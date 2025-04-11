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日本【日本eSIM推薦】日本旅遊4大esim評比推薦，一鍵eSIM安裝教學，再享5%折扣

2025-04-11 09:50:06 文字：好好玩 FUNIT
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好好玩 FUNIT

好好玩 FUNIT

每次出國旅遊，是不是都在煩惱上網是要租Wi-Fi機、開漫遊，還是直接買網卡？現在eSIM的出現讓你隨時隨地保持聯繫，還讓旅程更加輕鬆便利，再也不用心疼漫遊的高昂費用，也不用擔心Wi-Fi機半路沒電扯後腿。接下來，我們一起來了解什麼是eSIM，為什麼它是日本旅遊的完美夥伴，以及日本eSIM推薦的品牌有哪些？一起挑選最適合你的eSIM方案吧！

延伸推薦：
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重點整理：

什麼是eSIM

eSIM是什麼呢？eSIM，全名為Embedded SIM，是一種嵌入式的虛擬SIM卡技術，直接內建在你的手機裡。可以把它想像成一個隨時讓手機連上網路的App，既方便又快速。安裝過程只需要掃描QR Code，不管你使用的是蘋果還是安卓手機，都能輕鬆上手。

相比之下，傳統的實體SIM卡則是一張小小的卡片，不僅需要手動插拔，還經常有弄丟或損壞的風險。而eSIM則完全解決了這些麻煩，旅行途中再也不用擔心卡片不見，更加無憂無慮！

日本旅遊使用eSIM優點

使用eSIM在日本旅行有超多好處，讓你從下飛機開始就能輕鬆連上網路！想像一下，一抵達日本機場，再也不用翻包找插卡針，也不用苦惱怎麼安裝實體SIM卡。只要打開手機，簡單幾個設定，你的eSIM就能快速連上日本的網路，完全無縫接軌！更棒的是，eSIM不需要取下你原本的SIM卡，這意味著如果有重要的跨國電話或簡訊，你依然可以隨時接收，但是要先留意一下，行動裝置是否支援eSIM，避免購買後無法使用～

以下條列幾個在日本旅遊使用eSIM的優點，讓大家更能快速了解eSIM的方便性👇

  • 全程線上操作：從購買到設定，全都在線上完成，省去實體SIM卡繁瑣的手續。
  • 隨買即用，快速上線：一落地就能直接啟用，讓你馬上擁有穩定的網路。
  • 隨時加購，不怕流量用光： 旅程中需要更多流量時，立刻加購，超安心。
  • 不影響原SIM卡使用： 無需更換手機裡的SIM卡，原號碼照樣接聽電話或收發簡訊。
  • 再見，遺失風險：沒有實體卡片，完全不用擔心弄丟或損壞的問題。

日本用的eSIM怎麼選

日本的 eSIM供應商多達 8 家以上，面對這麼多選擇，到底該怎麼挑呢？以下幾個重點可以幫助你快速判斷與篩選：

  • 流量需求：根據旅遊天數和上網習慣，選擇能滿足需求的流量方案，避免買多或不夠用。
  • 價格與性價比：比較不同廠商的方案，選擇價格合理且服務穩定的供應商，確保高性價比。
  • 網絡覆蓋與穩定性：確認供應商是否使用日本三大電信商（Softbank、Docomo、KDDI）的網絡，保證連線品質穩定無憂。
  • 啟用便利性：選擇操作簡單、設定快速的服務，讓你節省時間，輕鬆上手。
參考這些要點，就能幫助你挑選出最適合自己需求的 eSIM 方案，讓旅程更加順暢喔！

最佳日本eSIM推薦

日本eSIM推薦｜👍Saily eSIM

日本【日本eSIM推薦】日本旅遊4大esim評比推薦，一鍵eSIM安裝教學，再享5%折扣
照片來源：Saily eSIM

Saily eSIM是由 NordVPN 提供的服務，支援全球90%國家地區，讓你的旅遊選擇更靈活，而且直接在 App 上就能輕鬆購買、使用客服資源，非常方便！小編非常推薦~

更棒的是，背後有 NordVPN 提供的網路技術加持，不僅保障個人隱私安全，還能有效避免因為不同 eSIM 供應商造成的付款方式差異、客服難對接等問題。最重要的是，人在國外遇到網路問題也能快速解決，讓你玩得更放心！小編整理幾點Saily eSIM的亮點給大家參考：

  • 操作簡單：App介面設計友善，新手也能輕鬆上手。
  • 靈活購買流量：隨時隨地可通過App加購流量方案，超方便！
  • 價格合理：多種方案選擇，無論短期還是長期使用都能找到適合的方案。
  • 全球適用：一張eSIM可覆蓋多個地區，如全球、亞洲、歐洲、北美等。
  • 即時啟用：只需下載Saily App，安裝完成即可立即上網。
  • 退款保障：若無法正常上網，支持全額退款，無後顧之憂。

日本【日本eSIM推薦】日本旅遊4大esim評比推薦，一鍵eSIM安裝教學，再享5%折扣

🔸方案與價格：

流量 有效期限 價格(美金)
1GB 7天 $3.99
3GB 30天 $6.99
5GB 30天 $9.99
10GB 30天 $15.99
20GB 30天 $22.99

🌍Saily eSIM官網
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日本eSIM推薦｜Klook eSIM

日本【日本eSIM推薦】日本旅遊4大esim評比推薦，一鍵eSIM安裝教學，再享5%折扣
照片來源：

Klook eSIM由知名旅遊平台Klook提供，採用Docomo網路，連線穩定。然而，Klook eSIM的價格相比其他選項可能略高，且有網友反映在某些偏遠地區的網路覆蓋可能不如預期，需要提前確認使用地點的網路情況！

  • 無限流量：高速4G服務，流量不限不降速。
  • 簡單操作：購買後掃描QR Code即可安裝。
  • 穩定連線：日本最大電信商支持。
  • 24小時客服：中文客服即時支援。

 

🔸方案與價格：

流量(每日) 有效期限 價格(美金)
1GB
 3天 NT$89
5天 NT$128
10天 NT$215
不限流量
 3天 NT$169
5天 NT$282
10天 NT$540 
🌍
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日本eSIM推薦｜DJB eSIM

日本【日本eSIM推薦】日本旅遊4大esim評比推薦，一鍵eSIM安裝教學，再享5%折扣
照片來源：DJB

DJB eSIM提供多樣化的流量方案，滿足不同旅遊需求。然而，對於需要頻繁上網的用戶來說，其每日流量限制可能不夠靈活，尤其在高流量需求的場合可能需要額外購買方案。此外，與其他品牌相比，DJB的價格在短期方案中可能略高，對於預算敏感的旅客需特別考量喔！

DJB eSIM亮點：

  • 每日1GB高速流量：用完降速，適合基本需求。
  • 吃到飽方案：不限流量，無需擔心用量。

 

🔸方案與價格：
遊日卡 暢日卡 暢日卡PLUS 暢日卡ULTRA
天數方案 1-30天 1-30天 1-30天 1-30天
數據流量 每日1GB高速流量 無限流量吃到飽 吃到飽不降速 吃到飽不降速
最高網速 超過降速 每日達2~5GB
有可能限制		 300mbps 1000mbps
價格(台幣) NT$180起
多一天 +NT$60		 NT$190起
多一天 +NT$90		 NT$230起
多一天 +NT$100		 NT$250起
多一天 +NT$110
備註 須遵守公平使用原則 無公平使用原則限制 無公平使用原則限制 
🌍DJB eSIM官網
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日本eSIM推薦｜JOYTEL eSIM

 

日本【日本eSIM推薦】日本旅遊4大esim評比推薦，一鍵eSIM安裝教學，再享5%折扣
照片來源：JOYTEL

 

JOYTEL專為台灣旅客設計，提供完整的網路方案與透明價格。然而，JOYTEL eSIM可能在某些偏遠地區的網路覆蓋不如其他品牌，且方案選擇較為固定，對於有特殊需求的用戶可能缺乏足夠的靈活性。

JOYTEL eSIM亮點：

  • 全球覆蓋：超過90%國家網路支援。
  • 專屬優惠：與當地商家合作，享額外折扣。

 

🔸方案與價格：

流量(每日) 有效期限 價格
1GB(超過降速)
 3天 NT$239
5天 NT$299
10天 NT$449
4G不限流量
 3天 NT$409
5天 NT$519
10天 NT$819 
🌍JOYTEL eSIM官網
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使用日本eSIM常見問題

Q1：最推薦的日本eSIM？

使用過後，推薦在日本旅遊可以使用Saily eSIM，操作簡單、訊號穩定

Q2：如何購買日本eSIM？

購買日本eSIM非常簡單，可以通過電商平台、官方網站或旅遊APP完成。選擇方案後，會收到一組QR Code，只需掃描並按照指示啟用即可。

Q3：日本eSIM購買後可以退貨嗎 ？

一般情況下，eSIM屬於數位商品，一經購買即無法退貨。但若遇到技術問題，可聯繫供應商客服尋求支援喔！

Q4：日本eSIM可以在台灣加入嗎？

可以。大部分日本eSIM供應商支持在出國前於台灣完成設置，省去到達目的地後的操作麻煩。

Q5：日本eSIM可以多次綁定嗎？

eSIM的使用僅限於首次設置的設備，無法多次綁定於其他設備。因此，在購買前請確保設備相容性。

 

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