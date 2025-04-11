每次出國旅遊，是不是都在煩惱上網是要租Wi-Fi機、開漫遊，還是直接買網卡？現在eSIM的出現讓你隨時隨地保持聯繫，還讓旅程更加輕鬆便利，再也不用心疼漫遊的高昂費用，也不用擔心Wi-Fi機半路沒電扯後腿。接下來，我們一起來了解什麼是eSIM，為什麼它是日本旅遊的完美夥伴，以及日本eSIM推薦的品牌有哪些？一起挑選最適合你的eSIM方案吧！

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什麼是eSIM

eSIM是什麼呢？eSIM，全名為Embedded SIM，是一種嵌入式的虛擬SIM卡技術，直接內建在你的手機裡。可以把它想像成一個隨時讓手機連上網路的App，既方便又快速。安裝過程只需要掃描QR Code，不管你使用的是蘋果還是安卓手機，都能輕鬆上手。

相比之下，傳統的實體SIM卡則是一張小小的卡片，不僅需要手動插拔，還經常有弄丟或損壞的風險。而eSIM則完全解決了這些麻煩，旅行途中再也不用擔心卡片不見，更加無憂無慮！

日本旅遊使用eSIM優點

使用eSIM在日本旅行有超多好處，讓你從下飛機開始就能輕鬆連上網路！想像一下，一抵達日本機場，再也不用翻包找插卡針，也不用苦惱怎麼安裝實體SIM卡。只要打開手機，簡單幾個設定，你的eSIM就能快速連上日本的網路，完全無縫接軌！更棒的是，eSIM不需要取下你原本的SIM卡，這意味著如果有重要的跨國電話或簡訊，你依然可以隨時接收，但是要先留意一下，行動裝置是否支援eSIM，避免購買後無法使用～

以下條列幾個在日本旅遊使用eSIM的優點，讓大家更能快速了解eSIM的方便性👇

全程線上操作： 從購買到設定，全都在線上完成，省去實體SIM卡繁瑣的手續。

從購買到設定，全都在線上完成，省去實體SIM卡繁瑣的手續。 隨買即用，快速上線： 一落地就能直接啟用，讓你馬上擁有穩定的網路。

一落地就能直接啟用，讓你馬上擁有穩定的網路。 隨時加購，不怕流量用光： 旅程中需要更多流量時，立刻加購，超安心。

旅程中需要更多流量時，立刻加購，超安心。 不影響原SIM卡使用： 無需更換手機裡的SIM卡，原號碼照樣接聽電話或收發簡訊。

無需更換手機裡的SIM卡，原號碼照樣接聽電話或收發簡訊。 再見，遺失風險：沒有實體卡片，完全不用擔心弄丟或損壞的問題。

日本用的eSIM怎麼選

日本的 eSIM供應商多達 8 家以上，面對這麼多選擇，到底該怎麼挑呢？以下幾個重點可以幫助你快速判斷與篩選：

流量需求 ：根據旅遊天數和上網習慣，選擇能滿足需求的流量方案，避免買多或不夠用。

：根據旅遊天數和上網習慣，選擇能滿足需求的流量方案，避免買多或不夠用。 價格與性價比 ：比較不同廠商的方案，選擇價格合理且服務穩定的供應商，確保高性價比。

：比較不同廠商的方案，選擇價格合理且服務穩定的供應商，確保高性價比。 網絡覆蓋與穩定性 ：確認供應商是否使用日本三大電信商（Softbank、Docomo、KDDI）的網絡，保證連線品質穩定無憂。

：確認供應商是否使用日本三大電信商（Softbank、Docomo、KDDI）的網絡，保證連線品質穩定無憂。 啟用便利性：選擇操作簡單、設定快速的服務，讓你節省時間，輕鬆上手。

參考這些要點，就能幫助你挑選出最適合自己需求的 eSIM 方案，讓旅程更加順暢喔！

最佳日本eSIM推薦

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更棒的是，背後有 NordVPN 提供的網路技術加持，不僅保障個人隱私安全，還能有效避免因為不同 eSIM 供應商造成的付款方式差異、客服難對接等問題。最重要的是，人在國外遇到網路問題也能快速解決，讓你玩得更放心！小編整理幾點Saily eSIM的亮點給大家參考：

操作簡單 ：App介面設計友善，新手也能輕鬆上手。

：App介面設計友善，新手也能輕鬆上手。 靈活購買流量 ：隨時隨地可通過App加購流量方案，超方便！

：隨時隨地可通過App加購流量方案，超方便！ 價格合理 ：多種方案選擇，無論短期還是長期使用都能找到適合的方案。

：多種方案選擇，無論短期還是長期使用都能找到適合的方案。 全球適用 ：一張eSIM可覆蓋多個地區，如全球、亞洲、歐洲、北美等。

：一張eSIM可覆蓋多個地區，如全球、亞洲、歐洲、北美等。 即時啟用 ：只需下載Saily App，安裝完成即可立即上網。

：只需下載Saily App，安裝完成即可立即上網。 退款保障：若無法正常上網，支持全額退款，無後顧之憂。

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流量 有效期限 價格(美金) 1GB 7天 $3.99 3GB 30天 $6.99 5GB 30天 $9.99 10GB 30天 $15.99 20GB 30天 $22.99 🌍Saily eSIM官網

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