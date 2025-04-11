每次出國旅遊，是不是都在煩惱上網是要租Wi-Fi機、開漫遊，還是直接買網卡？現在eSIM的出現讓你隨時隨地保持聯繫，還讓旅程更加輕鬆便利，再也不用心疼漫遊的高昂費用，也不用擔心Wi-Fi機半路沒電扯後腿。接下來，我們一起來了解什麼是eSIM，為什麼它是日本旅遊的完美夥伴，以及日本eSIM推薦的品牌有哪些？一起挑選最適合你的eSIM方案吧！
延伸推薦：
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重點整理：
什麼是eSIM
eSIM是什麼呢？eSIM，全名為Embedded SIM，是一種嵌入式的虛擬SIM卡技術，直接內建在你的手機裡。可以把它想像成一個隨時讓手機連上網路的App，既方便又快速。安裝過程只需要掃描QR Code，不管你使用的是蘋果還是安卓手機，都能輕鬆上手。
相比之下，傳統的實體SIM卡則是一張小小的卡片，不僅需要手動插拔，還經常有弄丟或損壞的風險。而eSIM則完全解決了這些麻煩，旅行途中再也不用擔心卡片不見，更加無憂無慮！
日本旅遊使用eSIM優點
使用eSIM在日本旅行有超多好處，讓你從下飛機開始就能輕鬆連上網路！想像一下，一抵達日本機場，再也不用翻包找插卡針，也不用苦惱怎麼安裝實體SIM卡。只要打開手機，簡單幾個設定，你的eSIM就能快速連上日本的網路，完全無縫接軌！更棒的是，eSIM不需要取下你原本的SIM卡，這意味著如果有重要的跨國電話或簡訊，你依然可以隨時接收，但是要先留意一下，行動裝置是否支援eSIM，避免購買後無法使用～
以下條列幾個在日本旅遊使用eSIM的優點，讓大家更能快速了解eSIM的方便性👇
- 全程線上操作：從購買到設定，全都在線上完成，省去實體SIM卡繁瑣的手續。
- 隨買即用，快速上線：一落地就能直接啟用，讓你馬上擁有穩定的網路。
- 隨時加購，不怕流量用光： 旅程中需要更多流量時，立刻加購，超安心。
- 不影響原SIM卡使用： 無需更換手機裡的SIM卡，原號碼照樣接聽電話或收發簡訊。
- 再見，遺失風險：沒有實體卡片，完全不用擔心弄丟或損壞的問題。
日本用的eSIM怎麼選
日本的 eSIM供應商多達 8 家以上，面對這麼多選擇，到底該怎麼挑呢？以下幾個重點可以幫助你快速判斷與篩選：
- 流量需求：根據旅遊天數和上網習慣，選擇能滿足需求的流量方案，避免買多或不夠用。
- 價格與性價比：比較不同廠商的方案，選擇價格合理且服務穩定的供應商，確保高性價比。
- 網絡覆蓋與穩定性：確認供應商是否使用日本三大電信商（Softbank、Docomo、KDDI）的網絡，保證連線品質穩定無憂。
- 啟用便利性：選擇操作簡單、設定快速的服務，讓你節省時間，輕鬆上手。
參考這些要點，就能幫助你挑選出最適合自己需求的 eSIM 方案，讓旅程更加順暢喔！
最佳日本eSIM推薦
日本eSIM推薦｜👍Saily eSIM
Saily eSIM是由 NordVPN 提供的服務，支援全球90%國家地區，讓你的旅遊選擇更靈活，而且直接在 App 上就能輕鬆購買、使用客服資源，非常方便！小編非常推薦~
更棒的是，背後有 NordVPN 提供的網路技術加持，不僅保障個人隱私安全，還能有效避免因為不同 eSIM 供應商造成的付款方式差異、客服難對接等問題。最重要的是，人在國外遇到網路問題也能快速解決，讓你玩得更放心！小編整理幾點Saily eSIM的亮點給大家參考：
- 操作簡單：App介面設計友善，新手也能輕鬆上手。
- 靈活購買流量：隨時隨地可通過App加購流量方案，超方便！
- 價格合理：多種方案選擇，無論短期還是長期使用都能找到適合的方案。
- 全球適用：一張eSIM可覆蓋多個地區，如全球、亞洲、歐洲、北美等。
- 即時啟用：只需下載Saily App，安裝完成即可立即上網。
- 退款保障：若無法正常上網，支持全額退款，無後顧之憂。
🔸方案與價格：
|流量
|有效期限
|價格(美金)
|1GB
|7天
|$3.99
|3GB
|30天
|$6.99
|5GB
|30天
|$9.99
|10GB
|30天
|$15.99
|20GB
|30天
|$22.99
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日本eSIM推薦｜Klook eSIM
Klook eSIM由知名旅遊平台Klook提供，採用Docomo網路，連線穩定。然而，Klook eSIM的價格相比其他選項可能略高，且有網友反映在某些偏遠地區的網路覆蓋可能不如預期，需要提前確認使用地點的網路情況！
- 無限流量：高速4G服務，流量不限不降速。
- 簡單操作：購買後掃描QR Code即可安裝。
- 穩定連線：日本最大電信商支持。
- 24小時客服：中文客服即時支援。
🔸方案與價格：
|流量(每日)
|有效期限
|價格(美金)
|
1GB
|3天
|NT$89
|5天
|NT$128
|10天
|NT$215
|
不限流量
|3天
|NT$169
|5天
|NT$282
|10天
|NT$540
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日本eSIM推薦｜DJB eSIM
DJB eSIM提供多樣化的流量方案，滿足不同旅遊需求。然而，對於需要頻繁上網的用戶來說，其每日流量限制可能不夠靈活，尤其在高流量需求的場合可能需要額外購買方案。此外，與其他品牌相比，DJB的價格在短期方案中可能略高，對於預算敏感的旅客需特別考量喔！
DJB eSIM亮點：
- 每日1GB高速流量：用完降速，適合基本需求。
- 吃到飽方案：不限流量，無需擔心用量。
|遊日卡
|暢日卡
|暢日卡PLUS
|暢日卡ULTRA
|天數方案
|1-30天
|1-30天
|1-30天
|1-30天
|數據流量
|每日1GB高速流量
|無限流量吃到飽
|吃到飽不降速
|吃到飽不降速
|最高網速
|超過降速
|每日達2~5GB
有可能限制
|300mbps
|1000mbps
|價格(台幣)
|NT$180起
多一天 +NT$60
|NT$190起
多一天 +NT$90
|NT$230起
多一天 +NT$100
|NT$250起
多一天 +NT$110
|備註
|須遵守公平使用原則
|無公平使用原則限制
|無公平使用原則限制
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日本eSIM推薦｜JOYTEL eSIM
JOYTEL專為台灣旅客設計，提供完整的網路方案與透明價格。然而，JOYTEL eSIM可能在某些偏遠地區的網路覆蓋不如其他品牌，且方案選擇較為固定，對於有特殊需求的用戶可能缺乏足夠的靈活性。
JOYTEL eSIM亮點：
- 全球覆蓋：超過90%國家網路支援。
- 專屬優惠：與當地商家合作，享額外折扣。
🔸方案與價格：
|流量(每日)
|有效期限
|價格
|
1GB(超過降速)
|3天
|NT$239
|5天
|NT$299
|10天
|NT$449
|
4G不限流量
|3天
|NT$409
|5天
|NT$519
|10天
|NT$819
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使用日本eSIM常見問題
Q1：最推薦的日本eSIM？
使用過後，推薦在日本旅遊可以使用Saily eSIM，操作簡單、訊號穩定
Q2：如何購買日本eSIM？
購買日本eSIM非常簡單，可以通過電商平台、官方網站或旅遊APP完成。選擇方案後，會收到一組QR Code，只需掃描並按照指示啟用即可。
Q3：日本eSIM購買後可以退貨嗎 ？
一般情況下，eSIM屬於數位商品，一經購買即無法退貨。但若遇到技術問題，可聯繫供應商客服尋求支援喔！
Q4：日本eSIM可以在台灣加入嗎？
可以。大部分日本eSIM供應商支持在出國前於台灣完成設置，省去到達目的地後的操作麻煩。
Q5：日本eSIM可以多次綁定嗎？
eSIM的使用僅限於首次設置的設備，無法多次綁定於其他設備。因此，在購買前請確保設備相容性。