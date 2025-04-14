[ 台北美食_西門町真川味 ]

川菜是中國傳統四大菜系之一，也是民間最大菜系，融會了東南西北各方的特點，料理千變萬化，成為人人都接受的家常菜，因此獲得 “百姓菜” 的美名。

說到台北川菜餐廳密集度最高的地方，安妮王覺得那就是位於西門町的昆明街了，小小的一條街，便有 "黔園川菜餐廳"、"我家川菜" 、"黔園川菜老店"等，而且各個都是有名氣的川菜老店，滿足許多美食饕客的味蕾。

在此，本篇記錄安妮王一夥人到訪西門町真川味1店的記錄，包含用餐環境、推薦川菜( 蔥爆牛肉、乾煸四季豆、回鍋肉、蟹黃豆腐、蛤蜊絲瓜、五更腸旺、醉雞以及安妮王的最愛-老皮嫩肉。)

[ 初訪-真川味1店]

"西門町真川味1店" 的用餐環境沒有很大，以標準的圓桌呈現團結、圓融的中式象徵。

"西門町真川味1店" 的餐點非常多元，肉類、熱炒類、魚蝦類等川菜、中式料理應有盡有，一盤菜價格大約落在100-250元之間，建議可以多人享用，然後挑一、兩盤價格比較高的餐點當作犒賞。

以安妮王一夥人為例，8個人享用8道菜，有點白飯的免費續飯，每個人平均消費大約落在200-220元之間，以餐點豐富度而言，算是可以接受的價格。

[ 推薦料理-真川味1店]

品名 : 蔥爆牛肉

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : “蔥爆牛肉” 起源一句俗語 - 老牛吃嫩草，牛兒吃嫩蔥，先將牛肉片先用蛋白及鳳梨汁醃製，可讓肉質滑嫩，加入爆炒的蔥段香氣逼人，再者，蔥與牛肉還有補虛養身和健脾開胃的功效，健康營養，是一盤香氣逼人的經典招牌菜

品名 : 乾煸四季豆

價格 : 160台幣

安妮王推薦 : 乾煸，是炒的一種，為中餐的一種烹調方法。將切成細條的四季豆，調味後加入旺火熱油的鍋內，快速翻炒，直到湯汁蒸發，出鍋。口感乾香酥脆，回味無窮，是經典的下酒菜

品名 : 回鍋肉

價格 : 140台幣

安妮王推薦 : 這相傳四川民間在祭祀時，將白煮豬肉作為供品，祭拜之後，把它切片「回鍋」，用大火煸炒肉片後，用小火炒郫縣豆瓣、甜麵醬、蒜苗和料酒而成的佳餚，香味四溢，色澤紅亮，肥而不膩，入口鹹鮮，後有醬辣香味，是一道具有歷史意義、民間習俗、中式的亨調方式與口感絕佳的佳餚。

延伸閱讀 【美食典故】回鍋肉

品名 : 蟹黃豆腐

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : “蟹黃豆腐” 是江南一帶的風味名吃，屬於江浙菜系。其做法為先將螃蟹洗淨，用淡鹽水煮熟、剔出肉和膏黃、蛤蜊用水氽熟，把蛤肉取出備用，茭白和豆瓣用水焯熟、豆腐切丁焯水、鍋中放少許油燒熱、倒入茭白、豆瓣略炒，加入清湯，倒入豆腐、蟹肉、膏黃、蛤肉燒沸，加鹽、雞精，勾芡盛出。簡言之，就是把一堆新鮮的食材處理好，混合在高湯中，最後加入太白粉勾芡即可。在食用感上，味道鮮香嫩滑，是一盤清爽可口的羹湯

品名 : 蛤蜊絲瓜

價格 : 160台幣

安妮王推薦 : 蛤蜊絲瓜湯是一道湯品，食材有蛤蜊，有鹽、料酒、胡椒粉。主要為充滿海味的蛤蜊與清爽的絲瓜，搭配生薑，食用油、黃酒提神調味而成，為一碗開味的高雅湯品

品名 : 五更腸旺

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : “五更腸旺” 的歷史，追溯於前總統蔣經國的廚師，為了滿足高官味蕾，用小火慢慢熬煮豬腸和鴨血，一煮就到五更天(凌晨3點至5點)，因此命名為 “五更腸血”，爾後，畫家張大千嫌菜名不好聽，把名稱改成 ”五更腸旺”。

在食材上，”腸”是指豬大腸，”旺” 是指鴨血、豬血或是雞血，貴州人稱其為旺子，又叫血旺，在佐料上，使用五種植物的梗--蒜菜、辣椒、蒜頭、薑、青蒜調和而成

在命名上，腸旺諧音常旺，而五更代表即將天亮，象徵新的一天，算是一道富有歷史典故、趣味的川菜

品名 : 醉雞

價格 : 190台幣

安妮王推薦 : 醉雞是中國浙江的一道名菜，將雞肉以紹興酒醃製及烹調而成，通常以冷盤的形式享用。作法是將雞隻處理乾淨後，烹煮到雞肉離骨時切成小塊，再用紹興酒醃漬兩天，吃起來鮮嫩爽口、酒香撲鼻，也可以搭配中藥材可煮出美味又養身的藥膳料理。

延伸閱讀 【美食典故】當家作主的紹興醉雞

品名 : 老皮嫩肉

價格 : 160台幣

安妮王推薦 : “老皮嫩肉” 等於”炸芙蓉豆腐”，起源於四川，在古早的眷村時代，當時吃肉不易，而老皮嫩肉這道料理則能一解孩子們想要吃肉的感覺；將方便取得的雞蛋豆腐，外皮炸到有點焦酥，內裡卻還是軟軟嫩嫩，非常好吃

軟嫩的豆腐，外酥內軟，筷子一夾即破，好不心疼

[ 總結_真川味1店 ]

景點 : 真川味1店

地址 : 108台北市萬華區康定路25巷42之1號

網址 : https://www.facebook.com/%E7%9C%9F%E5%B7%9D%E5%91%B3-213513902010751/

營業時間 : 11:00-14:00、17:00-21:00

交通方式 : 台北捷運西門站6號出口步行約3-5分鐘

安妮王推薦 : 以上是安妮王一夥人點的真川味1店料理，如果是第一次來訪的話，安妮王推薦具有歷史典故的餐點、或者亨飪步驟繁瑣的餐點，例如，富有歷史典故的 "回鍋肉"、"五更腸旺"、"老皮嫩肉" 等，皆是在時代背景下誕生出的歷史、眷村文化的一環。每一盤川菜，吃的是新鮮的家鄉味；品的是懷舊的歷史文化

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