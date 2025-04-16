[ 台中大甲美食_大甲鎮瀾宮10大人氣美食、伴手禮懶人包 ]

大甲最具盛名的就是媽祖遶境活動，一年一度的盛大規模被評為世界三大宗教活動之一，周邊的街道也以鎮瀾宮為中心發展成熱鬧的大甲老街一帶，也是當地特色銅板美食小吃的聚集地， 例如，糖葫蘆、一路發綠豆沙、大甲康家阿媽ㄟ粉腸、嘉家樂肉圓、一品香水煎包、王元吉炸粿、布魯本咖啡的千層蛋糕、裕珍馨的奶油酥餅等 ，創造出許多融入在地優良食材的美味小吃。

本篇為安妮王記錄 "大甲鎮瀾宮" 附近的美食，如以下Google地圖所示

Google地圖請點我 大甲鎮瀾宮十大美食地圖

幸福糖葫蘆 一路發綠豆沙 大甲一品香水煎包 大甲康家阿媽ㄟ粉腸 大甲芋香包 嘉家樂肉圓(大甲) 大甲手工地瓜球 王元吉炸粿 布魯本咖啡 裕珍馨蔣公店

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[ 台中大甲美食1_幸福糖葫蘆 ]

景點 : 幸福糖葫蘆

地址 : 鎮瀾街&蔣公路路口

營業時間 : 看店家心情，以安妮王到訪經驗來看，10:00後就開始營業了~

交通方式 : 大甲火車站步行3-5分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 從大甲火車站筆直往蔣公路、鎮瀾宮的方向走，會經過一攤 販售古早味蜜番薯、糖葫蘆的攤販，新鮮的水果不滿甜甜的麥芽糖，糖的厚度與水果的香甜混合恰到好處。尤其是冬日來訪一定要吃的草莓糖葫蘆，一串40元，完全沒有番茄濫竽充數，全是貨真價實的草莓，讓安妮王一夥人吃得很開心，為這大甲美食行開啟了序幕。

[ 台中大甲美食2_一路發綠豆沙 ]

景點 : 一路發綠豆沙

地址 : 437台中市大甲區蔣公路133號

網址: https://www.facebook.com/pages/%E4%B8%80%E8%B7%AF%E7%99%BC/208617375832839

營業時間 : 10:00-00:00

交通方式 : 大甲火車站步行3-5分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 大甲必喝的手搖飲料店-一路發綠豆沙，在地經營40年以上， 賣的飲料選擇也相當多， 憑著在地人推薦的好口碑就可以這麼受歡迎， 其中安妮王最推薦的飲品就是綠豆沙牛奶， 一入口整個被高大牧場鮮奶的濃郁包圍， 後續則是淡淡的綠豆香氣， 綠豆沙喝起來濃而綿細，即便有牛奶也完全不會被蓋過去綠豆沙本身的香氣， 甜度也不會太高，喝得出來是真材實料的哦！

[ 台中大甲美食3_大甲一品香水煎包 ]

景點 : 大甲一品香水煎包

地址 : 437台中市大甲區育德路58號

臉書 : https://www.facebook.com/YiPinXiangSJB/

菜單 : https://www.yipingxiang1997.com/

營業時間 : 05:30-18:00

交通方式 : 大甲火車站步行3-5分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 在一路發綠豆沙隔壁的一品香水煎包，也是在地人十分推薦的大甲小吃，皮薄多汁、熱騰騰的水煎包，滿滿的高麗菜、些許的豬肉碎末、冬粉及紅蘿蔔等組成的餡料以及湯汁，只要花12元就能享受天堂的幸福滋味，可惜韭菜包及豬肉餡餅要12:00後才會出爐，否則安妮王一夥人一定大肆採購，小巧玲瓏、料多味美的水煎包，一下子就吃完了!!!

[ 台中大甲美食4_大甲康家阿媽ㄟ粉腸 ]

景點 : 大甲康家阿媽ㄟ粉腸

地址 : 437台中市大甲區蔣公路 131號門口

網址 : https://orange-dog.com/kang50/

營業時間 : 11:30-23:00(禮拜一到禮拜五)、10:30-23:00(禮拜六、禮拜日)

交通方式 : 大甲火車站步行3-5分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 在裕珍馨(蔣公店)旁邊，有長長的排隊人潮，便是這攤在地經營60年以上的康家阿媽自製的粉腸，將番薯粉、新鮮豬肉等食材灌入小腸中，剪成小段後放入煎台上半油煎，加上大量的蒜蓉醬搭配，那粉腸外皮焦脆、Q彈的口感，好像在吃切成小塊的肉圓皮。安妮王建議第一次到訪的旅人，可購買小份粉腸(50元)試試看。

[ 台中大甲美食5_大甲芋香包 ]

景點 : 大甲芋香包

地址 : 437台中市大甲區蔣公路121號

營業時間 : 13:00-17:00(禮拜一到禮拜五)、13:00-18:00(禮拜六、禮拜日)

交通方式 : 大甲火車站步行3-5分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 提到台中大甲的名產，第一想到的就是芋頭，而這家大甲芋香包，將芋頭製作出各種小吃點心，銅板價格以及多樣化的台式小點，讓人經過會停留觀望一下，算是一家有記憶點的小攤販。最吸引安妮王眼球的就是綠綠的草仔粿，以粿皮摻有鼠麴草揉製而成，那Q彈的外觀一看就知道很好吃，很適合拿來拜拜，是個很不錯的傳統點心。

[ 台中大甲美食6_嘉家樂肉圓(大甲) ]

​延伸閱讀 台中大甲美食_嘉家樂肉圓(50年老店、招牌脆皮肉圓)

景點 : 嘉家樂肉圓

地址 : 437台中市大甲區蔣公路166號

營業時間 : 09:30-22:00

交通方式 : 大甲火車站步行5-10分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : "嘉家樂肉圓"的招牌，現點現炸，將肉丸外皮炸至金黃酥脆，再淋上店家的特製醬汁，吃起來還會發出卡茲卡茲聲音，十分悅耳，讓安妮王想到小當家解師傅製作的黃金開口笑另外，內部餡料是豬肉片搭配大量筍塊，豬肉軟嫩的口感搭配筍塊的鮮脆，十分有爽快感。整體而言，安妮王獨愛這外皮經過油炸後的口感，酥脆、Q彈紮實有層次感，附上清爽可口苦瓜肉湯，清脆淡雅的苦瓜湯瞬間解油膩與退退火，可說是肉圓的最佳拍檔，可以說是來到台中大甲必吃的肉圓店。

[ 台中大甲美食7_大甲手工地瓜球 ]

景點 : 大甲手工地瓜球

地址 : 437台中市大甲區蔣公路170號

營業時間 : 16:00-21:00(禮拜一到禮拜五)、14:00-21:00(禮拜六、禮拜日)

交通方式 : 大甲火車站步行5-10分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 地瓜球為台灣著名的小吃之一，小巧金黃圓圓可愛討喜的模樣，飄來的地瓜香氣，一口咬下，外酥內軟，內餡噴出濃濃地瓜香氣，越咀嚼越是好味道，是從老到小都通吃台灣點心。

[ 台中大甲美食8_王元吉炸粿 ]

​延伸閱讀 台中大甲美食_王元吉炸粿(必點蚵仔粿)

景點 : 王元吉炸粿

地址 : 437台中市大甲區文武路37號

營業時間 : 08:00-17:00、禮拜一公休

交通方式 : 大甲火車站步行3-5分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 王元吉炸粿可說是台中大甲隱藏版的小吃店家，沒有招牌、僅有料多味美的銅板小吃以及滿滿的排隊人潮，靠著傳統的好手藝以及人情味，將炸粿名氣在當地人口中流傳起來。現點現做的招牌-蚵仔粿，小巧玲瓏的造型彷彿金黃小圓包，外酥內軟、內餡札實新鮮海味蚵仔，飽滿多汁，為一家值得回流再訪的店家。

[ 台中大甲美食9_布魯本咖啡 ]

​延伸閱讀 台中大甲美食_布魯本咖啡(老宅咖啡、自家烘焙、千層蛋糕)

景點 : 布魯本咖啡Brewband Coffee

地址 : 437台中市大甲區民生路53巷15號

網站 : https://www.brewbandcoffee.com/

營業時間 : 12:00-20:00，禮拜一、二公休

交通方式 : 大甲火車站步行5-10分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 布魯本咖啡Brewband Coffee花生千層蛋糕，薄薄的蛋香餅皮一片片堆疊起來，夾層裡是滿滿的花生醬，口感非常濃郁綿密，加上海鹽焦糖提味，甜而不膩，整體甜度很低而且也不乾，每一口都滑順好吃，讓人幸福感爆棚；在視覺藝術上，一層一層柔軟餅皮夾著金黃咖啡醬所構築而成，猶如小巧精緻的甜點；最特別的是蛋糕上頭兩顆花生，美觀好吃，很有巧思。安妮王透過這次台中大甲一日遊，終於來我的口袋名單布魯本咖啡Brewband Coffee，由老房子改建的咖啡館，復古的壁磚搭配木質風的裝潢，保留老房韻味。在咖啡與甜點的表現上可圈可點，加上用餐不限時、提供免費WIFI和部分插座等優越條件，讓人留下良好的印象。對於喜歡喝咖啡、朝聖完大甲鎮瀾宮的旅人，不妨來巷弄裡喝杯咖啡，感受老宅裡的靜謐咖啡時光。

[ 台中大甲美食10_裕珍馨（蔣公店) ]

​延伸閱讀 台中大甲伴手禮_裕珍馨(奶油酥餅的發源地)

景點 : 裕珍馨蔣公店

地址 : 43745台中市大甲區蔣公路131號

網址 : http://www.yjs.com.tw/

營業時間 : 08:30-22:00

交通方式 : 大甲火車站步行5-10分鐘

附近景點 : 大甲火車站、大甲鎮瀾宮、林氏貞節牌坊、金華山媽祖文物館、大甲文昌祠、順天路老街(大甲老街)等

安妮王推薦 : 「裕珍馨」為了滿足前往大甲媽祖廟參拜的信徒及鄉親茹素的需求，以天然奶油的配方取代傳統的豬油酥餅，不僅真材實料，口味好吃的餅，也是台灣餅藝中深具文化傳承的糕餅，更被譽為奶油酥餅的故鄉。在口感上，純手工製作的奶油酥餅吃起來皮酥、內餡Q又軟，可以體會分享的快樂，與媽祖、帽蓆並列為「大甲三寶」。其中，最厲害的就是這跟上時代潮流的奶油酥餅(小)，最早的奶油酥餅大約直徑15公分，後來因應「輕食」的養生觀，推出了直徑約10公分的奶油小酥餅；有牛奶、咖啡、焦糖牛奶、桂圓、黑糖、香蒜6種口味，包裝上更結合了大甲的觀光意象，將日南車站、鎮瀾宮、文昌祠、貞節牌坊、鐵砧山和鄭成功像等特色景點，印在包裝盒上，將大甲的人文之美散播於各地。安妮王購買黑糖口味的奶油酥餅(小)，六包/盒，滿滿的黑糖餡深沉濃郁，與香氣十足又酥酥的餅皮搭配，真是恰到好處。 「裕珍馨」將飄香在地伴手禮好味道傳承下來，將老祖宗的不忘本、懷舊情感，透過每日純手工製作的糕餅流傳下去，讓每位旅人可以感受台式糕點的魅力，買個奶油小酥餅、紫玉酥等，留下美好的大甲回憶。

[ 總結_台中大甲美食_大甲鎮瀾宮10大人氣美食、伴手禮懶人包 ]

Google地圖請點我 大甲鎮瀾宮十大美食地圖

幸福糖葫蘆 一路發綠豆沙 大甲一品香水煎包 大甲康家阿媽ㄟ粉腸 大甲芋香包 嘉家樂肉圓(大甲) 大甲手工地瓜球 王元吉炸粿 布魯本咖啡 裕珍馨蔣公店

以上為安妮王統整大甲鎮瀾宮十大美食大攻略，就時間、景點、行程安排上，安妮王歸納以下三點建議

1. 景點美食為主的行程 : 台中大甲適合背包客、情侶、家族旅遊(家中有長輩喜愛媽祖的話，大甲非去不可!!!)，由大甲火車站出發，每個景點之間的距離相近外，更有不少經典道地的大甲小吃，尤其是順天路老街(大甲老街)、大甲鎮瀾宮這塊，集結歷史人文、平價美食的地方，通常排早上、下午的行程皆可，適合來個半日遊、一日遊輕旅行的地方。

2. 旅遊行程建議 : 大甲比較屬於純樸安靜的台中小鎮，小而美、景點美食聚集的地方，在住宿上，安妮王比較推薦台中火車站附近或彰化火車站附近，交通性能較佳外，旅館價格也較優惠。另外，騎車、開車、腳程較快的旅人大約半天就能逛完大甲，建議可以追加鄰近的沙鹿或清水(在高美濕地看夕陽很享受呢~)，來個排好排滿的台中之旅。

3. 特色美食 : 大甲美食太多了，如果讓安妮王再去一次，會想吃宜吉九層塔粉蔥餅、純粹綿綿冰、大甲芋頭城、大甲燒餅、大甲炭燒玉米等，滿足安妮王一夥人的口腹之慾!!!

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