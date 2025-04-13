今晚又來這兒解饞，說到石頭火鍋.....，到目前為止，松江路這家老店還是最對咱們的味口，而且價格也挺實惠，

也數不清來了幾次，冷冬或是炎炎夏日，想吃鍋.....就會想到【 松江自助火鍋城 】。

每當用餐時間，來到門口就是長排人龍，也早已習慣見怪不怪，跟著排隊就對了 。 用餐空間蠻大的，所以翻桌速度還算快，記得排隊等最久的一次大約是30分鐘左右..... 不過，真的建議還是在非用餐時間前往卡OK 。 菜色非常多，而且不是用畫單的方式點餐，想吃什麼請自取， 冰箱所有食材都有盤子分裝好，喜歡直接拿走 。 冷藏櫃上面就貼著價目表，價格透明、清楚 。 佐料區 雖然佈置簡單，看起來卻相當有實在感，蔥、蒜新鮮，最正的是店家的 自製沙茶醬 ! 千萬別錯過~ 飲料、汽水、啤酒，同樣自取 。 牛、羊、豬、雞4種肉品可以選擇，每一份NT$80， 一進場店員便會說明肉類與價格， 例如我們常點的牛、羊、豬各一份，就是80*3=240元。 重點來了，石鍋就位後，接著服務員會有個簡單炒鍋爆香的動作，而爆香的食材除了店家固定的配料外， 也能到冰箱前任意挑選，例如 魷魚乾 和 大蒜 ，個人大力推薦 。 開始炒鍋，服務員會將油、洋蔥和自選食材依序放入鍋中，大約3~5分鐘就會完成爆香動作 。 爆香過程中，肉類也是主角之一，但不會炒到全熟， 像照片一樣，約3分熟就會將肉類放回盤子裡，等食用前再自行下鍋， 當然，若希望直接炒到全熟也可以 ，就看個人喜好 。 其他配菜，就看個人喜好了，建議再來點高麗菜或茼蒿，湯頭會更甘甜 。 喔對，這道 蝦丸 咱家十分推薦，鮮甜且很有實在感，每去必點就屬它了 。 來來來，下鍋下鍋 ! 整鍋看起來是不是相當澎湃呢 ! 點了3份肉後再加一盤高麗菜或茼蒿，配個白飯....，其實2個人就能吃很飽且營養均衡 。 像這樣的炎炎夏日，再來瓶汽水或啤酒，更是消暑、暢快 ! 【 松江自助火鍋城 】推薦給各位~ ◎ 開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒 ◎ 必需留意的是 : 1. 不接受電話訂位 。 2. 現場排隊必須人數到齊才能入場 連結地圖 : 松江自助火鍋城

電話：02-2501-2064

地址： 台北市中山區松江路315號1樓(近捷運行天宮站)

營業時間 : 11:00~23:30





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