為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北市【松江自助火鍋城】中山區高人氣石頭火鍋老店

台北市【松江自助火鍋城】中山區高人氣石頭火鍋老店

石頭火鍋老店 捷運行天宮週邊美食 排隊人氣店 單點式 more
2025-04-13 13:15:00 文字：Cheng chun
share
Cheng chun

Cheng chun
 
門口.jpg
今晚又來這兒解饞，說到石頭火鍋.....，到目前為止，松江路這家老店還是最對咱們的味口，而且價格也挺實惠，
也數不清來了幾次，冷冬或是炎炎夏日，想吃鍋.....就會想到【松江自助火鍋城】。

每當用餐時間，來到門口就是長排人龍，也早已習慣見怪不怪，跟著排隊就對了 。

 

座位.jpg

用餐空間蠻大的，所以翻桌速度還算快，記得排隊等最久的一次大約是30分鐘左右.....
不過，真的建議還是在非用餐時間前往卡OK 。
 

菜色.jpg

菜色非常多，而且不是用畫單的方式點餐，想吃什麼請自取，
冰箱所有食材都有盤子分裝好，喜歡直接拿走 。
 

菜單.jpg

菜單1.jpg

冷藏櫃上面就貼著價目表，價格透明、清楚 。
 

醬料區1.jpg

醬料.jpg

佐料區雖然佈置簡單，看起來卻相當有實在感，蔥、蒜新鮮，最正的是店家的自製沙茶醬 ! 千萬別錯過~
 

冰箱.jpg

飲料、汽水、啤酒，同樣自取 。
 

肉類.jpg

牛、羊、豬、雞4種肉品可以選擇，每一份NT$80，
一進場店員便會說明肉類與價格，
例如我們常點的牛、羊、豬各一份，就是80*3=240元。
 

爆香3.jpg

開吃3.jpg

重點來了，石鍋就位後，接著服務員會有個簡單炒鍋爆香的動作，而爆香的食材除了店家固定的配料外，
也能到冰箱前任意挑選，例如魷魚乾大蒜，個人大力推薦 。
 

爆香1.jpg

爆香2.jpg

開始炒鍋，服務員會將油、洋蔥和自選食材依序放入鍋中，大約3~5分鐘就會完成爆香動作 。
 

肉類1.jpg

肉類2.jpg

爆香過程中，肉類也是主角之一，但不會炒到全熟，
像照片一樣，約3分熟就會將肉類放回盤子裡，等食用前再自行下鍋，
當然，若希望直接炒到全熟也可以 ，就看個人喜好 。
 

必點1.jpg

必點2.jpg

其他配菜，就看個人喜好了，建議再來點高麗菜或茼蒿，湯頭會更甘甜 。
 
 
必點.jpg
 
喔對，這道蝦丸咱家十分推薦，鮮甜且很有實在感，每去必點就屬它了 。
 

火鍋全1.jpg

火鍋全.jpg

來來來，下鍋下鍋 ! 整鍋看起來是不是相當澎湃呢 ! 
 

米飯1.jpg

開吃.jpg

開吃1.jpg

點了3份肉後再加一盤高麗菜或茼蒿，配個白飯....，其實2個人就能吃很飽且營養均衡 。
像這樣的炎炎夏日，再來瓶汽水或啤酒，更是消暑、暢快 !
松江自助火鍋城】推薦給各位~
◎ 開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒 ◎
必需留意的是 : 
1. 不接受電話訂位 。
2. 現場排隊必須人數到齊才能入場
  • 連結地圖 : 松江自助火鍋城
  • 電話：02-2501-2064
  • 地址： 台北市中山區松江路315號1樓(近捷運行天宮站)
  • 營業時間 : 11:00~23:30
  •  
  •  
  •  
 
文章標籤
石頭火鍋 老店 自助式 單點式 火鍋 吃吃喝喝 免服務費 中價位 朋友聚餐 松江路 捷運行天宮週邊美食 排隊人氣店
創作者介紹
創作者 Cheng chun 的頭像
Cheng chun

Cheng chun旅人筆記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

松江自助火鍋城

phone02-2501-2064
place台北市中山區松江路315號1樓
3.72 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.88
服務品質
3.29
裝潢氣氛
3.17
CP值
3.75
share place
延伸閱讀
台中市沙鹿區覓鍋物｜沙鹿必吃超奢烤鴨與299起海鮮肉盤火鍋吃到飽，超狂50種自助吧菜色隨你挑，金響獎台中10大火鍋名店，2025台中沙鹿美食推薦
 愛玩女王
台北市萬華區狂一鍋酸菜魚西門店｜台北西門町餐廳｜火鍋、川菜、四川重慶料理。
 承錠旅行日記
[台南食記] 和爺麻辣~安平火鍋推薦/台南麻辣鍋推薦！超值海鮮、和牛、豐盛自助吧！鄰近新永華夜市、台南市政府美食！
 狡兔
[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古早味的澎湃美味手路/高cp又美味/聚餐小吃都合適/雞肉超必點/餐點選擇多多/附菜單
 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚
藍象廷泰式火鍋 台中中友店，台中中友百貨469元起泰式火鍋吃到飽，肉品 泰式米粉 打拋肉飯 摩摩喳喳 泰式奶茶 芒果冰沙 - Cyndi loves享食天堂
 Cyndi love's 享食天堂
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up