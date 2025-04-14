千層酥皮蛋塔這幾年在台灣非常流行，有別以往的蛋塔皮，千層酥皮口感更加豐富酥脆口感比較細緻，這間位在中和的「LISA BAKERY」是一間專門製作酥皮蛋塔的烘焙坊，與「蛋塔先生」多種口味特色的蛋塔風格結合起來，主打買「千層可頌蛋塔」滿額還會贈送一個「酥皮芙蓉蛋塔」，一次可以吃到兩種不同蛋塔的口感，此外店內的菠蘿麵包也是一大招牌，即便當天吃不完冰過隔天拿出來一樣好吃，搭配店內其他豐富的麵包口味，讓這間烘焙坊在中和成為一間隱藏的人氣甜點店。

餐廳資訊

LISA BAKERY



名稱 : LISA BAKERY x 蛋塔先生

電話 : 0917-266-685

地址 : 新北市中和區中山路二段278號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-21:00

店面的位置就在捷運 環狀線中和站 出來的對面，以交通位置來說是滿好找的，不過店面本身算滿小間的

餐廳環境

店面的外牆都是黃色的設計，滿像是蛋塔內餡的顏色，遠遠看非常顯眼

後面的烤箱一直都是持續在烤新鮮的麵包，上面剛出爐的菠蘿麵包遠遠就能聞到香味

菜單

主要的品項都有寫在櫃台的桌上，不過有些麵包是以價上為主沒有直接印在菜單上

除了熱門的蛋塔和菠蘿外，還有許多不同的美味麵包和點心可以選，像是「楓糖可頌」、「香蒜麵包」等許多經典的麵包這裡也都找的到

下方有不同口味的夾心麵包和「冰火菠蘿包」可以選購

之前從韓國流行來台灣的「扁可頌」這裡也有賣，不管是經典還是流行的麵包點心這裡都有提供

櫃台右邊有蛋糕和吐司，可以的是「起酥蛋糕」當天去已經賣完了

餐點介紹

買完後看到提袋是「蛋塔先生」的袋子才知道原來是兩間不同的店結合起來一起販售，因為都有各自的特色搭配起來讓顧客的選擇更加多元，沒有仔細看還真的不會發現

「千層可頌蛋塔」一盒是四個裝，雖然一個的單價相對高，但外層的千層可頌塔皮要做到這麼細緻真的也是滿大的功夫

一口咬下千層可頌塔皮的酥脆聲源源不斷，真的是除了酥脆還是酥脆但還帶有塔皮的綿密感

蛋塔的內餡非常香濃加上外皮微焦的狀態讓整體口感更有層次

「酥皮芙蓉蛋塔」是消費滿200元就會贈送品項，因為買「千層可頌蛋塔」一盒就會超過，等於買一種蛋塔可以吃到兩種不同蛋塔的風味

外觀的樣子和一般的蛋塔比較相似，不過塔皮吃起來的口感更加紮實，讓吃進去的每一口都很實在

接著是「牛奶菠蘿」，因為外皮的樣子真的非常吸引人，加上上面有點微微焦香的樣子就買來吃吃看

菠蘿的外皮非常酥脆裡面鬆軟，每一口都是濃濃的招牌菠蘿香，這就是菠蘿本身的魅力所在，因為有買三個最後一個吃不完就先拿去冰箱冰，順便可以看隔天口感如何

隔天拿出來吃麵包本身會稍微硬一點點，不過口感還是滿好的咀嚼起來滿有咬勁的

用手撕開依然能感受到外皮的酥脆感，雖然味道沒有像剛出爐熱騰騰的那麼香，但菠蘿本身的香氣還是滿足夠的

結尾

不管是「千層可頌蛋塔」、「酥皮芙蓉蛋塔」還是「牛奶菠蘿」，每款都有各自的特色，雖然千層可頌蛋塔單價相對高，但有如千層般的酥脆塔皮以及香濃內餡，偶爾買來犒賞自己也是滿不錯的，如果要送禮或是當個小伴手禮也是滿適合的，菠蘿則是本身的香氣就足夠吸引許多人潮來購買，當天購買時前面的客人一次掃光現有的十幾個菠蘿，還好後面剛好有出爐的新鮮菠蘿不然我還差點撲空，能被這樣掃貨就知道這款菠蘿以及這間烘焙坊吸引人之處在哪裡了。