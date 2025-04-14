位於雲林四湖長春園藝花園，整個園區占地約2公頃，主要有種植孤挺、百合、錫葉藤等花種，

園區內錫葉藤花期約為每年2~4月、孤挺花花期約莫是在3~5月份、百合花花期約為5~6月份，

吸引著無數對喜愛花花草草的遊客前來一探究竟。

因為去年跟今年都有來此造訪，所以文章內會穿插兩個造訪日期的照片。

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長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-景點資訊

景點：雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園

地址：雲林縣四湖鄉保安路87號

電話：0911 100 354

營業時間：9:00-17:00(週一公休)

門票費：NT.50(身高140cm以下兒童免費入園)

粉絲團：點此連粉絲團

造訪日期：2025.03.24、2024.05.13

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園 -簡述

門票50元、身高140cm以下兒童免費。

沒有停車場，但路邊還算好臨停。

今年錫葉藤花況不錯，孤挺花似乎欠佳，詳細花況還是要參考粉絲團比較準確。

錫葉藤花期約2~4月、孤挺花花期約3~5月、百合花花期約5~6月

預計停留時間：1小時。

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園 -介紹

位於四湖的長春園藝，園區最早是以孤挺花為主題，算是蠻少見會以孤挺花為主題的花園。

不過可惜今年孤挺花花況不佳，但好在錫葉藤花況不錯，還是可以拍出不少美照。

這邊並沒有停車場，但路邊還算好臨停。

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園 -門票

入園就會收費，門票50元、身高140cm以下兒童免費，收費算是不貴。

店家蠻貼心，現場還有佈置一些裝置藝術供遊客拍照打卡，真的會讓人拍照拍到欲罷不能。

光是為了要捕捉最美的照片，就能停留不少時間呢。

園區內也有賣孤挺花，喜歡種花的也可以買回家種。

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園- 錫葉藤花牆

葉藤花期約為每年2~4月，我今年碰巧是三月底時造訪，花開最盛之時。

這邊號稱是全台最高的錫葉藤花牆，盛開時的紫色花海真的是美不勝收。

去年百合花正盛時造訪，當時已經不是錫葉藤花期，

但老闆還是很貼心的將葉子噴上紫漆，雖不是真正的錫葉藤，但拍照起來也別有另外一番韻味。

2024.05.13所拍攝的錫葉藤花牆。

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-孤挺花

孤挺花花期約莫是在每年的3~5月份，不過因為去年颱風淹水，

今年花況稀稀疏疏，狀態不佳。著實有些可惜，只有靠錫葉藤花牆那區花況有稍微好一些。

以下孤挺花盛開的花況都是2024.05.13所拍攝的。

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-百合花

百合花花期約為5~6月份，今年造訪的時候花期未到，所以目前還是綠油油一片。

以下百合花盛開的花況都是2024.05.13所拍攝的。

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-玻斯菊

今年造訪的時候，沒有看到波斯菊花的影子，波斯菊的影像，只存在去年的照片。

以下玻斯菊盛開的花況都是2024.05.13所拍攝的。

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