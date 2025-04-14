為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

2025-04-14 10:20:07 文字：小詠
share
小詠

小詠
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

2025-04-06
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

位於雲林四湖長春園藝花園，整個園區占地約2公頃，主要有種植孤挺、百合、錫葉藤等花種，

園區內錫葉藤花期約為每年2~4月、孤挺花花期約莫是在3~5月份、百合花花期約為5~6月份，

吸引著無數對喜愛花花草草的遊客前來一探究竟。

因為去年跟今年都有來此造訪，所以文章內會穿插兩個造訪日期的照片。

Table of Contents

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-景點資訊

  • 景點：雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園
  • 地址：雲林縣四湖鄉保安路87號
  • 電話：0911 100 354
  • 營業時間：9:00-17:00(週一公休)
  • 門票費：NT.50(身高140cm以下兒童免費入園)
  • 粉絲團：點此連粉絲團
  • 造訪日期：2025.03.24、2024.05.13

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-簡述

  • 門票50元、身高140cm以下兒童免費。
  • 沒有停車場，但路邊還算好臨停。
  • 今年錫葉藤花況不錯，孤挺花似乎欠佳，詳細花況還是要參考粉絲團比較準確。
  • 錫葉藤花期約2~4月、孤挺花花期約3~5月、百合花花期約5~6月
  • 預計停留時間：1小時。

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-介紹

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

位於四湖的長春園藝，園區最早是以孤挺花為主題，算是蠻少見會以孤挺花為主題的花園。

不過可惜今年孤挺花花況不佳，但好在錫葉藤花況不錯，還是可以拍出不少美照。

這邊並沒有停車場，但路邊還算好臨停。

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-門票

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

入園就會收費，門票50元、身高140cm以下兒童免費，收費算是不貴。

店家蠻貼心，現場還有佈置一些裝置藝術供遊客拍照打卡，真的會讓人拍照拍到欲罷不能。

光是為了要捕捉最美的照片，就能停留不少時間呢。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

園區內也有賣孤挺花，喜歡種花的也可以買回家種。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-錫葉藤花牆

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

葉藤花期約為每年2~4月，我今年碰巧是三月底時造訪，花開最盛之時。

這邊號稱是全台最高的錫葉藤花牆，盛開時的紫色花海真的是美不勝收。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

去年百合花正盛時造訪，當時已經不是錫葉藤花期，

但老闆還是很貼心的將葉子噴上紫漆，雖不是真正的錫葉藤，但拍照起來也別有另外一番韻味。

2024.05.13所拍攝的錫葉藤花牆。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-孤挺花

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

孤挺花花期約莫是在每年的3~5月份，不過因為去年颱風淹水，

今年花況稀稀疏疏，狀態不佳。著實有些可惜，只有靠錫葉藤花牆那區花況有稍微好一些。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

以下孤挺花盛開的花況都是2024.05.13所拍攝的。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-百合花

百合花花期約為5~6月份，今年造訪的時候花期未到，所以目前還是綠油油一片。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

以下百合花盛開的花況都是2024.05.13所拍攝的。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

長春園藝孤挺百合錫葉藤花園-玻斯菊

今年造訪的時候，沒有看到波斯菊花的影子，波斯菊的影像，只存在去年的照片。

以下玻斯菊盛開的花況都是2024.05.13所拍攝的。

雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美
雲林縣四湖鄉雲林。四湖》長春園藝孤挺百合錫葉藤花園。數大就是美

_____________________________

小詠

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
keyboard_arrow_up