前一段時間就一直很想踩點，馬辣旗下的 #肉之間大盤肉幸福鍋物，在西門町內就有兩家，這次吃的 #成都店

聽說很厲害，打著 #蛋🥚自由的口號，聽說還有特製的#麻油煎蛋 #滷肉飯也是必吃

店內環境還算舒適明亮



先來看看菜單跟湯底吧‼️

各類的套餐可選擇，個人覺得湯底選擇性也蠻多的，就是鴛鴦鍋，因為三人用餐，所以店家會幫你開兩鍋，這次挑選了 #昆布鍋+ #剝皮辣椒蛤蜊鍋，另一鍋則是#昆布鍋+ #濃厚豚骨鍋。

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先來醬料區看看，店家以告訴你了，愛怎麼調就怎麼調，沾醬這東西就是很看個人，我個人就不太吃沾醬，蔬菜及肉品涮過後直接吃，最能吃出原味。

看看光頭哥的沾醬，每次看到他的醬料，我都懷疑到底是吃鍋還是沾醬⬇️⬇️⬇️⬇️

鍋類蔬菜區，這一區我個人覺得，虱目魚漿跟花枝漿必吃啦‼️🤤🤤🤤🤤

虱目魚漿真的香氣滿滿，也不會糊糊的，花枝漿真的有花枝啦

觀看吃播影片--看看兒子一口吃超開心

蔬菜也都處理得很乾淨，菇類很新鮮，蠻多款綠色蔬菜，很多吃到飽火鍋都只提供 #青江菜，這在還有 #菠菜，但我想蔬菜會因應季節而有所變動。

這一區就是傳說中的，滷肉飯＋麻油煎蛋，麻油煎蛋真的蠻特別的，麻油不會太過濃郁，每一顆蛋邊邊都煎的 #恰恰，蛋黃大約7分熟，熟度剛剛好。

鵪鶉蛋滷肉飯也很好吃，不過我最喜歡的還是白飯加上日式香鬆，米真的是精選過的，咀嚼後有明顯的米香味，再加上日式香鬆真的是古早的好味道。

哥哥的麻油煎蛋＋滷肉飯，另外還有香煎小香腸，ㄟ我個人是不吃香腸的，不過哥哥說，香腸很好吃一口剛剛好

飲料跟冰品，飲料除了氣泡飲料&果汁，還看到了 #沙瓦，目前吃的火鍋店中很少見， #沙瓦還不錯喝，不會太甜也不會水水的沒味道😚😚😚😚😚

提供的酒類還算不錯 #海尼根『開車不喝酒，喝酒不開車』，因為當天我們是騎車去的，所以光頭哥及孩子都沒有喝，我個人也不喝酒，所以，無法確定口感如何❓

冰品現在最常見的就 #哈根啦‼️算是好挖的，有很多都完全挖不動 ，口味有四種，但卻有 #淇淋巧酥，這款大概是 #螞蟻人的愛，甜度爆表。

近期火鍋店很常見的，就是這台綜合飲料機，有 #義豐冬瓜茶、#黑面蔡楊桃汁，不知道為什麼，總覺得味道還是跟現場買差哪麼一咪咪

咖啡則是提供 #UCC精品咖啡，但每家的豆子都不太一樣，有的酸值很高、有的則是口味較清淡，我個人比較喜歡有果香的咖啡。

上菜嘍‼️‼️ 肉之間主打－肉之間大盤肉幸福鍋物，來看看肉盤是不是真的大盤肉

孩子點的肉盤是－－美國CAB安格斯黑牛嫩肩，算是拼盤，不過份量真的蠻大一盤的，大食量的兒子看到時也愣了一下🤣🤣🤣🤣

我點的肉盤是－－美國特級牛胸腹肉，別說兒子愣了一下，我是傻眼了我，這一盤我們三個人分都綽綽有餘啊

光頭哥點的肉盤是－－鮮嫩雞腿蛤蜊，這可是整整一隻大腿啊😳😳😳😳，已經完全去骨了，蛤蜊應該只是點綴用的其實也沒幾顆，不過倒是蠻大顆也鮮甜。

肉之間大盤肉幸福鍋物，當天用餐感受真的蠻不錯的，且真的是大腹滿足啊🥰🥰🥰🥰，其實當天我們有先前往中華店，但因為要後位將近一小時，所以轉往成都店。

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門成都店 訂位連結

店址：台北市萬華區成都路68號2樓

營業時間：週一至週日 中午11:30~凌晨02:00

聯絡電話：02-2312-0675

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