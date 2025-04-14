「采棉居寢飾文化舘」位於南投竹山工業區，台灣第一家以睡眠寢飾為主的觀光工廠，入口前方一塊花圃是台灣唯一的棉花田，在此能看見棉花成長的各種狀態。采棉居母公司「台灣巧維」的成長並非一路順遂，期間的三次天災，公司都受到重大的打擊，經營方針也跟著轉變，近年來更將生物科技融入產品研發，應用竹炭、負離子、銀離子、竹纖維、膠原蛋白、石墨烯等纖維於織品，成為醫療紡織寢具的專業製造工廠。



「采棉居寢飾文化舘」位於南投竹山工業區，成立於 2010年是台灣第一家以睡眠寢飾為主的觀光工廠。



采棉居寢飾文化舘的母公司「台灣巧維」，一家製造高品質寢具的專業生產工廠，工廠初期以生產銷售床單、床罩、床包、棉被、蠶絲被、羽絨被、羊毛被、涼被等寢飾產品為主，近年來膺應消費市場的轉變積極轉型，將生物科技融入產品研發，應用竹炭、負離子、銀離子、竹纖維、膠原蛋白、石墨烯等纖維於織品，成為醫療紡織寢具的專業製造工廠。

入口前方一塊花圃，導覽老師表示，這是台灣唯一的棉花田，棉花是錦葵科熱帶植物，一年生植物。棉花栽植後，約經二個月的時間便會開花，開淡黃色的花，有 4個花瓣，花朵授粉後花瓣會轉粉紅色，並包合起來。



花朵謝了之後，花座成果，稱為棉桃。棉桃成熟後，內層逐漸纖維化，夾殼迸開，白色纖維質露出，稱為棉鈴。棉鈴裂開後會露出 4團潔白的棉花，每團棉花中有 4 ~ 7顆的棉籽，所以一顆棉鈴內至少有 16顆棉籽。而這些棉花其實是從棉籽的表皮長出的，所以棉花會緊緊的附著在棉籽上，因此棉花摘下後，需將棉籽和棉花分離，分離後的棉花可供紡織成布，也可做成棉被，棉籽則可做成食用油。



入口導覽牆介紹台灣巧維的公司發展史，導覽老師表示：公司從 1989年創立以來，並非一路順遂，期間的三次天災，1999年 921大地震重創廠房 (損失近千萬元)、2001年納莉颱風造成台北倉儲損失 (損失近千萬元) 與 2008年的工廠火災 (損失八千萬元) 都再再重創公司的經營。



一個火場遺留下來打卡鐘，停擺的指針記錄著 2008年的工廠火災的時間。



采棉居文物館展示阿嬤的紅眠床與各種古老的眠枕，有嫁妝枕、玉石枕、鴛鴦枕、警枕、扇枕、陶枕、把脈枕與竹夫人等，牆面有東、西方枕頭的歷史、「高枕無憂」成語、「扇枕溫衾」成語與「竹夫人」典故介紹，讓人印象深刻。



嫁妝枕，古代中國婦女將春宮畫冊稱為「壓箱寶」或春宮枕，組合時是枕頭，但是一旦打開後，就可發現男女春宮畫，其目的是為了教導家中的黃花大閨女「人倫大事」，避免女兒嫁到夫家後，不知如何做人，甚至因害怕抵抗而鬧出大事。



韓國「竹夫人」傳說，以前有一對韓國老夫妻生了5個兒子，但老兩口還是每天睡在一起。有一天，兒子們終於忍不住在背後議論起來：「爸媽生我們五兄弟還嫌不夠，難道還想再要一個？如果再生第六個，恐怕我們家真要揭不開鍋了……」經過一番商量之後，五兄弟決定想法讓父母分開睡。於是，他們用薄薄的、光滑的竹篾，縱橫交錯，編織了一個長筒形的「假夫人」，趁著酷暑送給了父親。由於竹篾本身很清涼，而且「假夫人」中空、透風且富有彈性，所以在夏夜抱著睡覺很舒服。父親欣然接受了這個奇特的禮物。後來，人們就稱這種竹具為「竹夫人」。正因為竹夫人是父親專用的，所以子女不能接著使用。據說，古代韓國每個家庭只有一個竹夫人，而且是最年長者用。竹夫人的主人去世後，它也要被銷毀，從不傳代。



一座百年歷史的阿嬤的紅眠床是文物館裡的鎮館之寶。使用竹筒搭配花布棉枕製作的座椅，營造文化館的舒適氛圍，讓來訪遊客能歇腳靜心，看與聽導覽老師的精彩介紹。



導覽老師表示，紅眠床是古早人家中不可或缺的家具，床的周圍刻有各種象徵吉祥的雕刻，床內側附設簡便型鏡面及小型屜櫃供婦女端整容貌及收藏隨身細軟，精緻細巧匠心獨運之作工更屬珍貴。



商品展示區



商品分類陳放擺設，參觀民眾可以觸摸與確認材質，導覽老師表示：竹炭纖維能吸濕除臭，負離子纖維能淨化空氣，銀離子纖維能抗菌，竹纖維透氣親膚，膠原蛋白纖維能保濕，石墨烯纖維則具備高強度與導電性。目前消費市場上混合使用以上材料製作的棉被，已逐漸取代傳統全棉花棉被，讓生活中的被褥變輕、變薄，也增添功能性。



商品洽談區，導覽老師特別拿出一床石墨烯薄被，用 LED 燈泡示範石墨烯超高的導電性。



石墨烯是一種由碳原子以六角形排列而形成的單層片狀材料，具有超高的導電性、強度和彈性，以及良好的熱導率。運用石墨烯極高的導熱性製作棉被，能迅速的將熱量均勻分散，保持被子的溫度恆定，且還具備冬暖夏涼的特性。



創意 DIY，項目有抱枕製作與彩繪抱枕，非常適合親子同樂。



二樓是生產區域，產品的製作過程公開透明，歡迎遊客參觀。



成品銷售區，展示采棉居生產製作的寢飾商品，包括枕頭、棉被、床套、抱枕、襯套等產品。



采棉居寢飾文化舘 (台灣巧維)

地址：南投縣竹山鎮延平一路12號

電話：049 264 2166 / 0800 264 000 (免付費)

開放時間：08:30–12:00 / 13:00–17:00 (週一 ~ 週日)，免門票。

導覽解說 + DIY體驗時間：平日請直接與櫃台接洽，假日表訂時間：早上10:00、11:00 / 下午 13:00、14:00、15:00。

官網：https://www.cheauwei.com.tw/

大眾運輸：台灣好行溪頭線 (南投客運 6883)，台中火車站 (民族路口) 或台中市干城站或台中高鐵站上車，竹山工業區服務站下車直走，延平一路右轉即可抵達采棉居。

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