好久沒解台南的清蒸肉圓啦

趁這次九月底來在台南東區的半日美食遊，我就從四、五家待吃名單中

選了一家最近距離的鮮蒸蝦仁肉圓

台南市資訊參考

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餐廳名稱：鮮蒸蝦仁肉圓(台南市東區裕農路609號)

餐廳連結：FB粉絲專頁

營業資訊：06-2364561 週二至日10:30-14:00 16:30-19:00；週一休

餐點介紹：蝦仁肉圓/香菇羹湯/四神湯

用餐日期：2024.09



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▲鮮蒸蝦仁肉圓 店面

10:30我一到，前面已經五六組人客已經點餐完並在等餐點了，不過全被都是外帶客

(客串演出: Na哥)

鮮蒸蝦仁肉圓 菜單(拍攝日期：2024.09)

蝦仁肉圓 NT 51/ 3顆

肉圓會搭配肉圓醬、蒜末和香菜，店員點餐時也會問有沒有不加的？可惜當天攤位有告示最近沒有香菜(太貴了嗎？)

桌上有餐具、烏醋和辣椒醬，還有標示若需要哇沙米或特製辣椒則得跟店員索取

▲ 肉圓皮雪白光滑，上下厚度均一，不會厚到感覺都在吃皮，也不會薄到易破。口感有點黏、有點Q彈，還能吃得到米味

根據店家介紹是使用雲林種植的秈17號(秈=在來米)

▲肉圓餡肉是完整一團，面積比五十元硬幣稍大，比乒乓球小，裡外呈一致的粉紅色，看不出明顯碎肉顆粒，也沒有摻雜白色肥肉丁，口感紮實、略有彈性，有一點點脆度，有豬肉鮮的甜味，又不到過度的重鹹。根據店家介紹，是台南善化固定肉商提供的問題母豬肉，肥瘦比例3:7。

豬肉餡上鑲嵌的蝦子，則是台南學甲養殖白蝦，僅鹽水清洗、剝殼與急速冷凍，無添加化學添加物，所以並非那種彈脆到像蒟蒻的蝦仁，而看起來就是完整一尾鮮白蝦，但其實蝦的鮮味不重，看得到卻吃不出來，都被豬肉滋味掩飾，有種...加或不加味道差不多的感覺

我覺得最有特色的是他們肉圓醬汁，微甜又帶很明顯柴魚香，吃起來就像柴魚湯般，很好吃(別只吃醬啊)!

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以上。