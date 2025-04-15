位於台南後壁、菁寮老街的
【後壁俗女村】
透過老屋活化、食農教育、產品設計開發…等方式，
推動營造社區永續發展，
也為後壁地區注入了新的文化商機，
來這裡可體驗農村文化，
還有許多特色伴手禮可購買，
是值得來訪的好所在。
【後壁俗女村】
- 地址：台南市後壁區菁寮里173號
- 聯絡電話 : 0911310672
- FB：後壁俗女村
▼這是一個位於後壁菁寮，
延伸無米樂以米為主到以人為本，
一群俗女發展的村落！
推動老屋活化、農村體驗、食農教育、產品設計開發、民宿…等，
是來農村旅行的最佳選擇。
▼這裡有阿嬤的灶咖，
不定期會舉辦「餐桌饗宴」，
嚴選後壁及鄰近地區的在地食材，
以傳統土灶慢火烹調，
呈現道地的農村風味。
▼這裡還有一座特別打造的「俗女窯」，
可製作烘烤pizza等餐點。
▼還有販售「後壁精釀米啤酒」、
甜點、飲品、小點心。
▼這裡有提供diy手作課程，
有紅龜粿、炊粿…等米食體驗，
我們今天來這裡體驗手做窯烤PIZZA，
火龍果麵糰搭配新鮮水果、起司，
再送入窯烤就完成了。
▼熱呼呼的鹹甜口感，滋味還不錯，
很適合下午茶時光。
▼後壁精釀米啤酒
以台南後壁地區的白米為原料，
有「桂妃」、「芭娜」二種口味，
有獨特的清新風味，都不錯。
有時間的話，還可以逛逛旁邊的
【義昌碾米廠】
這是一間日治時期所建的傳統木造碾米廠，
裡頭有檜木打造的古早碾米機具，
還有保存放置碾米的相關設備。
▼我們來訪時，正值2025國際蘭展，
這裡也是展區之一，增設了許多蘭花佈置。
▼這裡也有擺放後壁商圈的特色農產品，
喜歡可至▶️「後壁好物直販所」購買。
(地址：台南市後壁區菁寮里140號)
【後壁菁寮老街】
◎地址：台南市後壁區菁寮里
後壁菁寮是清領時期通往諸羅縣城必經要道的重要驛站，
因位處交通要道，當時發展出許多熱鬧的商家。
2004年，因無米樂紀錄片而聲名大噪，
去年又因台劇「俗女養成記」而成為遊客的必訪之地。
來到菁寮老街，可體驗農村生活、漫遊老店鋪，
品嚐傳統農村的割稻飯，
來場深度的人文懷舊體驗之旅。
▼來這裡逛逛老街，認識農村文化，
還可以買崑濱伯的冠軍米，
以及許多懷舊的特色商品。
▼金德興藥舖
又稱「阮家古厝」，是菁寮老街裡的一棟傳統木造閣樓式街屋，
也是電視劇「俗女養成記」裡陳嘉玲的老家。
【富貴食堂】
◎地址：台南市後壁區菁寮里7-2號
營業時間：週二~五11:00~13:00 / 週六、日11:00~14:00 (不定時公休)
逛完菁寮老街，中午一定要到「富貴食堂」(僅中午營業！)
吃一碗有農村古味人情味的「割稻飯」。
還有時間的話，也可以到附近的新景點
【雅聞湖濱療癒森林】
這裡佔地近1500坪，有遼闊的各式主題花園，
可穿梭漫步於其中拍照打卡，
室內展館可參與多媒體互動，及許多相關產品可購買，
是旅行團、台南家庭旅遊、約會拍照的必訪景點！
▶️[台南後壁景點] 雅聞湖濱療癒森林 全台首創的療癒森林花園 #台南旅遊 台南景點
《蛋寶543》
每次來到台南後壁的菁寮老街，
都有特別的體驗，讓人印象深。
透過俗女村的改造計劃，
讓老社區注入了新的思維，很不錯呢！
這裡之後還會有民宿，
可以住一晚體驗農村文化與生活，
絕對是特別的經驗，
推薦給大家！❤️
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