位於台南後壁、菁寮老街的

【後壁俗女村】

透過老屋活化、食農教育、產品設計開發…等方式，

推動營造社區永續發展，

也為後壁地區注入了新的文化商機，

來這裡可體驗農村文化，

還有許多特色伴手禮可購買，

是值得來訪的好所在。

【後壁俗女村】

地址：台南市 後壁區 菁寮里173號

聯絡電話 : 0911310672

FB： 後壁俗女村

▼這是一個位於後壁菁寮，

延伸無米樂以米為主到以人為本，

一群俗女發展的村落！

推動老屋活化、農村體驗、食農教育、產品設計開發、民宿…等，

是來農村旅行的最佳選擇。

▼這裡有阿嬤的灶咖，

不定期會舉辦「餐桌饗宴」，

嚴選後壁及鄰近地區的在地食材，

以傳統土灶慢火烹調，

呈現道地的農村風味。

▼這裡還有一座特別打造的「俗女窯」，

可製作烘烤pizza等餐點。

▼還有販售「後壁精釀米啤酒」、

甜點、飲品、小點心。

▼這裡有提供diy手作課程，

有紅龜粿、炊粿…等米食體驗，

我們今天來這裡體驗手做窯烤PIZZA，

火龍果麵糰搭配新鮮水果、起司，

再送入窯烤就完成了。

▼熱呼呼的鹹甜口感，滋味還不錯，

很適合下午茶時光。

▼後壁精釀米啤酒

以台南後壁地區的白米為原料，

有「桂妃」、「芭娜」二種口味，

有獨特的清新風味，都不錯。

有時間的話，還可以逛逛旁邊的

【義昌碾米廠】

這是一間日治時期所建的傳統木造碾米廠，

裡頭有檜木打造的古早碾米機具，

還有保存放置碾米的相關設備。

▼我們來訪時，正值2025國際蘭展，

這裡也是展區之一，增設了許多蘭花佈置。

▼這裡也有擺放後壁商圈的特色農產品，

喜歡可至▶️「後壁好物直販所」購買。

(地址：台南市後壁區菁寮里140號)

【後壁菁寮老街】

◎地址：台南市後壁區菁寮里

後壁菁寮是清領時期通往諸羅縣城必經要道的重要驛站，

因位處交通要道，當時發展出許多熱鬧的商家。

2004年，因無米樂紀錄片而聲名大噪，

去年又因台劇「俗女養成記」而成為遊客的必訪之地。

來到菁寮老街，可體驗農村生活、漫遊老店鋪，

品嚐傳統農村的割稻飯，

來場深度的人文懷舊體驗之旅。

▼來這裡逛逛老街，認識農村文化，

還可以買崑濱伯的冠軍米，

以及許多懷舊的特色商品。

▼金德興藥舖

又稱「阮家古厝」，是菁寮老街裡的一棟傳統木造閣樓式街屋，

也是電視劇「俗女養成記」裡陳嘉玲的老家。

【富貴食堂】

◎地址：台南市後壁區菁寮里7-2號

營業時間：週二~五11:00~13:00 / 週六、日11:00~14:00 (不定時公休)

逛完菁寮老街，中午一定要到「富貴食堂」(僅中午營業！)

吃一碗有農村古味人情味的「割稻飯」。

還有時間的話，也可以到附近的新景點

【雅聞湖濱療癒森林】

這裡佔地近1500坪，有遼闊的各式主題花園，

可穿梭漫步於其中拍照打卡，

室內展館可參與多媒體互動，及許多相關產品可購買，

是旅行團、台南家庭旅遊、約會拍照的必訪景點！

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《蛋寶543》

每次來到台南後壁的菁寮老街，

都有特別的體驗，讓人印象深。

透過俗女村的改造計劃，

讓老社區注入了新的思維，很不錯呢！

這裡之後還會有民宿，

可以住一晚體驗農村文化與生活，

絕對是特別的經驗，

推薦給大家！❤️

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