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台北市內湖【大戶屋(東湖店)】優質炸豬排定食。

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2025-04-15 17:42:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun

門口.jpg

空間.jpg

用餐環境簡約舒適，靠窗的座位不少，吃飯有微微的陽光烘烤，對在下而言真是個享受啊~

店面位在2F，相較其他日系品牌不是在百貨公司就是在鬧區一樓大店面，【大戶屋(東湖店)】算是比較另類，

當然不管是1樓還是2樓各有優勢，能讓客人願意繼續上門才是重點 。

 

上菜全.jpg

今天點的一雞&一豬 : 炭烤雞肉香橘醋定食 & 炸豬里肌肉排定食

 

豬排1.jpg

豬排.jpg

炸豬里肌肉排定食

先來塊原味不沾醬，筷子夾起的剎那就能感受到金黃外層的酥勁，卡滋齒切過後......Wow~厚切的里肌一點也不柴，既軟嫩又多汁，也毫無豬騷味兒，

嘴裡的滿足....就是個新鮮2字，嗯~完全是去年在大阪吃的水準 ! 

 

雞排七味醬料.jpg

豬排1小菜.jpg

再沾一點芝麻豬排醬或搭配附上的酸甜醬菜更能胃口大開 。

對了，高麗菜絲可以無限續喔，而醬菜只能免費續一次 。

 

雞排.jpg

雞排1.jpg

炭烤雞肉香橘醋定食

雖說是日系餐飲，瞧這擺盤倒有幾分洋食風，一上桌就給了咱們一劑"賞心悅目"，

雞肉散發舒服的烤香，吃起來不油膩軟嫩適中，醃漬味不會過重恰到好處，而壓在最後的橘醋味讓咱家越吃越爽口，

蔬菜的份量不少，完全是輕食者的好選擇，嗯~走養生路線，健康少負擔 。

 

雞排七味.jpg

灑些七味粉也別有風味

 

白飯.jpg

白飯2.jpg

一定要來說說這碗日本品種在台灣南部耕作的越光米 !

Wow~飽實Q香，真的是害人不淺，大叔一時把持不住吃了它3碗 ! 血糖又飆高惹 !

 

其實【大戶屋】讓在下最難忘的是和牛定食，可惜這讓人揪心的滋味台灣目前還沒有供應.......

不過今天的餐點個人覺得完全符合在日本吃到的水準，尤其是越光米飯

用餐空間舒適，在日本吃過的幾家大戶屋個人覺得稍嫌擁擠，but相同的餐食在台灣可就得多掏出幾十塊錢才能一飽口福嘍 。

大戶屋(東湖店)】推薦給各位 。

地址 : 114台北市內湖區康寧路三段187號2樓

電話 : 02-2633-8839

營業時間 : 週一至週五11:00~15:00 ，17:00~22:00  ；假日 : 11:00~22:00

 

 

 

 
文章標籤
炸豬排 定食 日式 大戶屋東湖店 越光米吃到飽 環境舒適 家庭式料理 鰻魚飯 牛舌定食 中高價位 哈拉影城 捷運週邊 套餐
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大戶屋東湖店

phone02-26338839
place台北市內湖區康寧路三段187號2樓
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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