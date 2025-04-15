想要在繁忙的生活中尋找一片寧靜的桃花源嗎？那就來南投縣月牙莊休閒度假山莊

這裡不僅擁有無敵山景、綠意盎然的花園和獨特的峇里島風餐廳

還提供超級豐盛的隔天早餐，讓你每天都能從滿足的美味開始！快跟著我一起深入了解這個度假天堂吧

說到南投民宿，很多人會想到各式各樣的選擇，但如果你想要一個能夠完美融合大自然景觀

舒適設施與愉悅氛圍的地方，月牙莊休閒度假山莊絕對是你的不二選擇

這裡擁有一流的設施、迷人的山景、以及充滿綠意的花園

無論你是來放鬆心情還是和親友一起度過美好時光，這裡都能帶給你無限的驚喜

月牙莊休閒渡假山莊

電話：04 9290 6638

地址：南投縣埔里鎮枇杷里中心路26-3號

我們這次入住的望月Villa雙人房，面積達到25坪，空間寬敞舒適，設有私人泡湯浴池，讓人一走進房間就感受到奢華與放鬆

這間房間的所有設施與建材，甚至遠從峇里島運回來，保證讓你享受極致的度假品質

每一個細節都講究品味，讓人完全放鬆，徹底享受度假時光

如果你需要更多空間，望月Villa雙人房還可以加床，無論是情侶、朋友還是家庭，都能在這裡度過美好的時光

最讓我喜歡的部分就是峇里島風格的獨立私人景觀花園，還有一個發呆亭

在這裡，隨意坐著，放空自己，看著周圍綠意盎然，感受微風輕拂

真的是一個放鬆身心、冥想休息的完美場所。這裡的靜謐和美麗簡直讓我不想離開

牙莊休閒度假山莊為你提供了7X7德泰獨立筒床，這款床鋪設計以獨立筒技術為基礎，能有效分散壓力，提供更好的睡眠支撐

有提供熱水壺、冰箱、茶、咖啡、礦泉水

乾溼分離的廁浴

對我來說，度假最棒的部分之一，就是能夠擁有一個真正讓身心徹底放鬆的時刻

而月牙莊休閒度假山莊的獨立景觀超大浴池正是我放鬆的最佳場所

泡澡的時候悠閒地躺在水中，享受這份奢華的放鬆感

一進入月牙莊休閒度假山莊，迎接你的是壯麗的山景

這裡坐落在南投縣的絕佳位置，四周被綠意盎然的山脈環繞

無論是在露台上放鬆，還是坐在舒適的休息區，你都能享受到大自然的寧靜與美麗。

特別是在黃昏時分，夕陽染紅了整片天空，與山脈交織成一幅美麗的畫卷，讓人忍不住駐足

如果你是拍照愛好者，那麼一定要到月牙莊休閒度假山莊的餐廳去打卡

這裡的餐廳採用獨具特色的峇里島風格設計，融合了熱帶風情和舒適氛圍

從精緻的木製家具到色彩繽紛的裝飾，整個餐廳彷彿帶你走進了峇里島的熱情浪漫

在月牙莊休閒度假山莊，隔天的早餐可是讓人驚艷的

這裡提供的早餐種類豐富，每一樣都能讓你吃得飽飽的，滿足你對美味的期待

從新鮮的水果、營養豐富的蔬菜，到精緻的麵包和熱騰騰的飲品，應有盡有

吃上一頓這麼豐盛的早餐，能量滿滿，讓你開始新的一天，充滿活力

無論是度過悠閒的假期，還是享受短暫的周末放鬆，月牙莊休閒度假山莊的設施都能提供無微不至的服務

共用休息室的舒適環境讓你隨時都能放鬆，無論是翻閱書籍，還是與朋友聊聊天，都非常適合

而且，這裡還提供免費的停車場，不管是開車自駕遊還是帶著家人一起來，這裡都能提供最便利的設施

如果你是花園愛好者，那麼這裡的花園絕對不容錯過

月牙莊的花園綠意盎然，在晨曦中走進花園，呼吸著新鮮的空氣，享受大自然的清新，這種感覺真的是無價

還有，這裡的露台設施不僅適合悠閒地喝茶，還是聚會的好場所

和親友一起坐在露台上聊天，品味當地美食，簡直是度假的最佳享受

其他房型造景也好別緻呢

光一個彩繪牆也可以拍到滿滿的好心情

無論是想要與親朋好友一起燒烤，還是想在大自然中放鬆心情，月牙莊休閒度假山莊都能滿足你所有的需求

快來南投這個隱藏的度假天堂，享受大自然的洗禮，讓心靈獲得真正的放鬆吧

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