隨著社會不斷進步，以及 Fine Dining 精緻餐飲理念的逐漸普及，台灣的飲食文化也正朝向更高層次的細緻度來發展。這股風潮近年吹進火鍋界，位於 SOGO 忠孝後方、捷運忠孝復興商圈巷弄內的高級日式涮涮鍋--「SHABU ZEN (禪)」，便是其中的佼佼者。餐廳由一群曾服務於頂級餐廳，有志提升台灣餐飲質感的業界菁英共同創立，無論是裝潢用料、食材選擇，抑或料理方式，皆以「法天、法地、法自然」的禪宗精神為指引。結合細膩周到的日式服務與優雅講究的西式節奏，將火鍋文化昇華為一場身心靈合一的頂級饗宴。

餐廳門面以淺色檜木搭配黑色金屬格柵自動門，營造出簡約中見細節的極簡美學。小巧優雅的暗金招牌，鑲嵌於質感獨具的燒杉木板上，低調卻不失尊貴，完美呼應當代高級餐廳所推崇的神秘氣質與隱密氛圍。

左側是一只侘寂風格的復古陶瓷落地花瓶，歲月痕跡與手作質感交織成靜謐氛圍；右側則是一株姿態樸雅的羅漢松，枝幹遒勁，氣定神閒。兩者一柔一剛，自然流露出內斂卻深遠的「禪」意境，心靈彷彿瞬間沈澱了下來。

雙重門的設計，巧妙隔絕了都市的喧囂，步入玄關彷彿換了一個世界。迎面是一張原木長椅，經過細緻打磨，圓潤油滑，手指輕觸即能感受到木質溫潤的生命力。天花板上嵌入式的 BOSE 音響，緩緩流瀉出輕柔的音樂，讓空間靜中有動，靜中有情。即使客滿需稍作等待，坐在這樣的氛圍裡，也是一種難得的靜心時光。

穿過玄關踏入用餐區，空間語彙隨之轉換，由清雅的檜木過渡到溫潤的胡桃木與內斂的花崗岩，沈穩色調在燈光映照下勾勒出自然靜謐的氛圍。不僅體現禪宗「取材於自然」的設計理念，也藉由深淺場景的轉換，引導來賓逐步卸下身心的浮躁，準備迎接即將展開的「禪食」饗宴。

整體用餐空間採「回」字型動線設計，兼顧流動與分隔，既能維持舒適距離，又不失整體通透感。中央區域以四人桌為主，點綴少量兩人桌，左右兩側分別設有靜謐的吧檯區與隱密性極佳的包廂空間，在開放與私密之間取得恰到好處的平衡，讓每一位來賓都能找到屬於自己的靜心角落。

誰說一個人不能享受高檔火鍋？SHABU ZEN 特設的吧檯區，共有 6 席專屬個人鍋，無論是想獨自享受美食，或是想好好犒賞自己，都能在這裡靜靜品味一場頂級饗宴。一個人的豪華大餐，也能從容優雅，隨時歡迎您的光臨。

包廂區的設計更是巧妙，可分可合。平時以布簾或拉門區隔，分為兩間 5 人包廂與一間 10 人包廂；如有需求，只需將隔屏拉開，立刻搖身一變為可容納 20 人的大型包廂。不論是公司尾牙、春酒聚餐、家族聚會，甚至是溫馨的同學會，皆能在此找到最合適的用餐空間。

包廂外牆以胡桃木格柵結合宣紙材質構築，線條簡約卻蘊含深意。透光不透影的設計，不僅保留了空間的通透感與延展性，更巧妙地維護了用餐者的隱私。光影穿梭其間，彷彿在靜默中訴說著禪的意境，讓人一踏入便能感受到恬淡寧靜的氛圍。

寬敞舒適的空間，搭配厚實穩重的桌椅，營造出穩定安心的用餐氛圍。質感絕佳的餐具，更為每一道料理加分不少；耳畔輕輕流瀉的音樂，彷彿是整場饗宴的溫柔背景。再加上服務人員貼心周到、恰到好處的照料，在這裡用餐，不只是品味美食，更是一場讓身心徹底放鬆的美好體驗。說是人生一大享受，一點也不為過。

從廁所的衞生，可以很容易看出一家餐廳的經營者，對食安重視的程度，所以我到餐廳吃飯，總會先上廁所。SHABU ZEN 的廁所等級，居然比五星級酒店更高！兩間男女共用廁所，一間女士專用廁所，用的馬桶居然是要價將近十萬台幣的 「TOTO 全自動馬桶」！

這可不是普通的免治馬桶那麼簡單，走近自動開蓋，如廁完畢，起身後自動沖水，一根手指頭都不用動。不僅如此，廁所裡還有 BOSE 獨立音響、Sharp 空氣清淨機，洗手槽檯面上牙線棒、漱口水、衛生棉一應俱全，這應該是我見過最高級的餐廳廁所了，沒有之一。不僅設備高檔，維護也極用心，外場人員每 20 分鐘會巡視廁所，確保廁所隨時保持乾淨整潔。這樣注重顧客五感體驗的高檔火鍋，最便宜的套餐竟然只要 1250 元，真的是不可思議！

全不鏽鋼打造的廚房空間，從檯面到地板皆保持潔淨乾爽，處處展現專業水準。工作人員統一穿著整潔制服，並嚴格區分肉類與海鮮的處理區域，生熟食也由不同人員分工操作，對食材衛生的講究，完全不亞於米其林級餐廳的高規格標準。

入座不久，服務人員親切地依序送上菜單、醬料與來自日本靜岡縣的玄米茶。這款玄米茶發酵程度低、咖啡因含量也相對溫和，即使下午飲用也不擔心影響睡眠。茶香清雅，伴隨著淡淡的烤海苔香與玄米的圓潤穀物氣息，入口清爽、溫潤暖胃，是用餐前最恰到好處的開場。

獨門佐料

醬料是火鍋的靈魂，選對醬料，不只能提升食材的風味，更能帶出料理的精髓。SHABU ZEN 對細節的講究，連醬料也不放過，特別研發出兩款獨門醬料，值得細細品味。柚醋醬以柚子汁、萊姆、橙花與白醬油調製，每日現場新鮮製作，上桌前加入現刨白蘿蔔泥，並在顧客入座時，由服務人員現場徵詢個人口味後，加入適量青蔥。清新果香與溫和酸度，特別適合搭配蔬菜、海鮮，甚至作為烏龍麵的沾醬也恰到好處。胡麻醬則使用質地更細緻的中東 Tahini 芝麻醬，融合花生醬與白味噌，最後淋上胡麻油提香。甜鹹平衡、香氣濃郁，最適合搭配牛、豬、雞等各式肉類，為料理增添濃厚風味與層次感。

除了招牌蘸醬，SHABU ZEN 的主廚特調辣油同樣值得一試。這款辣油以乾辣椒、黑胡椒、粉紅胡椒與四川花椒四種椒類調製，層層堆疊出細膩而多變的香辣風味。其中八角的甘甜香氣尤為突出，辣度溫和不刺激，卻能有效提味，令人回味無窮。若點了咖哩飯，強烈推薦淋上一點這款辣油，能瞬間拉高整體香氣層次；而熟門熟路的老饕，更會在享用雜炊時加幾滴，讓原本清爽的粥品多了絲絲辛香。至於喜愛牛肉料理的饕客，餐廳還會貼心提供煙燻鹽、胡椒鹽與昆布鹽三款風味鹽，適量沾取可以讓同樣的牛肉變化出不同的風味。

豐盛菜單

有別於傳統火鍋的用餐模式，「SHABU ZEN」採西餐方式分段出餐，從開胃前菜、綜合菜盤、主餐一路延伸至甜點，打造出一場循序漸進的精緻套餐體驗。特別貼心的是主餐可免費搭配主食，無論是來自日本的「山形輝映米」還是「讚岐烏龍麵」皆可自由選擇，亦可選擇於火鍋結束後來一碗暖胃雜炊，讓美味滿足感延續到最後一刻，不用擔心吃不飽。

套餐價格依主餐而定，範圍落在 NT$1250 至 NT$4100 之間，共提供 11 款肉類套餐與 2 款海鮮套餐，選擇豐富，足以滿足不同口味與預算需求。

若想吃得更豐盛，除了套餐內容外，還可加點多樣肉品、海鮮與新鮮蔬菜，自由搭配滿足味蕾。另外，餐廳自製的手工丸與多道特製料理，更是別具風味的佳餚，絕對值得一試。

雖然餐廳貼心提供免費玄米茶，但若你偏好其他飲品，店內亦備有多款軟性飲料、礦泉水與冷泡茶可供選擇。若有自帶酒水的需求也沒問題，餐廳歡迎自帶酒款，並將依人數及所需杯具酌收開瓶費。

因為是首次造訪，服務人員非常親切且有耐心，詳細介紹了用餐流程與各式套餐內容，讓我們迅速上手、倍感安心。最後我們選擇了一份「極上海鮮套餐（NT$3100）」與一份「日本頂級 A5 和牛紐約客套餐（NT$3100）」，並加點了「特製鮮蝦滑（NT$290）」、「雞軟骨手工丸（NT$290）」、「主廚特製咖哩（NT$380）」，以及服務人員私心推薦的隱藏版菜色──「烤青甘下巴（時價）」，每一道都令人十分期待。

開胃前菜

杏鮑菇蕎麥麵

點餐後，服務人員迅速將菜單送至廚房備料，隨即送上精緻的開胃前菜，同時開始為火鍋進行前置準備。三道前菜各具巧思，並會依季節更替菜色，例如「杏鮑菇蕎麥麵」便是 4/4 全新登場的溫前菜。將杏鮑菇切絲如麵，以雞高湯慢煮至入味，上桌前拌入蕎麥奶油並灑上山葵香鬆。溫潤的蕎麥香與飽滿的菇體相得益彰，既暖胃又喚醒味蕾。

醃漬黃瓜

醃黃瓜則加入花椒油增香，微麻微辣的尾韻，為這道清爽小菜增添層次，也能搭配火鍋食用，幫助解膩、提味。建議可以留下一些，搭配火鍋慢慢享用。

日式湯豆腐

第三道是香甜滑嫩的豆腐，底部襯以主廚熬製的日式鰹魚醬油，上方淋上橄欖油，點綴柚子胡椒與青蔥。食用時建議先拌開柚子胡椒，讓豆香與鹹香、辛香三種風味融合，展現出層次豐富的辛口魅力。

昆布高湯

如果鍋物的食材品質夠好，其實並不需要重口味的湯底，昆布高湯就是最好的選擇。因為昆布含有大量的游離胺基酸，其中80~90%為麩胺酸，也就是天然的味素，當它結合肉類、海鮮富含的肌苷酸，或菇菌類裡的鳥苷酸時，紮實的鮮甜味就會在唇齒間綻放。

SHABU ZEN 的昆布高湯以日式昆布與柴魚為基底，精心熬煮出層次分明的鮮味。特別的是，湯底捨棄常見的香菇，改以具有滋補潤養功效的蟲草花入湯，增添獨特的蕈菇香氣。最後加入「澤乃井東京藏人 純米吟釀」長時間慢煮，使酒精完全揮發，僅留下米麴的清雅香氣，讓整體湯頭更加純淨且富含旨味，完美襯托肉品與海鮮的鮮甜。

綜合菜盤

綜合菜盤內容豐富，包括大白菜、青江菜、杏鮑菇、金針菇、番茄、絲瓜、南瓜、山藥、木耳、豆腐、蓮藕與玉米，色彩繽紛、鮮嫩誘人。不僅讓人食指大動，更呼應近年流行的「彩虹飲食」理念，兼具美味與營養，是健康與口感的完美平衡。

純手工丸

丸類向來是台灣火鍋中不可或缺的重要角色，對細節一絲不苟的 SHABU ZEN，自然不會選用市售現成品。店內三款手工丸：特製鮮蝦滑、特製旗魚滑與雞軟骨手工丸，皆是經過無數次試做與反覆調味後的得意之作。考量食量，我們這次僅點了特製鮮蝦滑與雞軟骨手工丸，至於特製旗魚滑，就留待下次再訪時再細細品味。

海陸主餐

極上海鮮套餐內容豐富，包括：澳洲水姑娘龍蝦、白蝦、獅魚、干貝、花枝、鮑魚，每一樣都是當天現流直送的新鮮漁獲，對於熱愛海味的我來說，實在難以抗拒這份海派的魅力。



來自日本宮崎的 A5 和牛，每份足足有 7oz，選用油花最豐富的紐約客部位。肉片上那雪白細緻的大理石油花，如同春天潔淨的雪地，粉嫩的瘦肉，則宛如飄落其上的櫻花瓣，彷彿一幅詩意畫作，美得令人著迷。

桌邊代煮雖不稀奇，但如此細膩的手法實屬首見。服務人員宛如專業廚師般熟練，舉手投足之間展現優雅節奏，讓整個用餐過程不只是享受美食，更像在欣賞一場精彩的廚藝秀，令人心情愉悅。

特別值得一提的是 SHABU ZEN 服務人員的整體素質，即使放眼眾多高級餐廳，也堪稱翹楚。男服務生溫文爾雅、氣度從容，女服務生則溫柔親切、舉止得體。從他們恰到好處的應對進退，到一舉一動間自然流露的專業風範，不難看出皆是歷經高端餐飲磨練、經驗豐富的職人。那種不著痕跡的細膩服務，讓人賓至如歸，成為整場用餐體驗中，最溫暖且令人印象深刻的一環。

食材依序擺放，整齊地置入鍋中，那畫面本身就已療癒人心。而更令人驚喜的是，服務人員會細心控制火力，確保食材熟透卻不致沸騰翻滾，避免過度加熱破壞食物的營養，完美體現了禪風慢食的健康哲學。所以在這裡，請配合放慢進食的速度，靜心品嚐每一口原味，讓來自大地的珍貴食材，悄然滋養你的身心，彷彿春雨般潤物無聲。

細火慢煮，是對食材最溫柔的尊重。蔬菜先下，海鮮其次，最後才是肉類--這樣的順序不只是講究，更是讓湯底保持清澈鮮甜的關鍵。煮好的蔬菜，被一絲不苟地擺放在餐廳精選的 KIHARA 吉祥紋點心盤上，色香味俱全，光看就讓人食慾大開。

高級餐廳之所以與眾不同，往往體現在這些細節上，餐具不只是盛裝食物的工具，也是美感的一部分。像照片中右側這款點心盤，靈感來自日本傳統吉祥紋樣「青海波」，象徵平安與延綿不絕的幸福，將祝福、美學與實用巧妙結合，正是 KIHARA 所追求的生活藝術。享受美食之餘，不妨細細品味經營團隊精心挑選的食器之美，再用心感受好食品與眾不同的觸感，應該會讓你意想不到的物外之趣。

SHABU ZEN 果然展現高端餐廳的格調，連玉米的食用都講究優雅方便。玉米煮熟後立刻送回廚房，由專人處理得漂漂亮亮，再盛裝於精緻小碟中，並附上一支小巧的甜品匙。水果玉米本身鮮甜多汁，而這細緻的擺盤與服務，更讓人感受到滿滿的儀式感與尊寵感。

主廚咖哩

選用飽滿紮實的日本山形縣的輝映米，咀嚼中能感受到 Q 彈口感，即便搭配湯汁熬煮也不會過於軟爛。咖哩以柴魚高湯為基底熬煮而成，用較為濃郁的奶油香氣，包裹住以黑胡椒為主體帶出的辛香料風味，圓潤整體的口感。最上方搭配的是澳洲最高等級的 M9 和牛，炙燒至 7 分熟 ( 註：熟度可依個人喜好客製 ) ，並以青蔥點綴。

油花豐潤、香氣四溢的炙燒和牛，與香濃溫潤的咖哩飯，相互交融，每一口都令人陶醉。建議先品嚐原味，感受咖哩與和牛的完美結合，再加入少許餐廳特製辣油，清新明亮的辛香瞬間提味，帶出全新的層次感，保證讓你吃到最後一口還意猶未盡。

當我們正沉浸在主廚特製咖哩的濃郁香氣中時，服務小姐已開始為我們烹煮海鮮。最先下鍋的，不是魚片、鮑魚或花枝，而是龍蝦與白蝦。這個順序可不是隨意安排的，而是經過深思熟慮的巧妙設計。

原因在於，龍蝦和白蝦富含天然鮮甜的蝦膏與蝦脂，當它們一接觸熱湯，那份濃郁的海味立刻釋放，為整鍋湯底打下絕佳的風味基礎。如此，後續放入的其他海鮮與肉品，不僅能保留自身的鮮味，更能從湯中吸收這層層疊加的精華。這種從湯頭開始，層層構築風味的方式，是 SHABU ZEN 精緻用餐體驗中的重要一環。

大多數火鍋店的桌邊服務雖然貼心，卻難免在現場剝殼時，發生湯汁四濺的狼狽情形，甚至一不小心還可能沾到您心愛的衣服或配件，讓人用餐興致大打折扣。在 SHABU ZEN，這樣的情況絕不可能發生，煮熟的龍蝦與白蝦，服務人員會立即俐落撈起，並立刻送回廚房，由專人進行去殼、清理與擺盤的程序。

當龍蝦與白蝦重新端上桌時，已經是乾淨整齊、完全無需動手的完美狀態。這樣優雅從容的細節安排，不僅保護了你的衣著，更讓整場用餐體驗維持在最舒適、體面的一環，充分展現出高端餐廳對於「吃相」的極致講究。

從水族箱現撈的活體水姑娘，肉質緊緻 Q 彈，絕佳的鮮甜與彈性，絕非波士頓龍蝦可比。對我來說，這就是「海鮮中的夢幻逸品」。咬下去那一刻，細緻的蝦肉在口中爆發出甘甜的汁液，就像口腔裡下起了一場極鮮的春雨。白蝦的表現也毫不遜色，肉質飽滿，咀嚼起來緊實爽口，彈牙程度令人驚訝。這兩樣海鮮堪稱火鍋的完美拍檔，令人回味再三。

隱藏菜單

烤青甘下巴 ( 時價 )

才剛品嚐完水姑娘龍蝦的鮮甜，烤青甘下巴便熱騰騰地登場，一上桌就以它那撲鼻的香氣擄獲我們的目光。份量相當有誠意，表皮烤得微微焦脆，油脂在高溫下被逼出，滋滋作響的模樣，簡直是視覺與嗅覺的雙重挑逗。

這款「烤青甘下巴」可是 SHABU ZEN 的隱藏版限量菜色，並非菜單上固定供應的料理，而是根據當日漁獲決定是否提供，說它是可遇不可求的夢幻逸品一點也不為過。為了保持海鮮最佳狀態，單點或套餐內的各式魚片，都是使用當天漁港直送的現流漁獲，由主廚現場分切處理。正因如此，每天有的下巴魚種都可能不同，且僅能限量供應，晚來就吃不到。所以想要一嚐這道烤青甘的極品風味，記得一入座就先向服務人員詢問，說不定你就成了那個幸運的「有緣人」。

甘青肉質細緻軟嫩，尤以下巴部位最為精華，富含膠質、油脂豐潤。經主廚細心調味後燒烤，膠質完美鎖在魚皮與肉間，鹹香柔嫩、入口即化，讓人一試成主顧。若偏好風味更濃厚，不妨搭配隨附的胡椒鹽，為魚肉增添層次感與香氣，口感更上一層樓。

鮑魚素有「海味之冠」美譽，亦被譽為餐桌上的軟黃金。鮮活鮑魚切片後，口感柔嫩中帶有韌性，越嚼越能感受到濃郁鮮味，風味層層疊加，令人驚艷。

雞軟骨手工丸為每日新鮮現作，採用雞胸肉、豬板油與白胡椒打製成雞肉漿，並於顧客點餐後才現場拌入預先切成細緻顆粒的雞軟骨。每一口丸子都帶有雞肉的甜香和雞軟骨獨特的脆口與微咔滋的咬感，融合白胡椒的辛香氣息，整體層次豐富、香氣十足，讓人忍不住一口接一口。

特製鮮蝦滑使用白蝦、柚子胡椒、魚露等材料每日手工製成蝦漿，在顧客點餐後再拌入蝦漿重量整整兩倍的蝦仁。每一份都是現點現做，每一口除了可以吃到滿滿蝦子 Q 彈脆嫩的絕美鮮味，還有柚子胡椒的酸辛口感，圓潤了整體的風味層次。

《註：柚子胡椒是日本九州的特色調味料，以切碎的香橙皮混合青辣椒及鹽製成，在當地的方言中，辣椒（唐辛子）就叫做「胡椒」，所以事實上柚子胡椒裡並沒有我們熟知的「胡椒」哦。》

服務人員對於海鮮的熟度掌握，幾乎可以說是完美等級。日本生食級干貝、獅魚與花枝，通通都是講究七分熟上桌，這樣才能最大程度保留食材的鮮甜與柔嫩。火候的控制說來簡單，其實背後都靠著長期的經驗累積與細膩的心思。能夠在用餐時享受職人級的服務，真的讓我們感到心滿意足。

干貝經過短時間燙煮後，外層微熟、內部仍保有水潤鮮嫩，入口即化，充滿天然的甜味；獅魚肉質細緻滑嫩，過熟會失去那種入口化開的口感，而七分熟恰好讓它在保持緊實彈性的同時，又能展現出魚肉的鮮美；花枝則是呈現最完美的 Q 彈狀態，剛剛好的彈牙、不韌不硬，吃起來清爽又帶點自然的甜。

雖然 SHABU ZEN 是主打高質感精緻火鍋，但對於食量比較大的饕客也一樣照顧周到，只要點套餐，就能免費搭配主食，日本山形縣輝映米飯或讚岐烏龍麵任你選，而且完全不加價。

輝映米飯來自山形縣，是日本公認的頂級米種之一，煮出來米粒晶瑩飽滿、香氣撲鼻，咀嚼時還會微微回甘，搭配湯頭或咖哩都絕配。而讚岐烏龍麵則是以彈性十足、滑順爽口聞名，沾點柚子醋醬或胡麻醬，又是另一番滋味。在 SHABU ZEN 的服務就是這麼周到，不只讓你吃巧，也能讓你吃飽。

壓軸登場的日本宮崎 A5 和牛紐約客，絕對是這場火鍋饗宴的最高潮！厚切又大片的肉片，粉嫩的色澤搭配漂亮的油花，簡直像一幅藝術品，還沒下鍋就讓人口水直流。

服務人員精準掌握涮煮時間，每片下鍋均只輕涮幾秒，七分熟就起鍋，確保每一片都在最完美的熟度，擁有最佳的口感。

趁熱送入口中，豐美的油花瞬間在舌尖融化，肉質軟嫩多汁、香氣四溢，那種滿口油香與肉汁融合的美味，真的會讓人瞬間感動莫名，只想閉著眼睛靜靜享受這神級的滋味。毫不誇張的說，日本A5等級的宮崎和牛，絕對是讓人一吃就回不去的極品，絕對值得一試。

美味雜炊

在火鍋饗宴接近尾聲時，服務人員會細心地以吸飽食材精華的高湯，為賓客煮上一鍋色香味俱全的雜炊。用一碗暖心的米粥，把整場饗宴的滋味濃縮封存，為味蕾留下難以忘懷的美味。

在烹煮雜炊之前，細心的服務小姐特地先舀出一小碗高湯，請我們品嚐鹹度是否合適，以便進一步調整口味。這樣的貼心舉動，體現 SHABU ZEN 不僅講究料理本身，更重視每一位賓客的個人口味與用餐體驗。

煮粥的步驟攸關美味的程度，首先撈起浮沫和過多的湯汁，然後倒入白飯慢火熬煮。過程中不時用湯勺輕輕擠壓米飯，一點一點逼出澱粉的清甜與濃稠質地。等待湯汁收得差不多，米飯也成粥狀時，再請顧客試吃一次，確認雜炊的鹹淡軟硬，想吃軟一點或硬一點完全客製化。最後拌入雞蛋、白胡椒、海苔絲進行收尾，並附上柚醋醃漬的白蘿蔔，用來搭配粥品一起享用。



這碗雜炊，雖然用料看似簡單，滋味卻異常鮮美。關鍵在於那一鍋吸收了所有食材精華的高湯，以及服務人員細火慢煮的用心。溫熱的米粥入口，香氣與暖意一齊湧上心頭，讓人從味蕾到心靈都感到滿足，好吃到讓我連吃了兩大碗，仍覺意猶未盡。

招待水果

享用完溫潤美味的雜炊後，在等待甜點的片刻，服務人員貼心送上招待的小果盤。裡頭精選台灣當季盛產的水果，鮮嫩多汁、風味十足，搭配精緻擺盤與繽紛色彩，瞬間提升整體質感。

精緻甜點

有別於一般火鍋餐廳，SHABU ZEN 的每道甜點皆出自曾任米其林星級西餐廳的甜點主廚之手，採用「盤飾甜點（dessert à l'assiette）」的概念精心設計。不僅視覺效果賞心悅目，風味與口感更富有層次變化，令人驚艷。其精緻程度與味覺表現，絲毫不遜於 Fine Dining 級的甜點專賣店，作為套餐的壓軸收尾，無疑是畫龍點睛的完美一筆。

紫蘇雪酪

這道甜點以新鮮紫蘇葉與希臘優格製成雪酪，帶有優雅草本香氣與淡淡奶香，冰涼滑順的口感令人愛不釋口。頂部點綴的紀州梅為其增添酸爽層次，搭配現刨萊姆皮散發的柑橘清香，更加清新解膩。這是本季推出三款甜點中最清爽的一道，無論是偏好輕盈風味的甜點控，還是對紫蘇情有獨鍾的饕客，都不容錯過。

覆盆子奶酪

這道餐廳自製的香草鮮奶酪，經一夜冷藏定型後，鋪上酸甜覆盆子醬，點綴綠花椒油與萬壽菊葉。奶酪細緻綿滑，融合覆盆子的果香與花椒油的草本辛香，層次豐富、風味清新。紅綠交織的色彩令人眼睛為之一亮，不論是生日聚會還是節慶饗宴，都是吸睛又美味的甜點首選。

檸檬草莓西米露

這道甜點以草莓、椰奶與法式酸奶製成濃郁草莓醬，拌入西米露後再淋上西班牙特級初榨橄欖油，並撒上鮮黃檸檬皮點綴。酸甜濃厚的草莓風味結合檸檬皮的清香、法式酸奶的細緻微酸與椰奶的獨特香氣，多層次的口感在口中交融，令人回味無窮，是本季最濃郁的一款甜點，特別推薦給熱愛豐富風味的甜點愛好者。

💕貼心提醒：享用時建議不要攪拌，直接從底部挖起一匙，才能品味到檸檬與橄欖油香氣的完美平衡。

✏️ 用餐心得：

如果要我用簡單的幾個字，來形容 SHABU ZEN 與其他高檔火鍋店不同的地方，我想「用心」和「細膩」，應該是最為貼切的形容。

不管是裝潢的材料、用餐空間的規劃、如廁設備的建置或是桌椅、餐具的挑選，都是以「給消費者最好的用餐體驗」為目標，充分展現經營團隊的用心程度。至於服務人員得體的應對進退，以及細節滿滿的周到服務，則是充分展現米其林餐廳等級的細膩體貼，讓吃火鍋從單純的口腹之慾，升級成五感和心靈的全方位饗宴！值得每一位熱愛美食、講究生活品質的人親身體驗，推薦給所有注重食藝質感的品味人士。

🎀SHABU ZEN

🏠店址：台北市復興南路一段107巷14號

☎️訂位電話：（02）2721-6336

🕐營業時間：週三、四 17:30～22:30；週五～週日 12:00～14:00 / 17:30～22:30（週一、二公休）

👉官網：https://shabuzen.com.tw/

👉FB粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61567765724147

👉Instagram：https://www.instagram.com/Shabu.zen

👉網路訂位：https://inline.app/booking/shabuzen

👉聯絡方式：http://info@shabuzen.com.tw

🚗交通資訊：

✅搭乘捷運：由忠孝復興站 4 號出口出來，步行約 4 分鐘，即可抵達。

✅自行開車：餐廳附近的停車場有"SOGO忠孝舘停車場"及"嘟嘟房停車場-忠孝復興一站"。

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