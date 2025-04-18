哈囉各位露營控、旅遊咖！今天石永芳要帶大家來到一個美到不像話的地方，保證讓你們心癢癢想手刀訂機票衝過來！這次要介紹的是位於美國加州，在鼎鼎大名的太平洋海岸高速公路旁，「大蘇爾露營」這個超級夢幻的「美國露營地點推薦」！這裡不只有著壯麗的海岸線風光，還有讓人心醉的「加州紅杉森林露營」體驗喔！準備好了嗎？跟著我的腳步一起來看看這個風景如畫的露營勝地吧！

美國露營地點推薦大蘇爾(Big Sur)一個風景如畫的紅杉森林露營地

「大蘇爾露營」這個地點就在超有名的太平洋海岸高速公路旁邊喔。想像一下，開著車在風景超優美的一號公路奔馳，沿途的景色真的是美到沒朋友！有史詩級的遠足小徑可以去探險，還有風景如畫的露營地可以好好放鬆，更有超讚的歷史公園和州立公園等著大家去挖寶呢。

Big Sur Campground & Cabins

這次要推薦的「美國露營地點推薦」是Big Sur Campground & Cabins，它就位在原始的大蘇爾河旁邊，被超雄偉的海岸紅杉樹林包圍著。在這裡，你可以選擇開露營車或是搭帳篷，直接在森林的土地上感受大自然的擁抱。還可以悠閒地在綠意盎然的小溪裡漂漂河，或是跟家人朋友在山間小徑散步，享受那份寧靜。

當然啦，如果你不想帶太多家當，這裡也有很舒適的小木屋可以租借，完全不用擔心裝備問題

Big Sur Campground & Cabins在哪裡?

「大蘇爾露營」地及小木屋的地址是：47000 號公路 1 大蘇爾, CA 93920，電話是 (831)667-2322，他們的IG是 @bigsurcamp，這邊有網站連結可以點進去看看喔。

營區裡面還有提供漂浮內胎的租賃服務，也有商店、洗衣房、遊樂場和籃球場這些方便的設施。如果你是搭帳篷露營，這邊有熱水淋浴可以洗個舒服的澡。開露營車的朋友也不用擔心，營區有提供水和電的連接裝置，還有垃圾處理站。

想要住得更舒適一點，他們也有小木屋區，像是帳篷小屋和A字形的小屋，而且很多房間裡面都有設備齊全的廚房喔。喜歡釣魚的朋友注意了，每年的十一月到二月是這邊的釣魚季。而且營區附近就有餐廳、禮品店，想要去海灘或是走走步道都很方便。

說到「加州紅杉森林露營」的最佳時間，通常是春季（三月到五月）和秋季（九月到十一月）。這兩個季節的天氣比較溫和，白天溫度很舒適，晚上也不會太冷，很適合進行戶外活動。而且，這個時候的遊客比較少，像是春天可以看到美麗的野花，秋天則有迷人的紅葉，讓你的露營體驗更加豐富。

夏天（六月到八月）雖然天氣晴朗又溫暖，也很受歡迎，但是因為是旅遊旺季，營地和觀光景點可能會比較擁擠。冬天（十二月到二月）天氣就比較涼，有時候還會下雨，如果你不介意寒冷和潮濕的天氣，這個時候來露營可能會更加安靜和有隱私。

負責任的旅行

為了好好保護「大蘇爾露營」這片美麗的土地，請大家一定要遵守以下的負責任旅遊指南喔：

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不留痕跡：自己的垃圾自己帶走，包括所有的塑膠製品都要妥善處理。

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僅在指定區域露營：千萬不要隨便在其他地方露營喔，非法露營可是會被罰款 1,000 美元的！這個禁令也包括了沿著一號高速公路風景優美的路段。

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將車停在指定停車處：在一號高速公路上停車的時候，一定要小心並且停在正確的停車處。

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遵守消防安全：請注意，除了已經開發好的露營地之外，是不可以生營火、燒烤和使用明火的。

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尊重野生動物：永遠都要走在指定的步道上，遠離當地的動植物。為了安全起見，請跟動物保持至少 25 碼的距離。

第一天

第一次來到「大蘇爾露營」是在2024年初，那時候孩子們怕我受不了溫差，還特別租了旅行車，讓我們可以沿途欣賞加州著名的一號公路那無敵的太平洋海景。蜿蜒的海岸線公路、曲折的峽灣，還有大自然鬼斧神工的景色，真的讓人讚嘆不已。

途中有很多可以停下來拍照打卡的景點，都有設計停車場讓遊客可以好好欣賞風景，尤其是Bixby Creek Bridge，這座橋可是「大蘇爾露營」的標誌性建築之一，從這裡眺望無邊的海洋和雄偉的懸崖，真的是美到讓人說不出話來。

不過啊，邊拍照邊玩，就忘記了晚上太平洋海霧的可怕。第一次體驗在視線不到三尺、前後一片漆黑的路上開車，真的是一次難忘的冒險。

等到我們到達營區的時候已經快晚上十點了，工作人員的小屋都熄燈了，不過他們很貼心地在窗口留了字條，告訴我們營區的號碼，還有隔天上班後再結帳的訊息。還好我們的房車露營區有水和電的連接裝置，趕緊把炊事帳架好。這個時候營區已經一片寂靜，為了不打擾其他人，我們就在車上簡單吃了點東西就睡了。

隨著夜晚降臨，海霧漸漸散去，天空開始出現無數璀璨的星光。周圍只剩下溪流的聲音，真的是非常寧靜。

這一次再訪「大蘇爾露營」，我就知道園區裡面有很乾淨方便的衛浴間，所以就省了租旅行車的錢，直接申請露營區。一個營區是以五個人計算，我們三個人加一隻大狼狗，全部都住在帳篷裡，一人一個睡袋倒也不會覺得冷。

第二天

隔天一早，清晨的陽光透過高聳的紅杉樹林灑落下來，微涼的空氣讓人精神一振。我們準備了簡單的早餐，然後就出發去櫃台辦理入住手續。營區很貼心，有提供免費的熱咖啡，只要自己帶杯子，就可以坐在晨曦中，享受透過高聳入雲的紅杉樹梢穿透而下的光影，那感覺真的有點夢幻。

慢慢地走在紅杉森林裡，很驚訝地看到很多父母帶著年紀很小的孩子在兒童遊樂場玩耍，這種直接融入大自然的生活體驗，對孩子的成長來說，絕對是最美好的回憶。

中午回到營地後，簡單煮了牛肉雞絲麵，孩子們就帶著狗狗和他們的朋友一起去附近的小溪邊漂流玩水。我也沒閒著，跟園區裡很有名的暗冠藍鴉玩起了遊戲，這群鴉雀對遊客完全沒有戒心，竟然直接飛到我旁邊的椅背上跟我打招呼，可以這麼近距離拍到這些美麗的鳥類，真是太幸運了。

晚上，營區還送給每個營地一綑木柴。我們自己帶了小瓦斯爐，孩子們還帶了鑄鐵鍋，上演了一場鐵板牛肉秀，那肉香味真的是太誘人了！我們還吃了義大利麵配丁骨牛排，在營火旁邊煮著熱水、烤著地瓜，最後還喝了孩子他爹泡的茶，彷彿一家人在異國的星空下再次相聚，心情真的是前所未有的平靜。