金春發牛肉店 位於台北市南港區忠孝東路六段，靠近捷運昆陽站，

出站步行只要3~5分鐘，就能吃到擁有百年歷史的牛肉麵，身為觀光客已經迫不及待 。

店內環境樸實簡單，乾淨明亮，座位也很舒適。 上菜速度快，點完餐大約5分鐘全到齊。

涼拌胡麻豆腐

很喜歡這道涼菜，豆腐細嫩，搭配濃郁的胡麻醬，口感滑順又帶有香氣，清爽開胃 。

原先主菜只想吃牛肉麵，但一進店內就聽到從廚房傳來火爐大火轟轟轟聲響 !

於是加點了青菜炒牛肉，果然一吃就中 !

新鮮空心菜和嫩滑的牛肉大火快炒，保留食材鮮味，

鹹香微辣中還帶著誘人鍋氣，好呷又下飯。





綜合小菜切盤

每一種部位都有獨特的口感，牛筋Q彈，牛肚脆嫩，牛舌細緻，

牛雜則是多層次的風味，搭配特製醬料更是絕配 。

牛雜湯

淡淡的藥膳湯頭，清爽不膩，牛雜處理得非常乾淨， 吃起來有脆、有嫩，口感豐富 。

招牌牛肉麵

以清燉為基底，牛肉軟嫩入味，麵條是略粗的陽春麵，麵香鮮明 。

湯頭清香濃郁，但半碗下肚後，慢慢覺得偏鹹 。

不過還好，吃起來不會有燥熱感，湯少喝其實還蠻好吃的。

簡單總結，金春發是一家讓人有好感會想再來的老店，

用餐環境舒服，湯麵、熱炒還是小菜，都能滿足不同的味蕾需求 。

雖然部份菜色口味偏重，但好吃、涮嘴，

而且位在台北市捷運站附近價格不貴，很值來體驗體驗 。

店名 : 金春發牛肉店

地址 : 台北市南港區忠孝東路六段372號

電話 : 02-2653-8189

營業時間 : 11:00–14:30、17:00–23:30

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