众鍋火鍋 (众，音同眾)，隱藏在南投市南投縣政府綜合大樓旁的巷弄裡的一間老宅火鍋店，雙拼二層樓住宅打通合併成為用餐空間，前身是南投縣政府主管宿舍。六種鍋物湯底，鍋物附基本菜盤，主餐有野菜拼盤、豬 (众众豬肉、霜降豬肉、伊比例豬)、牛 (沙朗牛肉、安格斯牛肉)、姑姑雞肉與众饗海鮮等選項，肉品想要多一點也可點加量。希望豐盛一點可以加購水晶餃、海海蟳味棒、炸豆皮、花枝滑漿、鮮蝦滑、蛤蜊、生鮮干貝、生蠔與波士頓龍蝦。



南投市三和路與復興路口，拐個彎復興路一街的巷弄裡，一棟雙拼二層樓住宅經過內部整修，保留老宅外觀及韻味成為鍋物專賣店。



白石庭園造景，老宅愜意新風格，一踏進彷彿穿越那個充滿溫馨懷舊年代，是一個舒適的用餐空間。



陡峭的樓梯，牆面掛著老宅整修過程的照片，是众鍋火鍋樓上、樓下四個用餐空間的連通臍帶。



火鍋桌分二人、四人與六人個人鍋桌，公司行號、親朋好友或闔家聚餐有六人桌包廂與和室包廂提供。



六人桌包廂



和室包廂提供大型共鍋爐具



部分隔間牆特意被保存下來並露出紅磚，將窗室的光線引入內室，平整白皙的牆面與粗糙的紅磚形成強烈對比，是時光的對話。



抬頭一看，天花板被移除後，雙拼住宅的屋脊被保留下來，整個空間感被放大了。



自助區有白飯、多款飲料 (可樂、汽水、果汁與茶)、各式醬料與六款鍋底湯料，供客人自行取用。



QR code 掃描點餐，也提供紙本照片目錄做點餐參考，鍋物湯底有招牌酸白菜、牛奶起司、檸檬香茅、川味麻辣、石頭洋蔥、原味清湯等六種可選。



鍋物附基本菜盤，副餐可選烏龍麵、冬粉與泡麵，白飯自行取用。

主餐有野菜拼盤、豬 (众众豬肉、霜降豬肉、伊比利豬)、牛 (沙朗牛肉、安格斯牛肉)、姑姑雞肉與众饗海鮮等選項，肉品想要多一點也可點加量。



主餐希望豐盛一點可以加購水晶餃、海海蟳味棒、炸豆皮、花枝滑漿、鮮蝦滑、蛤蜊、生鮮干貝、生蠔與波士頓龍蝦。



众鍋火鍋

地址：南投市復興路一街8號

電話：049 224 2229

營業時間 11:30-14:00 17:00-21:00

FB 專頁，搜尋：众鍋 Jung Hot Pot

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