山佳煙燻雞腳:新北市樹林區佳園路一段1號，電話:02 2680 6547，營業時間:09:00-21:00

滷味絕對是許多人看電視、電影，吃飯、下酒的好夥伴，相信在各個地方多少也都會有一兩家自己常買的。但，這篇要介紹的這家不一般，開在風華落盡的百年車站旁，年紀是不惶多讓的70多年，煙燻的獨特風味，吸引不少熟客不斷回購。結論，真得蠻好吃的，尤其是招牌雞腳、火雞翅、雞屁股、豬頭皮。

百年車站山佳和新北許多因礦業沒落而繁華落盡的老車站般，而山佳煙燻雞腳同樣靜靜的在車站前飄香七十多年，網路興起後更多來自外縣市的遊客饕客吃好道相報。要是我沒記錯，五六年前曾來過，但沒賣成，這一忘就是五六年.....。幸好，我一直因為貪吃而記得(笑)。

泛黃的招牌訴說著和山佳車站同樣的故事，就店裡大姐的說法在家滷味開了七十多年，再就GOOGLE上寫的是1951開始。

以為沒人，結果推開門一看，滿滿都是人....，感覺上都是熟客，每個人都大包小包的帶...好像不用錢...。

品項意外蠻多的，價位上蠻平實的，我就不知道那些在GOOGLE 留言嫌貴的是什麼價值觀?

就網路上的說法，這家店因為一代過世後分成兩派，大哥(大嫂)、老么在同一個地點輪流各賣兩周，據說品項只有極少部份不同。比如，據說火腿雞翅只有大嫂才有。

不誇張，一進門就聞到超香的滷味，帶著那麼一點點煙燻的氣息。第一個感覺是「乾淨」，相對那些路邊攤、市場的滷味。接下來，我就分享幾個那天有買，覺得不錯的滷味。首先是忘了拍照的雞腳，我記得一包是100元，雞腳微帶咬勁和皮Q，煙燻香不會過重，更沒有太鹹的味道，就算吃了很多也不覺鹹膩，這點很厲害。

第二個是讓我驚豔的豬頭皮，煙燻的香氣比剛剛的雞腳還強，皮和一般的豬頭比相比，多了幾份耐嚼的脆，脆完之後是Q，Q之後是軟化，越「步」越香，涮嘴得亂七八糟。

這裡的翅有三種，一是雞翅、二是鴨翅，最特別的是火雞翅。這火雞翅肉意外的軟嫩，而且肉蠻多的，不同於以前吃過的乾礙，尤其是和鴨翅相比，一整個有肉感很多，搭配不鹹不膩的滷汁很是耐「吮」。

雞屁股可能因為油質也相對豐富，吃起來的煙燻香也蠻明顯的，除了豬頭皮外，個人第二喜歡的。這個我吃三十個都沒問題xd。

雞心脆Q脆Q沒有半點異味，帶著討喜的滷汁鹹香，如果愛吃雞心的朋友非常推薦。

鴨舌個人就比較無感，最愛的還是西門町的上海老天祿，一整個涮嘴到不行。

另外也有滷鴨頭、鴨肝，下次有機會再買來嚐嚐。我想，以後我只要經過山佳，都會想來帶一點吧(剔牙)。不，寫完，就想立馬再出門去買XD

山佳煙燻雞腳:新北市樹林區佳園路一段1號，電話:02 2680 6547，營業時間:09:00-21:00

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