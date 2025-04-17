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被綠意包圍森林系咖啡館【心茶合一TeaFlow】唯美峇里島風景觀餐廳/喝茶也要有儀式感/新北療癒咖啡廳

2025-04-17 08:42:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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事隔多年，我又再一次來到心茶合一咖啡館，念念不忘它的茶香和天然的美景，儘管天空下著雨，決定來坪林談心一口茶，享受當下的美好。心茶合一地理位置優越，位於坪林交流道旁，旁邊還有免費停車場，唯美峇里島風半露天座位區，超有度假的氛圍，來此可以一邊品茶一邊欣賞茶園風光，享受悠閒愜意的早晨時光，旁邊還有登山步道可以行走，來坪林享受漫活，看見坪林之美～

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新北必去森林系療癒咖啡廳-心茶合一 TeaFlow，秒飛峇里島度假風，都市裡的世外桃源，植物系咖啡廳。影片分享

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心茶合一的茶來自坪林，每一杯茶都承載著坪林的純淨與大地的能量，讓人感受自然的安定力量。

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價位100-340元，內用每人低消一品項，茶水自取，不收服務費

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最新DM，實際DM以店家為主

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全天候提供有點餓早午餐，加99元任選120元飲品，加199元有飲品＋當日特選甜點。 

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充滿濃濃的巴里島風森林系咖啡館，旁邊就是美麗的茶園。

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半露天戶外座位區，大理石的桌子，充滿芬多精的茶香氛圍。

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手沖原萃茶：沁香包種茶一壺130元，玻璃茶壺搭配玻璃杯，真是絕配。

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清新茶香加上大自然新鮮的空氣，在這裡感覺連呼吸都是甜的～

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絲滑系奶布丁130元，用茶杯盛裝，像品茶一樣，很有儀式感。

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在此用餐感覺食物都變美味了，重點是美景無價。

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旁邊還有一間小小的貨櫃玻璃屋為室內用餐區。

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心茶合一位在坪林茶業博物館旁邊，充滿綠意盎然，為新北療癒森林系咖啡館。

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坪林必買伴手禮：心心西點麵店招牌芋頭吐司120元

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心茶合一 TeaFlow 坪林店：新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號；營業時間：10:00-17:00（周二公休）

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心茶合一Tea Flow咖啡店

phone09-11842511
place新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號
4.37 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.36
服務品質
4.36
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.36
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 記者 蕭芷琳
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