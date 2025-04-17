事隔多年，我又再一次來到心茶合一咖啡館，念念不忘它的茶香和天然的美景，儘管天空下著雨，決定來坪林談心一口茶，享受當下的美好。心茶合一地理位置優越，位於坪林交流道旁，旁邊還有免費停車場，唯美峇里島風半露天座位區，超有度假的氛圍，來此可以一邊品茶一邊欣賞茶園風光，享受悠閒愜意的早晨時光，旁邊還有登山步道可以行走，來坪林享受漫活，看見坪林之美～

新北必去森林系療癒咖啡廳-心茶合一 TeaFlow，秒飛峇里島度假風，都市裡的世外桃源，植物系咖啡廳。影片分享

心茶合一的茶來自坪林，每一杯茶都承載著坪林的純淨與大地的能量，讓人感受自然的安定力量。

價位100-340元，內用每人低消一品項，茶水自取，不收服務費

最新DM，實際DM以店家為主

全天候提供有點餓早午餐，加99元任選120元飲品，加199元有飲品＋當日特選甜點。

充滿濃濃的巴里島風森林系咖啡館，旁邊就是美麗的茶園。

半露天戶外座位區，大理石的桌子，充滿芬多精的茶香氛圍。

手沖原萃茶：沁香包種茶一壺130元，玻璃茶壺搭配玻璃杯，真是絕配。

清新茶香加上大自然新鮮的空氣，在這裡感覺連呼吸都是甜的～

絲滑系奶布丁130元，用茶杯盛裝，像品茶一樣，很有儀式感。

在此用餐感覺食物都變美味了，重點是美景無價。

旁邊還有一間小小的貨櫃玻璃屋為室內用餐區。

心茶合一位在坪林茶業博物館旁邊，充滿綠意盎然，為新北療癒森林系咖啡館。

坪林必買伴手禮：心心西點麵店招牌芋頭吐司120元

心茶合一 TeaFlow 坪林店：新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號；營業時間：10:00-17:00（周二公休）

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