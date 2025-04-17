說到高雄鹽埕米粉湯，這家飄香六十年的「鹽埕米粉伯」絕對是許多 高雄鹽埕 人從小吃到大的回憶，厲害的是，這家 鹽埕美食 就只在週六、週日跟週一開門做生意，想吃還不一定吃得到，他們家傳承了三代，賣的就是這個古早味 高雄鹽埕米粉湯，真的是名副其實的 只營業三天 的隱藏版美味！

鹽埕米粉伯短影片/短視頻

🎵 《只開三天的米粉香》正式上架！

一首寫給鹽埕、寫給高雄，也寫給每個藏在巷子裡的老味道。

那碗只賣三天的米粉湯，藏著鹽埕大仁路的清晨日常。

從魚湯蒸氣裡走出來的，是記憶，也是家的方向。

我們用旋律記錄這碗老味，

也邀你一起，把它唱進心裡。

🎧 聽歌連結放這裡

📍靈感來自高雄鹽埕「米粉伯」

📌 每週只賣三天的傳奇米粉攤

鹽埕米粉伯真的很低調，它藏在 高雄市鹽埕區大仁路222巷1號 的小巷子裡面，從鹽埕埔捷運站走過來大概五分鐘就到，沒有什麼華麗的裝潢，但是每次去都看到滿滿的人潮，就知道這味道有多厲害，完全是靠著口耳相傳累積出來的人氣 鹽埕美食 啦。他們家主打的就是這個鮮魚 高雄鹽埕米粉湯，簡單的米粉湯，配上現煮的魚內臟、魚頭、魚肚、魚腰等等這些新鮮的配料，光想就流口水，搭配他們家的獨門沾醬，那個味道更是畫龍點睛，超級銷魂的啦！

外觀就是那種老老的透天厝的騎樓，擺著不鏽鋼的工作檯，玻璃櫥窗裡面放著一盤一盤看起來就很新鮮的配料，感覺好像穿越時空回到阿嬤那個年代。裡面的座位就很簡單樸實，地板是那種舊舊的紅白磚，不過環境還蠻乾淨明亮的，阿姨們一邊煮麵、一邊很親切地招呼客人，真的會讓人覺得像回到家裡吃飯一樣很溫馨。



鹽埕米粉伯菜單

（牆上海報版本，價目清楚寫上）

魚頭（1粒）20元

魚腰（1份）60元

魚肚（1份）60元

小卷（1份）70元

鯛魚（1份）70元

甕目魚肚（1份）120元

米粉 小碗30元 / 大碗50元

豬皮（1份）20元





鹽埕米粉伯餐點介紹

米粉（大碗 50元）

他們家的米粉湯看起來很清澈，湯底是用魚骨熬煮出來的，喝起來有魚的鮮甜味，而且感覺還有豐富的膠質。米粉吃起來QQ彈彈的，不會爛爛的，上面再撒一點蒜酥跟蔥花，雖然簡單但是很暖胃。









魚腰（60元）

這個魚腰其實就是魚的腎臟部位，有些地方也叫做魚腎。聽起來好像有點特別，但其實是很多老饕的最愛耶！處理好的魚腰口感真的很讚，外面QQ的，裡面卻是很柔嫩綿密的，吃起來不會有腥味，反而有一種很滑順清香的感覺，很有層次。可以單吃沾醬，也可以加到米粉湯裡面，味道會更融合，越吃越順口，特別推薦沾他們家特製的蒜蓉醬油。



魚頭（20元） 魚眼睛跟魚腦吃起來軟滑又香濃，喜歡吃魚頭的人一定懂那種啃食的滿足感。



魚肚（60元）

跟你一般認知的魚肚（就是那種嫩嫩白白的魚肉）不一樣喔！他們家的是另一種部位的「魚肚」，是內臟類的，應該是魚的胃或是腸道裡面比較粗實、富含結締組織的地方，在高雄、台南一些傳統小吃也會這樣稱呼。這種「魚肚」吃起來比較有嚼勁、偏硬，有點像腱子肉或是筋膜的口感，很適合喜歡咬東西的人。處理得好的話就不會有腥味，還會帶一點自然的膠質香氣，越嚼越香。





獨家沾醬一定要試試看！是用蒜泥、醬油膏跟辣醬調製而成的靈魂醬料，沾著魚肉吃，每一口都會更有層次感喔。

網路上大家對「鹽埕米粉伯」的評價都很不錯，很多人都特別推薦他們的「魚腰」跟「魚肚」，不少網友都說「這就是高雄味」、「米粉吃一碗不夠，還想加點一堆配料」，還有老饕特別提醒大家「週一要來排隊，因為週二就吃不到了！」

鹽埕米粉伯營業資訊

📍地址：高雄市鹽埕區大仁路222巷1號

⏰營業時間：07:30–13:30

🗓營業日：週六、週日、週一