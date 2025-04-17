計劃港澳自由行超簡單，香港到澳門、澳門到香港的交通選擇非常多樣且便利！無論是搭乘舒適的高速渡輪、最新的港珠澳大橋金巴，還是體驗快捷的空中快線直升機，陸海空都有能夠滿足你的選擇。這篇港澳交通攻略文，將為大家介紹5種往返香港澳門交通方式，讓你輕鬆享受無縫衔接的跨境體驗！

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港澳交通｜搭船

香港到澳門最受歡迎的交通方式就是搭乘渡輪，目前有兩家船公司提供服務，分別是金光飛航和噴射飛航，往返港澳僅需一小時。

金光飛航主要行駛的航線為香港港澳碼頭到澳門氹仔碼頭，若主要行程是在氹仔（威尼斯人、巴黎人、倫敦人）的旅客，搭乘金光飛航會是相對便利的方式，平均每小時就有一趟班次。

至於噴射飛航的航線則為香港港澳碼頭到澳門外港碼頭，若主要行程是在澳門島（大三巴、澳門旅遊塔）的旅客，搭乘噴射飛航是較好的選擇，航班也比較多，平均15-30分鐘就有一班。

金光飛航搭乘資訊 地點：香港上環港澳碼頭；澳門氹仔碼頭 時間：平均每小時一班 費用：港幣$160-$190（經濟艙） 船票優惠： ｜ 推薦閱讀：香港FunPASS輕鬆省錢玩港澳 噴射飛航搭乘資訊 地點：香港上環港澳碼頭；澳門外港碼頭 時間：平均15-30分鐘一班 費用：港幣$171-$200（經濟艙） 船票優惠：

港澳交通｜跨境巴士

跨境巴士又稱為直通巴士，是由多家公司/旅行社營運，因此上下車站點非常多。以香港為例，有尖沙咀、太子、旺角、觀塘、鑽石山等，而澳門則可選擇威尼斯人酒店、巴黎人酒店、金沙酒店、銀河酒店、新葡京酒店等，直接點到點抵達目的地，可以省下許多轉乘交通或找路的時間，非常方便。

港澳跨境巴士搭乘資訊 香港搭乘地點：尖沙咀、太子、旺角、觀塘、鑽石山等 澳門搭乘地點：威尼斯人酒店、巴黎人酒店、金沙酒店、新葡京酒店等 時間：約2小時 費用：港幣$160起 車票優惠： ｜

港澳交通｜金巴

港珠澳大橋的啟用，讓港澳自由行多了一項新的交通選擇，那就是金巴。金巴主要的行駛路線為港珠澳大橋香港口岸到澳門口岸之間，車程僅需40分鐘，並且24小時營運，最重要的是票價連港幣$100都不到，成為夜貓族和有經濟考量者最好的選擇。然而要注意的是，金巴僅營運港澳口岸，這表示無論在香港還是澳門市區，都必須先透過其他交通工具轉乘前往，若行李太多太重的話恐怕就得評估一下。

港澳金巴搭乘資訊 地點：港珠澳大橋香港口岸；港珠澳大橋澳門口岸 時間：約40分鐘 費用：白天港幣$65、夜間港幣$70

港澳交通｜包車

若你到港澳旅遊是多人同行、同行者有長輩孩童，或者有很多行李，搭乘渡輪或巴士都不太方便的話，那麼可以考慮私人包車接送。包車接送最大的優點就是旅客可指定搭乘時間與地點，時間一到就會有專屬司機接送，省下轉乘交通工具的時間，同時也不需要和其他乘客人擠人。此外，包車司機多半有豐富的駕駛經驗，車款設備也比較完善，安全與舒適度方面都能有較好的體驗。

圖片來源：

港澳包車搭乘資訊 地點：香港與澳門各地，需與司機溝通上下車位置 時間：約1小時起，視上下車地點而定 費用：約港幣$2,300起 包車優惠：

港澳交通｜直升機

如果你問小編：香港到澳門/澳門到香港最快速的交通方式是什麼？答案並不是飛機，可是卻有「直升機」可以搭乘！

往返港澳兩地的直升機公司名為「空中快線」，提供從香港上環到澳門外港客運碼頭的航程服務，單程只要15分鐘，是所有香港交通與澳門交通中最快速，同時票價也是最貴的！另外需注意的是，直升機一天僅有三個班次，分別為早上10點、中午12點及傍晚5點，旅客須提前20分鐘報到，在行李方面也有較為嚴格的規定，預定前記得先詳讀相關資訊喔！

港澳直升機搭乘資訊 地點：香港上環信德中心；澳門外港客運碼頭 時間：15分鐘 費用：港幣$4,300起 機票優惠：

港澳交通常見問題

Q1. 去香港、澳門需要簽證嗎？

持中華民國護照前往港澳旅遊，需注意香港必須事先在網路上申請「香港預辦入境登記」，或是持有效台胞證或才能入境；至於澳門在入境時只會看護照，不需要任何簽證與台胞證。

Q2. 如何選擇合適的港澳交通方式？

港澳旅遊的交通方式可依據預算、時間及個人需求進行挑選。渡輪適合一般旅客，快捷且經濟；港珠澳大橋巴士票價便宜，沿途還能欣賞海景；多人旅遊或行李很多者，私人包車會是方便又舒適的選擇；若時間緊迫或想要高端體驗，則可考慮航程只要15分鐘的直升機。

Q3. 港澳交通是否需事先預訂？

渡輪、直升機和包車建議提前預訂，尤其在週末和節假日，以確保有位。金巴一般雖然不需要預訂，但在尖峰時段可能需要排隊。