4月22日是世界地球日，全家也應景推出一系列【植覺生活】新品

其中也有 盤子 系列的握沙拉新品【植覺生活】厚蛋時蔬握沙拉

但身為捲餅控，看到有新口味上市，還是會嚐鮮看看

商品名稱：FamilyMart【植覺生活】厚蛋時蔬握沙拉 原價NT 69

營養資訊：熱量 230 kcal/ 123 g ※過敏原：蛋、豆、麩質

製造商：屏榮食品有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2025.04

從2019年我首次開箱全家握沙拉「青檸烤雞握沙拉」，當時定價NT 59

到最近期一次是去(2024)年中的「【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉」，五年間漲價到NT 69

▲【植覺生活】厚蛋時蔬握沙拉 營養資訊

▲【植覺生活】厚蛋時蔬握沙拉 拆封狀態

餅皮是全家握沙拉系列常用的「原味餅皮」，兩半捲的尾端都有一張方形透明塑膠紙稍微包摺起來

▲【植覺生活】厚蛋時蔬握沙拉 拆封狀態

內容：厚蛋兩條、萵苣葉、牛番茄片、高麗菜絲、胡蘿蔔絲、紫色高麗菜絲、抹醬

兩條厚蛋厚度是爭鮮玉子燒握壽司上玉子燒的厚度再多個一點總約0.6-0.7 cm

▲【植覺生活】厚蛋時蔬握沙拉 風味口感

從切面看起來是一圈的生菜類包著有兩塊厚蛋，但其實生菜只有切面那一口的範圍有，且厚蛋還是一長一短，所以吃到後半會突然有很空的感覺，就跟很多詐騙三明治的背後一樣的道理，正是所謂的空氣感(?)

▲【植覺生活】厚蛋時蔬握沙拉 風味口感

厚蛋是像玉子燒那樣表面光滑但有很多孔洞，蛋味起初很淡，跟加很多水的蒸蛋很像，要單一吃且咀嚼數下後蛋香才會慢慢浮現；蔬果葉菜類就是薄薄一層，當個配色跟增加一點點脆感；主要味道來是醬料，是以美乃滋為基底的黃芥末醬和凱撒醬混合，奶甜味明顯並帶一點點辛辣感

總體而言，就一如過去對全家握沙拉的感想，料少、味道普通好吃及太貴

全家FamilyMart 握沙拉系列 歡迎參考

[全家Family Mart]酸橙乳酪握沙拉

[全家Family Mart]墨西哥風鮮彩握沙拉(五辛素食)

[全家Family Mart]蔬食鮪魚握沙拉(蛋素食)

[全家Family Mart]青檸烤雞握沙拉

[全家Family Mart]墨西哥雞肉豆腐握沙拉

[全家Family Mart]青醬優格雞肉握沙拉

[全家Family Mart]厚蛋時蔬握沙拉(五辛+蛋素食)

以上。