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萬里平價海鮮餐廳【珍如意海鮮餐廳二嫂店】海景第一排餐廳/看海景吃海鮮/龜吼漁夫市集/VIP戶外海景座位區/萬里CP值超高海鮮餐廳

2025-04-18 08:43:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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想看海又不想矖太陽，還可以吹冷氣吃海鮮，就來龜吼漁港，每回來一定要來吃這家，平價又美味珍如意二嫂店，這裡價格透明，招牌必點花壽司、月亮蝦餅、清炒小卷、白灼活蝦、蛤蠣湯等，平均約200元就可以享用海鮮大餐，用餐環境寬敞舒適，擁有大片的落地窗，可以欣賞窗外無敵海景，還有VIP戶外海景座位區，周邊可以到訪最新試營運-龜吼漁夫市集，維納斯海岸線、萬里星巴克、大鵬足湯，為新北萬里CP值超高海鮮餐廳。

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旁邊就是最新龜吼漁夫市集，採用圓弧鋼構屋頂，以萬里蟹為意象，共兩層樓。一樓生鮮，二樓熟食，還有戶外觀海平台。

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龜吼漁夫新市集新風貌，擁有270度海景第一排，室內明亮挑高用餐區寬敞舒適，戶外還有觀海平台，為最佳看海視角。

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招牌必點：巨無霸花壽司140元，裡面餡料豐盛，很有飽足感，CP值很高。

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月亮蝦餅200元，外皮金黃酥脆，膨鬆酥脆的口感，沾上酸甜沾醬，酸甜微辣的好滋味。 

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清炒小卷250元：小卷新鮮美味，簡單用蔥薑蒜清炒就很好吃。

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炸花枝丸1顆40元，最少4顆，附蝦餅、胡椒搭配，酥脆口感還帶香氣，超美味的～

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炒水蓮120元，裡面居然還有肉絲，清脆爽口，吃起來沒有負擔。

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蛤蠣湯150元，小份就很大碗，蛤蠣超大顆，湯頭鮮甜好喝。

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鳳梨蝦球200元，這樣滿滿一桌，每人居然平均200元就可以享用海鮮大餐。

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珍如意擁有絕佳的地理優勢，前方有山有海還有沙灘，平價味美，花小錢就可以在海景餐廳享用，是萬里CP值超高海鮮餐廳

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VIP戶外海景無敵區，可以一邊吃著海鮮一邊看海，真是人間的一大享受。

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想喝咖啡的，旁邊有悠哉先生，第一排海景咖啡廳。

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周邊景點：維納斯海岸絕美秘境海，位在新北市野柳到龜吼漁港的這段漁澳路，為全台十大海岸美景第一名。

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周邊景點：龜吼漁夫市集

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最新DM，實際DM以店家為主。

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全新的龜吼漁夫市集，室內挑高，用餐環境更加寬敞舒適，擁有大片的落地窗，可以欣賞270度無敵海景。

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一樓有生鮮，二樓有海鮮餐廳可以選擇，成為龜吼漁港用餐新選擇。

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戶外有超大的觀景平台可以欣賞海景，可惜當天前往天氣不好，如遇天晴，加上藍天白雲一定更美～

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觀景台看出去的美景，將山海美景盡收眼底。

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周邊景點：萬里星巴克。

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珍如意海鮮餐廳二嫂店：新北市萬里區漁澳路2號1樓；營業時間：平日：11:00-18:00；星期六：10:30-20:00；星期日：11:00-20:00

星巴克 萬里門市：新北市萬里區玉田45之6號；營業時間：08:00-19:30

大鵬足湯公園：新北市萬里區加投路81號；營業時間：09:00-21:00（周一公休）

龜吼漁夫市集：新北市萬里區漁澳16號；營業時間：10:00-18:00

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珍如意海鮮餐廳二嫂店

phone02-24928188
place新北市萬里區漁澳路2號1樓
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美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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