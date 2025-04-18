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住宅區裡的中式熱炒小吃店，除了炒飯炒麵，還有許多道家常菜可選擇

大里美食 大里小吃 大里快炒 大里熱炒
2025-04-18 09:37:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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位於大里爽文路上，品項有水餃、白飯、多種口味的現炒美食、炒飯、炒麵、燴飯、湯麵、蛋花湯、鱸魚湯、虱目魚湯、酸辣湯、鮮蚵湯….等，來買的幾乎都是老顧客居多，內用有冷氣跟電視

三鼎排骨酥麵⟩台中大里美食，住宅區裡的中式熱炒小吃店，除了炒飯炒麵，還有許多道家常菜可選擇 @果果愛Fruitlove

內用有冷氣也有電視，以四人桌為主，最後面有一張可以坐到六人，中午用餐時間，沒有多久就客滿了，感覺來的幾乎都是老顧客居多。

三鼎排骨酥麵⟩台中大里美食，住宅區裡的中式熱炒小吃店，除了炒飯炒麵，還有許多道家常菜可選擇 @果果愛Fruitlove

廚房跟以前維持的一樣乾淨，不同的是似乎也多了幾位二代開始在幫忙，而第三代目前正抱在手上

三鼎排骨酥麵⟩台中大里美食，住宅區裡的中式熱炒小吃店，除了炒飯炒麵，還有許多道家常菜可選擇 @果果愛Fruitlove

餐具跟醬料在走到底的櫃子前

三鼎排骨酥麵⟩台中大里美食，住宅區裡的中式熱炒小吃店，除了炒飯炒麵，還有許多道家常菜可選擇 @果果愛Fruitlove

沙茶牛肉

肉量給得不算少，空心菜只有比肉多一些些

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肉有稍微醃製過的香味，軟嫩Q彈帶有些許咀勁，吃得到肉的鮮甜，有沙茶香但不會太重或是太油。

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台式炒麵

配料有肉絲、肉末、高麗菜、紅蘿蔔絲、黑木耳、蔥花

三鼎排骨酥麵⟩台中大里美食，住宅區裡的中式熱炒小吃店，除了炒飯炒麵，還有許多道家常菜可選擇 @果果愛Fruitlove

聞淂時候稍微有一點胡椒香，麵條是用一般的油麵來炒的，口感Q中帶軟，裡外都有吸收到食材的香味......( 繼續閱讀文章 )

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三鼎排骨酥麵

phone0424069327
place台中市大里區爽文路810號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
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