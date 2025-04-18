位於大里爽文路上，品項有水餃、白飯、多種口味的現炒美食、炒飯、炒麵、燴飯、湯麵、蛋花湯、鱸魚湯、虱目魚湯、酸辣湯、鮮蚵湯….等，來買的幾乎都是老顧客居多，內用有冷氣跟電視。

內用有冷氣也有電視，以四人桌為主，最後面有一張可以坐到六人，中午用餐時間，沒有多久就客滿了，感覺來的幾乎都是老顧客居多。

廚房跟以前維持的一樣乾淨，不同的是似乎也多了幾位二代開始在幫忙，而第三代目前正抱在手上。

餐具跟醬料在走到底的櫃子前

沙茶牛肉

肉量給得不算少，空心菜只有比肉多一些些。

肉有稍微醃製過的香味，軟嫩Q彈帶有些許咀勁，吃得到肉的鮮甜，有沙茶香但不會太重或是太油。

台式炒麵

配料有肉絲、肉末、高麗菜、紅蘿蔔絲、黑木耳、蔥花。

聞淂時候稍微有一點胡椒香，麵條是用一般的油麵來炒的，口感Q中帶軟，裡外都有吸收到食材的香味......( 繼續閱讀文章 )

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