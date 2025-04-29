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【台北圓山必吃】丸林魯肉飯｜台北人氣、排隊美食推薦!!!(鄰近晴光市場、圓山站附近餐廳、平價銅板小吃)

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2025-04-29 10:00:00 文字：pfse64289
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【台北圓山必吃】丸林魯肉飯｜台北人氣、排隊美食推薦!!!(鄰近晴光市場、圓山站附近餐廳、平價銅板小吃)

丸林魯肉飯x安妮王的旅行記_000

說到台北自由行、台北景點、美食、銅板價小吃推薦，位在台北市中山區的「丸林魯肉飯」，主打美味的魯肉飯，以及多樣化的自助餐菜色，像是荷包蛋、高麗菜、番茄炒蛋、佛跳蛤蠣湯等，結合傳統台式風味與現代自助式用餐體驗，不到百元就能吃得超級飽><

丸林魯肉飯，台北旅遊、人氣美食推薦!!!

在捷運圓山站、大同大學與晴光市場附近的「丸林魯肉飯」，不僅保留了老台北的風味，販售許多銅板價經典小吃，每到用餐時間總是大排長龍，可說是平價、高CP值的家庭、親子、情侶、計程車司機、觀光客、背包客用餐選擇、口袋名單之一。

丸林魯肉飯│交通

【台北圓山必吃】丸林魯肉飯｜台北人氣、排隊美食推薦!!!(鄰

Google地圖請點我 > 圓山站到「丸林魯肉飯」

這家經典美食藏身於台北市中山區民族東路上，從捷運圓山站走過來大約10分鐘，騎Ubike也很快就到，附近還有不少公車站牌，不怕找不到路。

而且，「丸林魯肉飯」附近的景點有晴光市場、圓山爭豔館、美術館等，吃完還能順便逛逛，不管是開車、搭車還是散步來，都很輕鬆啦~

丸林魯肉飯│用餐環境

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寬敞又有台味的小吃氛圍!!!

「丸林魯肉飯」的用餐空間總共有2層樓，一樓為自助餐區，二樓則提供合菜服務，適合團體、家庭、朋友聚餐。

座位簡單乾淨，裡面有冷氣，夏天吃飯也不怕熱，中午、晚餐時段經常超多人，雖然人多時會有點熱鬧，但就是那種熱熱鬧鬧、很有生活感的氣氛><

 

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自助式點餐

「丸林魯肉飯」採自助餐形式，顧客可自行挑選喜愛的菜色，由工作人員夾取並依盤子樣式計價，挑菜點餐像逛菜市場一樣有趣~

當然，如果不習慣這種計餐方式的話，也可以選擇菜單上的餐點，向服務員進行點餐~

丸林魯肉飯│菜單

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丸林魯肉飯，古早味平價美食!!!

從招牌魯肉飯到便當應有盡有，招牌魯肉飯以豬頸肉製成，肥瘦適中，滷汁香而不膩，是許多老饕的最愛。

 

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​除了魯肉飯，還有外帶、外送賣得嚇嚇叫的便當，搭配滷蛋、燙青菜或排骨湯，讓人吃得超級滿足。

除此之外，​店內的現打果汁吧也是一大亮點，像是芭樂汁、木瓜牛奶等，新鮮又解渴，為用餐增添健康選擇 ~

丸林魯肉飯│魯肉飯

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魯肉飯，鹹香滋味深入骨髓

飯上鋪著細碎的滷肉，帶點油亮光澤，滷汁剛好滲進白飯裡，不會太乾也不會過濕。肉的部位選得不錯，肥瘦均勻，吃起來Q彈軟嫩、入口即化，帶著濃郁的滷汁香氣，有種家常的溫暖><

丸林魯肉飯│荷包蛋

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荷包蛋，魯肉飯的最佳Partner

煎得邊緣微微焦脆的荷包蛋，簡單沒有過多調味，但搭配魯肉飯一起吃，更有層次，整碗飯吃起來很有飽足感><

丸林魯肉飯│佛跳牆

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料多味美的迷你佛跳牆

有豬腳、香菇、栗子、芋頭、排骨酥等配料熬煮而成的佛跳牆，輕輕一夾就散開。湯頭喝起來濃郁卻不會過鹹，有著高湯慢燉的香氣，口感豐富，適合天氣微涼的時候點上一碗，溫暖又滿足~

丸林魯肉飯│清蛤蠣湯

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清爽開胃的清蛤蠣湯

清蛤蠣湯的湯色清澈透明，裡頭飄著幾片薑絲和滿滿的蛤蠣，看起來簡單卻有料。蛤蠣顆顆飽滿，湯頭喝起來帶有自然的鮮甜味與海味，清爽不油膩。薑絲提味又不搶戲，這碗湯當配菜剛剛好，吃完魯肉飯再喝上一口，超解膩。

丸林魯肉飯│滷腿排與小菜

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滷腿排，來吃點雞肉吧~

看起來很有家常感的滷腿排，外皮滷得不會太乾，還保有一點油潤感，肉質咬起來紮實中帶點嫩，邊緣的筋略有咬勁，不會過硬。整體滷汁味道不算重鹹，香氣有入味，但不會搶過雞肉本身的風味，份量蠻夠1~2人分食的。

家常味濃厚的小菜

番茄炒蛋炒得滑嫩，番茄煮得微爛帶點酸甜，湯汁剛好能拌飯。

炒高麗菜爽脆有水分，火候掌握得不錯，吃起來清甜不油膩，還帶點鍋氣香。炒絲瓜偏軟爛一點，帶著自然的清甜味，搭配主食很剛好。

丸林魯肉飯│評價

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丸林魯肉飯，平價又超值的美味享受，老饕必訪!!!

「丸林魯肉飯」以滷得入味、軟嫩Q彈的魯肉飯，以及多樣化的自助餐菜色聞名，結合傳統台式風味與現代自助式用餐體驗，讓安妮王每次到訪總有不一樣的用餐體驗XD

無論是想品嚐經典魯肉飯，還是尋找多樣化的家常菜色，「丸林魯肉飯」可說是平價美味的台式家常料理，無論是午餐或晚餐，都深受在地居民、學生、上班族、親子家庭、計程車司機及觀光客的喜愛。

丸林魯肉飯│店家資訊

丸林魯肉飯x安妮王的旅行記_010

景點：丸林魯肉飯

地址：104台北市中山區民族東路32號

營業時間：10:30–21:00

官網：http://www.wanlinrestaurant.com.tw/

預訂：

 

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丸林魯肉飯

phone02-2597-7971
place台北市中山區民族東路32號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.33
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.33
CP值
4.17
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