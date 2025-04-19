哈囉大家好，今天又要帶大家來去「高雄美濃」吃好料的啦！說到美濃，大家第一個想到的肯定是濃濃的客家風情對不對？除了欣賞客家文化跟美濃湖的美景之外，來到這裡絕對不能錯過的就是各式各樣的美食啦！身為客家大鎮，美濃可是藏著超多有客家特色的美食喔，不管你是想要找「美濃在地小吃」、道地的「客家美食粄條」，還是想來點悠閒的「美濃早午餐」或是文青的「咖啡廳下午茶」，只要肚子餓了，這篇「高雄美濃美食推薦」絕對能讓你立刻找到想吃的，馬上出發

這篇要幫大家整理美濃必吃的15間美食餐廳，讓你從早餐一路吃到下午茶都沒問題！



高雄美濃美濃早餐、早午餐推薦

無名木瓜粄

你知道嗎？有一種很特別的早餐，只有在美濃才吃得到喔，那就是客家的傳統點心「美濃木瓜粄」！ 這間位於早市的「無名木瓜粄」，雖然沒有招牌，但是已經傳承好幾年了呢。木瓜粄的做法很特別，是把木瓜刨成絲，然後加入麵粉中，再放到鍋子裡煎到金黃色。剛煎好的「美濃木瓜粄」一定要淋上蒜頭清醬油才夠味，吃起來鹹鹹甜甜的，還帶有淡淡的木瓜清甜香氣，超級特別。「無名木瓜粄」除了木瓜口味之外，還有地瓜、茴香，以及南瓜粄四種口味喔，來到「高雄美濃」一定要來嚐嚐這個獨有的「美濃在地小吃」。

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地址：高雄市美濃區成功路143號 (google導航) 營業時間：05:30–10:30 每天

阿招碗粿

這間「阿招碗粿」在美濃可是飄香超過五十年了，是很多在地人的早餐秘密名單喔。店裡面賣甜的跟鹹的碗粿，還有客家粽。甜碗粿的口感很像年糕，帶有淡淡的蔗糖香氣，很多人都會買來當作小點心；鹹碗粿上面鋪了滿滿的菜脯跟油蔥酥，最後再撒上超多的花生粉，淋上蒜泥醬油，香氣十足，讓人忍不住一口接一口；客家粽比較像是南部粽的做法，一樣會撒上花生粉，裡面包了花生、蝦米、肥肉跟香菇，簡單但是很好吃。想要體驗最道地的「美濃在地小吃」，早上就來「阿招碗粿」報到吧！

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地址：高雄市美濃區中正路一段34號 (google導航) 營業時間：06:30–10:30 (週五、六、日營業)

哈客廚房

如果你想找氣氛好一點的早午餐，那可以來這間離美濃湖不遠的「哈客廚房」。他們家主要提供西式料理，有早午餐、下午茶，還有一些炸物輕食。不同的時段會供應不同的餐點，而且他們也有不少跟客家元素結合的創意料理，像是XO醬烤粄條，鹹香的XO醬搭配上Q彈的客家粄條，吃起來真的很特別。「哈客廚房」的環境也很棒喔，他們有很廣大的庭院，擺放了很多座位，可以坐在這裡享受悠閒的田園時光，周圍綠意盎然，還有一棵美麗的花旗木，開花的時候景色更夢幻呢。想在「高雄美濃」找個有氣氛的「美濃早午餐」，來這裡準沒錯！

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地址：高雄市美濃區成功路108號 (google導航) 營業時間：11:00–15:00, 17:30–22:30 (周一公休)

來到美濃，除了客家菜之外，其實也有一些很特別的異國風味料理喔！

高雄美濃美食推薦｜原住民料理、異國料理

阿香的廚房

這間「阿香的廚房」就位於美濃民俗村旁邊，是一間結合了台菜、客家菜跟原住民風味的餐廳。從餐廳裡面到外面都充滿了綠意，而且聽說有不少名人都有來品嚐過呢。他們的菜單從前菜到甜點都有，選擇非常多，而且可以看到很多有特色的料理，像是用到馬告、梅子、老菜脯、櫻花蝦小米粽等等。除了單點之外，他們還有提供2到12人以上的合菜套餐，所以不管是情侶約會還是家庭聚餐都很適合喔。想在「高雄美濃」體驗一下不一樣的風味嗎？來「阿香的廚房」就對了！

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地址：高雄市美濃區中山路二段635號 (google導航) 營業時間：11:00–14:00, 17:30–19:30 (週二公休)

瑤族滇緬風味小吃

你知道在美濃也有滇緬料理可以吃嗎？這間「瑤族滇緬風味小吃」就位於以前的滇緬四村之一的精忠新村，這裡是當年從滇緬來到台灣的義胞和他們的後代聚集的地方。在這裡，你可以吃到很道地的雲南料理，像是過橋米線、碗豆粉和雲南大薄片等等，超多有特色的滇緬小吃在這裡都找得到。特別不能錯過他們家純米純手工製作的米干，口感有點像粄條，但是米香味更濃郁，簡單的調味就能吃到濃濃的家鄉味。想在「高雄美濃」嚐嚐特別的異國風味，就來「瑤族滇緬風味小吃」吧！

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地址：高雄市美濃區精忠新村29號 (google導航) 營業時間：08:00–15:00 (週一、二公休)

來到美濃，怎麼能不吃「客家粄條」呢？接下來介紹兩間超人氣的粄條店！

高雄美濃客家粄條推薦

軒味屋彩色粄條

「軒味屋」是一間專賣粄條的店，最特別的是，他們家的粄條不是外面常見的白色粄條，而是色彩繽紛的彩色粄條喔！老闆很有創意地用像是地瓜葉、火龍果、甜菜根、山黃梔、蝶豆花、番茄等等天然的蔬果來幫粄條染色。五顏六色的粄條掛在竹架上，光看就覺得很療癒，沾上清爽酸甜的特製醬汁，視覺跟味覺都是滿分！而且「軒味屋」一天只賣四個小時，晚來可是吃不到的喔！想在「高雄美濃」吃到超特別的「客家粄條」，一定要來「軒味屋彩色粄條」！

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地址：高雄市美濃區中山路二段384號 (google導航) 營業時間：11:00–14:00 (週一公休)

美濃888粄條店

這間「美濃888粄條店」也是來到美濃絕對不能錯過的「客家粄條」名店，是很多當地人都推薦的餐廳，假日如果沒有訂位可能一位難求喔。他們家的菜單品項超多，除了粄條之外，還有熱炒、炸物、滷味跟客家小品等等。軟Q鹹香的現炒粄條鍋氣十足，招牌的泰式椒麻雞皮酥肉嫩、酸辣帶勁，再點個冬瓜封、薑絲大腸，就是超豐盛的一餐。想在「高雄美濃」大啖道地的「客家美食」，「美濃888粄條店」絕對是你的好選擇！

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地址：高雄市美濃區忠孝路一段8號 (google導航) 營業時間：10:30–14:00, 17:00–20:00 (週一公休)

高雄美濃在地小吃、客家美食推薦

傅家柴燒麻糬

這間「傅家柴燒麻糬」可是隱藏在巷子內的低調美食，如果沒有人帶路可是很難找到的喔。他們家的麻糬每天都是現炊現包，每一顆都白白胖胖的，外皮Q彈不黏牙。口味分成包餡跟沾粉兩種，包餡的內餡很飽滿，有鬆軟香甜的紅豆跟香氣濃郁的芝麻花生，一袋總共有五顆；沾粉麻糬可以依照自己的喜好沾粉調整甜度，讓人忍不住一顆接一顆。來到「高雄美濃」想帶點伴手禮，或是下午茶想來點甜點，「傅家柴燒麻糬」是很棒的選擇！

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地址：高雄市美濃區興隆一街39巷12之1號 (google導航) 營業時間：14:30–17:30

黑輪伯40年老店 美濃聖君宮隱藏版黑輪攤

在美濃聖君宮旁邊有一間開業超過40年的柑仔店，這可是只有在地人才知道的隱藏版下午茶喔。每到下午的時候，就可以看到阿信老闆在鍋子裡倒入滿滿的關東煮，有黑輪、蘿蔔、丸子、米血等等，想吃什麼自己舀，吃完再跟老闆結帳。旁邊的鐵罐裡還有一包兩塊的小王子麵，倒進湯裡就變成好吃的湯麵了，而且每樣都是銅板價，真的是超級佛心！想體驗最local的「美濃在地小吃」下午茶，來「黑輪伯」就對了！

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地址：高雄市美濃區永安路19巷內 (google導航) 營業時間：16:00-賣完為止

東門冰菓室

這間「東門冰菓室」創立於民國53年，是很多美濃在地人的共同回憶。他們有各式各樣口味的冰品、豆花、冰沙等等。古早味的香蕉油清冰加上常見的紅豆、綠豆、硬花生，或是草莓、烏梅、百香果等果醬，也可以選擇加雞蛋、布丁、木瓜簽等配料，滿滿一大碗吃起來清涼又消暑，帶你回味小時候記憶中的好滋味。想在「高雄美濃」體驗懷舊的「美濃在地小吃」，一定要來「東門冰菓室」！

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地址：高雄市美濃區民族路20號 (google導航) 營業時間：06:00–20:00 (週二公休)

高雄美濃老街咖啡廳、甜點

搖籃咖啡x惠如小屋

這間「搖籃咖啡x惠如小屋」位於永安老街的美濃文創中心裡面，是由古蹟老屋改建而成的咖啡廳。他們家提供手沖咖啡、茶類、輕食跟手作甜點。店內的裝潢也很有特色，座位區分成懷舊復古的台灣竹椅跟矮桌，還有榻榻米的日式風格。你可以從書櫃裡選一本書，找一個喜歡的位置，點一杯咖啡，在這裡靜靜享受悠閒的午後時光。想在「高雄美濃」的老街找間有氣氛的「咖啡廳下午茶」，來這裡就對了！

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地址：高雄市美濃區永安路212號 (google導航) 營業時間：平日10:00–17:00 ; 假日09:00-18:00

美濃啖糕堂

在古色古香的美濃老街上，有一間很有人氣的麵包店—「啖糕堂」。這間店是由以前的舊診所「保壽堂」改建的，他們家主打使用在地小農食材製作的吐司跟麵包。光是吐司就有多達14種口味，像是獨家研發的水蓮吐司、玫瑰奶酥吐司、南瓜起司吐司，都是店裡的人氣商品，還有用高雄米製作的147號米鹽可頌，鹹鹹甜甜的滋味讓人一吃就愛上。來到「高雄美濃」的老街，別忘了來「美濃啖糕堂」帶點好吃的麵包喔！

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地址：高雄市美濃區永安路197號 (google導航) 營業時間：詳見粉絲專業 (週一、四公休)

濃、甜Original dessert.

這間「濃、甜Original dessert.」也進駐到美濃永安老街了。老闆可是從法國學成歸國的甜點師傅喔，每天門口的白板上都會寫上今天的甜點品項，有千層蛋糕、乳酪蛋糕、塔類跟奶酪等等，口味超過十種以上，像是日本小山園抹茶、焙茶、檸檬塔都是店裡的人氣商品。另外，老闆也很用心地把在地的食材融入到法式甜點裡面，創作出一道道很有特色的甜點，像是客家擂茶風味、野蓮鹹派也是不能錯過的喔！想在「高雄美濃」的老街品嚐精緻的法式「咖啡廳下午茶」，來「濃、甜Original dessert.」就對了！

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地址：高雄市美濃區民族路53-7號 (google導航) 營業時間：12:00–18:00 (週一、二、三公休)

高雄美濃蔬食推薦

水江月藏傳禪茶房

「水江月藏傳禪茶房」是一間純素的餐廳，從餐廳門口就可以看到美麗的山景，讓人覺得很悠閒愜意。店裡面擺設了很多藏傳文物，還有展示藏風服飾，非常有特色。他們家的菜單有很多充滿客家風味的全素餐點，特色又美味，尤其是老菜脯湯更是很多人都大推的，連吃葷的人都會覺得很好吃喔！在「高雄美濃」想找個清幽又好吃的蔬食餐廳，來「水江月藏傳禪茶房」就對了！

圖片授權：IG @bubu_chen_

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地址：高雄市美濃區中山路二段679號 (google導航) 營業時間：10:30-20:00 (週一至週日)

了凡養生素食

「了凡養生素食」的菜單是以經典的客家菜為主，他們使用天然的食材、菇類，還有美濃在地的特產，現點現做每一道料理。他們的菜色非常多，從飯麵、熱炒到火鍋應有盡有，而且每道菜都色香味俱全，真的很好吃，完全顛覆你對素食的想像！想在「高雄美濃」品嚐美味又健康的蔬食客家菜，「了凡養生素食」絕對不會讓你失望！

圖片授權：IG @hsiang_yu_hsiao

地址：高雄市美濃區美中路16號 (google導航) 營業時間：10:30–14:00, 16:30–19:00 (週三公休)