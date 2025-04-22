哈囉各位吃貨朋友們，今天我又在台中挖到一家寶藏小吃啦！這間無名虱目魚粥、爌肉飯，聽說可是開了30年的老店喔！我這個台中早餐控，竟然現在才發現它，實在是太遜了！而且它還跟忠孝夜市很有名的正老牌麵線糊是同一個地址耶，白天賣台中早餐，下午晚上就換麵線糊上場，酷吧！

一開始就被這家無名虱目魚粥、爌肉飯的環境吸引了，雖然是無名早餐店，但位置很好找，就在忠孝夜市的正老牌麵線糊那邊，路過絕對看得到。裡面的座位還不少，而且都在室內，整體感覺蠻乾淨的，還有電風扇吹，所以不會悶熱喔。門口的小攤子擺滿了一鍋鍋滷得超入味的爌肉和各種配菜，那個顏色看起來就超誘人的，肚子馬上咕嚕咕嚕叫了起來。

來看一下菜單，他們家除了粥和飯，還有賣便當喔。聽說他們的虱目魚粥也很厲害，不過我今天主要是來攻略他們的爌肉飯和炒麵，當然也要順便點個湯來喝喝看。

先來說說他們的炒麵，一盤35元。

上面淋了不少肉燥，裡面還有高麗菜和一些紅蘿蔔絲。吃起來的口感我覺得很Q彈，而且他們搭配的辣椒醬不是常見的東泉辣椒醬，而是大明牌辣椒醬！這個牌子的辣椒醬吃起來比東泉更有辣度，但味道也很讚，我個人蠻喜歡的。

接著就是我最期待的爌肉飯啦，一碗65元。我個人真的蠻推他們家的！爌肉滷得還算是軟嫩，有些店家的爌肉會比較硬一點，但他們家的看起來就很Q彈軟嫩的樣子。旁邊還搭配了一些酸菜，白飯上面淋了香噴噴的滷汁，整個味道超搭的。

湯品的部分，我們點了筍子湯和豬血湯。筍子湯一碗35元，聽說是夏天才有的，喝起來很清爽沒有油膩感，好好喝喔！豬血湯一碗才25元，價位真的很親民，裡面除了豬血之外，還有加了一些韭菜，料還蠻多的

這家店真的是我無意間經過發現的，沒想到竟然是在地的老店！當天我用餐的時候，真的看到好多在地人陸陸續續一直來買，而且感覺都是熟客。我個人是覺得他們的爌肉飯比炒麵更合我的口味，聽說他們的無名虱目魚粥也是很多人推薦，下次有機會我一定要再來試試看

店名：無名虱目魚粥、爌肉飯

地址：台中市南區忠孝路151號

電話：無

營業時間：06:30-13:00

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