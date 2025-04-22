哈囉各位新竹的吃貨朋友們，今天京少要來跟大家推一家我最近發現的寶藏魚湯店啦！這家叫做「享好鮮魚湯」，地點就在西大路上，棒球場跟磐石中學的中間。他們家最厲害的就是老闆娘每天新鮮準備的魚貨，像是超鮮美的鱸魚湯，不只可以吃到魚肉，連鱸魚頭都有喔！而且他們還有賣很多饕客都愛的石斑魚湯跟料超豐富的海鮮湯泡飯粥！偷偷說，他們家的爌肉飯也是一絕，入口即化，每次去都會忍不住點一碗。想簡單吃點魚肉的話，他們也有鹹蒸鱸魚喔。再配個招牌炸肉跟燙青菜，簡直完美。更讚的是，「享好鮮魚湯」竟然營業到凌晨一點，半夜想吃宵夜也有好去處啦！

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享好鮮魚湯 營業時間地址

📍享好鮮魚湯

地址 : 新竹市西大路571號

電話 : 0965 252 234

時間 : 17:00-01:00

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61564698725436

想知道「享好鮮魚湯」在哪裡嗎？

地址是新竹市西大路571號。

這邊還蠻方便的，騎摩托車來還算好停車，開車的話可能就要在經國路附近找找停車位囉。

享好鮮魚湯 空間

店裡面的感覺就是很樸實簡單的街邊小店，沒有什麼特別的裝潢。一進門就可以看到櫃檯那邊擺著新鮮的蚵仔、魚肉還有中卷這些海產，聽老闆娘說，他們的魚皮跟肉都是她每天早上親自去市場挑選處理的，保證新鮮。店裡的座位不算多，桌椅也很簡單，雖然沒有華麗的裝潢，但就是這種很純粹的感覺，讓你喝每一口魚湯都覺得很像在家裡喝媽媽煮的湯一樣。對了，我的其他平台在這裡喔。

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享好鮮魚湯 菜單

他們家的東西從簡單的爌肉飯，到很用心的海鮮湯品都有，每一道都散發著家常菜跟大海的味道。老闆娘說，只要魚肉夠新鮮，簡單用薑絲煮湯就超好喝，完全不需要太複雜的料理技巧，就是最真實的味道。

鱸魚頭湯 薑絲 $70

像他們的鱸魚頭湯就有薑絲跟味噌兩種口味可以選。我上次喝了薑絲的，湯頭真的很鮮甜，還帶有薑的溫潤辛香。魚頭也很大一顆，魚肉的鮮味都煮到湯裡面了，而且裡面還有一段魚尾巴耶！

蚵仔湯 味噌 $90

他們的蚵仔湯也有味噌口味的。蚵仔給的份量還不錯，味噌讓蚵仔的鮮味更跳出來。蚵仔吃起來很飽滿Q彈又鮮甜，配上濃郁的味噌湯底跟豆腐，真的會讓人覺得像是吃到大海的禮物一樣。

海鮮粥 / 湯泡飯 $110

店裡的人氣王是海鮮粥/湯泡飯！白飯加上白蝦、透抽、蛤蜊、蚵仔、魚皮這些豐富的海鮮一起熬煮。每一口都可以吃到滿滿的新鮮海味。而且他們的湯泡飯不是那種很稀的稀飯，還可以吃到粒粒分明的米飯跟鮮美的湯底融合在一起的獨特口感。

鹹蒸鱸魚 $150

他們的小菜系列也很讚，像這個鹹蒸鱸魚，不是用蒸籠蒸的喔，是用特調的醬汁大火快燒，還加了米酒提香。鱸魚吃起來可以吃到魚肉本身的鮮甜跟豐富的膠質。破布子跟蔭冬瓜的調味讓這道菜更有古早味。

鹹蒸白蝦 $160

鹹蒸白蝦也很新鮮。簡單用薑絲去腥調味，完全可以吃到蝦子原本的鮮甜味。

招牌炸肉 $70

他們的招牌炸肉也是新竹在地的特色小吃。老闆娘說他們的炸肉有事先醃製過，所以吃起來不用再另外沾醬，灑一點胡椒就很夠味。外皮酥脆，裡面軟嫩，口感很有層次。而且放久一點外皮還是很酥脆，我個人也很喜歡配炸肉一起吃的醃黃瓜。

爌肉飯 $80

他們的爌肉飯我也超推！肥瘦適中的爌肉滷得很入味，肥肉的部分入口即化，一點都不會覺得油膩。滷汁完全滲透到每一絲肉的纖維裡，味道非常和諧。再搭配上清爽的筍絲跟一顆半熟的荷包蛋，簡單卻很幸福。

肉排飯 $80

肉排飯也很香！金黃色滷透的外皮包著多汁的肉排，每一口都帶著鹹香，好像回到小時候吃到的古早味，讓人一口接一口，非常開胃。

燙青菜 $60

簡單的燙青菜也有喔，用蒜頭提味，我那天吃的是空心菜

真的覺得海鮮只要新鮮，簡單的調味就很好吃了。現在夏天快要結束，接下來就是涼涼的秋冬季節了，如果想要隨時喝碗暖呼呼的熱湯，真的很推薦來「享好鮮魚湯」走一趟，讓老闆娘用心準備的魚肉，溫暖你的胃。