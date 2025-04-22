鹿港．澄悅酒店

位在鹿港的澄悅酒店是於2023年新開幕的酒店

酒店內採日式輕奢風與在地文化結合的設計

提供多達48間的2~4人房的客房可選擇

這回入住的和式豪華家庭房很新穎也很有質感

翌日的中西式自助早餐也很豐盛，且有不少地方特色餐點（如:麵線糊、麵茶…)

入住有專屬停車場，另有健身房和提供簡易午茶小點的茶室

還有美利達自行車（雨天不提供）及多款桌遊可租借

地理位置及生活機能佳，步行約十分鐘即可到達鹿港老街

附近還有體育場、籃球場、麥當勞、特色星巴克及超商..等

也與在地三輪車商家合作，可預約搭乘三輪車，穿梭在鹿港的各景點及古蹟

從摸乳巷到龍山寺，來一趟深度之旅進而更了解古都文化也不錯

澄悅酒店_地理位置

澄悅酒店位在離鹿港老街約步行10分鐘左右的距離

且附近就有麥當勞、星巴克特色門市和超商，吃飯購物不是問題

於地下室停妥車，準備搭電梯上樓

即可看到電梯旁的牆上有著大大的鹿港觀光地圖

澄悅酒店_大廳

一樓的大廳在CI的櫃檯前，設置了兩組沙發可供旅客休息

角落處還有一台公用電腦可使用

門口的中庭也放有腳踏車可租借

辦理好CI手續後，我們也在一樓這裡逛了一會兒

櫃檯這裡還有免費桌遊可租借，借用需支付押金，歸還時會再退還

大廳的中間還有個澄悅酒店的吉祥物-米爹

這裡也是許多人會拍照留念的地方

所以也來幫穎姸和米爹拍個合照

拍照的同時，尊和昕兄妹倆則專心的在後面玩

在玩什麼呢?

原來是魯班鎖呀

所以上圖的兄妹倆正賣力的在研究解鎖的方式呢

澄悅酒店_Tea Room茶室



Tea Room茶室（​營業時間 07:00-22:00）

一樓茶室提供舒適的休憩空間，

享用在地古早味點心與濃郁咖啡，

沉浸在精緻與古色古香的氛圍中。

在一樓電梯的正對面是「Tea Room茶室」

茶室放有大張木桌和八張椅子，可以坐在裡面休息

而木櫃上則放有幾款小點心，住宿旅客均可自行取用

澄悅酒店_點心

小餅乾大多是復古懷舊的零食

有卡哩卡哩、旺仔小饅頭、數字餅、海苔鬆餅和兩款糖果

另一邊則有咖啡機、飲水機和瓶裝水

下方抽屜拉開，也有茶包、糖包、果糖和奶球

我們也在這裡吃了一點小餅乾才上樓



澄悅酒店_豪華家庭房（和式兩大床）

豪華家庭房有洋式兩大床及和式兩大床可選擇

一般住飯店、旅店或民宿，大多是洋式風格

這次竟有和式可以選，所以游小熊當然就是選和式的房間來住看看

本次入住的房間被安排在七樓

因為是團購的住宿券，所以另有贈送票券和在地伴手禮

票券是贈送白蘭氏雞精兌換券、及卷木工場的門票

在地伴手禮則是送排隊名店朝和餅舖的小點心盒

點心盒裡有鳳凰酥、沙其瑪和兩款小餅乾

游小熊有吃了一些，都好吃吔（感謝招待）

玄關處（一走進來面對房間來看）

左邊是浴廁、右邊是拉門式的衣櫃

洗手台也蠻特別的，是設置在房間裡，而非浴廁內

在洗手台上及其下方各自放有毛巾和相關洗潄備品

洗手台旁邊有扇門，走進去就是浴廁

浴廁不大，採乾溼分離的設計



淋浴間的牆上放有沐浴乳和洗髮乳

正對著浴廁門口的是一個採拉門設計的木質櫥櫃

衣櫃裡的空間還不小

就連空隙都還可以塞一個小小孩在裡頭玩躲貓貓，哈~

豪華家庭房（洋式兩大床/和式兩大床）

房內採日式簡約風的風格設計，木質風的裝潢也很有質感

床墊及枕頭的軟硬度適中，睡起來也很舒服

而雙床底下是一直延伸到窗邊的木質地板

所以也不用擔心小朋友會不會睡一睡滾下來，哈~

床頭櫃上貼心放有四份耳塞，以備不時之需

床的對面有小書桌和電視

靠近馬路那一側的空間也不小，且規劃成為一個休憩空間

和式地板上也另外放有一張茶几和兩張曲木和室椅

從房間窗戶所望出去的景色

在酒店的斜對面就有佔地不小的運動場

沒出現在圖片的另一邊也有籃球場可以打球

牆角處還有個小型的MINI吧

放有瓶裝水、馬克杯、快煮壼、冷水壼、濾掛咖啡和茶包

其中特別的是，竟放有手沖壼，可以自己沖杯咖啡來喝

下方的木門拉開則有個小冰箱在裡頭

裡面還有兩瓶汽水和兩瓶運動飲料

這都是旅店的迎賓飲料，所以是免費的喔~

坐在這裡喝茶、吃東西或是玩遊戲也都挺不錯的呢

晚上我們和老妹一家有出門去走走逛逛

回來再洗個澡就可以休息睡覺啦

澄悅酒店_古都饗宴 – 自助早餐

翌日的早餐是在四樓的食怡樓享用

供應時間為07:00-10:00

座位區大多為2~4人的位置，座位數還不少

食怡樓提供中西式的自助早餐



結合在地食材及搭配星級飯店主廚料理的餐點中



其中有不少具特色的在地小吃

像是麵線糊、麵茶、切仔麵、刈包…..等

整體的選擇性還不少，口味也都蠻不錯的

中間的取餐台上，有熟食、炸物、包子和水果

上圖可看到有雞肉、紫米紅豆粥、咖哩及麵線糊

想吃刈包的也可以自行DIY

蒸包子機裡有刈包、燒賣和小饅頭

炸物和地瓜

炒時蔬、熱狗/培根、荷包蛋/清炒義大利麵、總匯三明治/法式吐司



還有切仔麵可以自行川燙

吃白粥不可或缺的小菜們



生菜沙拉及各式飲品（多多、牛奶及果汁）

鹿港的麵茶也是很有名的，這裡也吃的到

另外也有熱豆漿和熱牛奶

另一邊還有咖啡機和茶包

另一邊還有麵包及果醬區

麵包種類也蠻多款的，有白吐司、餐包、軟法和可頌

一旁也有小烤箱，可以自行加熱使用

游小熊一家吃早餐一向是中西式各有所好

所以各自拿自己想吃的回到座位先吃上一輪

吃完後若胃還有空間可以再去拿第二輪、第三輪

但通常我們吃一輪就都飽了就是了，哈~

吃完早餐後再休息一會兒也準備退房

因為住宿的專案有贈送半小時的三輪車體驗券

我們在入住時有和櫃檯人員先預約翌日退房時再來體驗

所以退房後也將搭乘人力三輪車前往鹿港老街走走逛逛

因為體恤騎三輪車的阿伯，如果要載大人應會很辛苦

所以我們讓孩子們坐上三輪車

讓三輪車的阿伯帶著孩子們騎三輪車穿梭在巷弄裡

大人們就先到鹿港老街等他們

再一起漫遊鹿港老街，邊走邊逛邊吃就可以準備回家啦~~

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