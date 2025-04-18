今天又來到基隆覓食，假日早上7點就來到中正區，

位於漁港旁的小店【小薇小吃】，準備來吃早餐 。

原本是要來這裡吃米苔目，結果沒開，看到這家略有人潮的小店便上門吃看看。

小店環境簡樸，自助餐檯面上簡單幾樣配菜供選擇 。

看到旁邊有一大盤魚，瞬間眼睛一亮，

隔壁阿姨一眼就看穿我們是外地客，強力推薦魚一定要點 。



沒有提供菜單，要吃什麼直接跟闆娘說，

闆娘拿著盤子夾菜，一盤一盤直接遞過來，好傳統的點餐方式.還蠻懷念的。

豆芽、掛菜、吻仔魚

煎荷包蛋、一碗白飯、再一條隔壁阿姨推薦的炸魚，

擺上桌，哇塞，有日式定食的FU，今天的早餐還挺豐盛的，而且營養均衡。

青菜沒有過多調味好吃爽口，荷包蛋蛋香十足，魚肉新鮮，炸過後又多了一股酥香。

結帳時，闆娘說出的價格更讓我們訝異，竟然只要130元 !

吃得盡興、滿足又實惠，如果住在附近，一定經常報到 。

早上8點不到就把自己餵得飽飽，想繼續吃下一家，覺得還是改天吧 ! 哈....，

以上簡單圖文，給大家參考 。

google地圖連結 : 小微小吃

地址 : 基隆市中正區中正路411號

電話 : 0929-710-266

營業時間 : 06:00–13:00

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