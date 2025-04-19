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蘆洲美食【津川拉麵】內用飲料、雪花冰免費！CP質超高！ - 雁雁｜美食 旅遊 生活娛樂

蘆洲美食 拉麵 蘆洲拉麵 聚餐 more
2025-04-19 19:26:00 文字：雁雁日嚐
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雁雁日嚐

雁雁日嚐

津川拉麵

今年初才新開幕的津川拉麵，位於蘆洲三民高中站附近(需搭車前往)，主要販售拉麵、壽喜燒飯、炸物小點等複合式餐飲，價格均在180~200左右CP值超級高，重點是內用飲料免費喝，甚至有免費雪花冰可以吃！超級讚啦～而且是很好吃的牛奶口味！主餐加價$20元還能升級套餐～非常適合家庭、朋友聚餐來享用呢！

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津川拉麵 環境

新開幕的津川拉麵外觀走的是有點像木質調的無印風格還滿舒適的！有四人方桌適合家庭聚餐，同時也有靠牆的吧檯個人座位，對一人用餐的朋友也非常友善

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津川拉麵門口

環境明亮舒適

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內用座位區還滿多位子的
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飲料跟雪花冰都可以免費吃

津川拉麵 菜色

津川拉麵主要販售拉麵、壽喜燒飯等多元品項料理，整體價位約$200元左右，對小資族或家庭來說都很適合負擔不大，重點式餐點也很好吃呢！更厲害的是內用飲料無限喝雪花冰免費，你沒看錯，真的是雪花冰！

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津川拉麵餐點

金豚骨博多叉燒拉麵（雙倍叉燒）$250

初次來訪必點看看招牌的豚骨博多叉燒拉麵，豚骨湯底帶點奶香、濃郁好喝，另外也搭配了筍乾、花椰菜、玉米筍、糖心蛋、海苔，整體分量還算足夠，微微炙燒過的叉燒肉也很大塊！雙倍更是滿足～

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金豚骨博多叉燒拉麵
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叉燒肉

麵條帶點Q彈感～不會硬

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拉麵

養生蕎麥冷麵$135

如果天氣熱也很適合來上一個一盤儀式感滿滿的蕎麥冷麵！蕎麥麵的口感相當清爽，也搭配一旁的蔥花、玉米、紅蘿蔔絲、青蔥、糖心蛋一起享用，津川拉麵還很貼心的附上芥末，更可以拌入嗆辣口感，為味蕾帶來些許的刺激轉換

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養生蕎麥冷麵
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養生蕎麥冷麵

牛肉壽喜燒飯 $165

牛肉壽喜飯也是津川拉麵的必點招牌之一，洋蔥、牛肉麵一起拌炒壽喜醬，濃郁鹹甜的好滋味一吃就吃到，再撒點白芝麻點綴超級滿足～值得推薦的一點是，吃久會膩，但這碗底下其實還藏有杏包菇、金針菇、玉米筍、花椰菜，能在濃郁的香味中用蔬菜來解膩！

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牛肉壽喜燒飯

小菜：
升級套餐（涼拌小菜+味噌湯）$20
手工韓式泡菜$60

這邊一定要來大推一下！津川拉麵升級套餐居然只要$20元！這是什麼佛心價格，直接驚呆！毫不猶豫給她升級下去XD 另外又點了一盤韓式泡菜更清爽解膩～

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牛肉壽喜燒飯
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韓式泡菜
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小菜
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味噌湯

炸物拼盤$180

如果你跟我一樣，在吃正餐時喜歡搭配點小炸物吃，津川拉麵也能符合你的需求啦～一家人一起分食剛剛好

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炸物拼盤
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唐揚雞塊$95

想吃肉的話也可以點唐揚雞塊

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唐揚雞塊

雪花冰

這真的超級特別！第一次看到可以自製的雪花冰，外面隨便一碗應該都80起跳！在津川拉麵居然還可以免費吃！原本我沒有抱太大的期待，結果雪花冰是牛奶口味，整體濃郁也好吃！跟外面的雪花冰一模一樣，在這裡能吃到真的CP質太高

 

津川拉麵 菜單

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津川拉麵 菜單
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津川拉麵 菜單

津川拉麵 店家資訊

地址： 247新北市蘆洲區光華路161號1 樓

捷運：近三民高中站(需再步行約15分鐘)

營業：11:30-21:30

接續閱讀

 

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津川拉麵

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place新北市蘆洲區光華路161號1樓
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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