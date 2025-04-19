新北泰山區冰店_公園粉條甜品專賣─泰山捷運站小吃美食推薦，傳香超過30年古早味粉條冰！俗又大碗60元爆料粉條冰，純手工粉條、手工粉粿、手工杏仁凍、粉圓、綠豆、大豆鋪超滿_2025公園粉條甜品專賣夏季菜單，泰山區銅板美食推薦

關於公園粉條甜品專賣

「新北泰山區冰店_泰山捷運站小吃美食」

「泰山區銅板美食推薦」

公園粉條甜品專賣在哪裡

公園粉條甜品專賣位於新北市泰山區泰林路二段37-3號，近機場捷運線泰山捷運站，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

公園粉條甜品專賣環境_餐點特色

「創立於1993年古早味手工粉條、手工粉粿_傳香超過30年的手工好滋味」

「銅板價手工甜品_俗又大碗60元爆料粉條冰，真心評比前三好吃的手工粉條」

交通_停車資訊

大眾運輸：機場捷運線_泰山捷運站，走路10分鐘；616路、617路、786路、813路、918路公車_泰林仁德路口站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_仁德路。

汽車：嘟嘟房停車場_泰山泰林站，走路2分鐘。

交通指引_公園粉條甜品專賣

吃一次成主顧，有到新北市泰山區、新莊區出差就會想吃一碗的公園粉條甜品專賣，就在仁德路、泰林路二段交叉口；機場捷運線_泰山捷運站周邊，搭乘捷運下車後走路10分鐘即可抵達。

公園粉條甜品專賣環境開箱

公園粉條甜品專賣營業時間為：

每天12：00~21：00，下午無休息。

公園粉條甜品專賣_接待區

走進公園粉條甜品專賣，到接待區點餐、付款結帳。

在公園粉條甜品專賣消費，可使用：現金、、LinePay、街口支付、台灣Pay、橘子支付、全盈+Pay、icashPay、全支付、支付寶、iPassmoney、悠遊付等多元方式付款。

公園粉條甜品專賣_製餐區

常常出現在古早味冰品上的手工自製粉條，有著晶瑩剔透、纖細的外表，口感滑嫩、富Q勁，咀嚼控超愛！

排行心中前三好吃的手工粉條肯定有它！

不管第幾次去吃都一樣Q，手工粉條品質有顧好，真心推～

每天新鮮準備的消暑冰品、豆花、綠豆湯配料，有：手工粉條、手工粉粿、手工杏仁凍、綠豆、仙草凍等。

秘製手工粉粿，最愛公園粉條甜品專賣的花生粿，軟Q嫩手工粉粿沾點醇濃花生粉增添香氣，根本完美伴侶！

手工杏仁凍，吃得到很自然的杏仁獨特香氣。

仙草凍

綠豆

大豆

公園粉條甜品專賣_用餐空間

有別於留存在記憶中對於傳統甜品店的印象，公園粉條甜品專賣的用餐空間是走寬闊、明亮路線的。

在維持潔淨、明亮的空間裡規劃適合一人用餐的吧檯式長桌、2人桌、4人桌。

公園粉條甜品專賣餐點分享

綜合杏仁粉條冰 60元

粉條、杏仁、粉圓、粉粿、綠豆、大紅豆

夏季菜單熱賣TOP1就是這碗─綜合杏仁粉條冰。

以現點現挫的綿細挫冰打底，接著淋上手炒古早味砂糖，依序鋪上手工自製粉條、手工粉粿、杏仁凍、珍珠、綠豆、大豆等6樣配料，公園粉條甜品專賣的綜合粉條冰真的有在大碗！

綠豆湯 加料 60元 （綠豆湯50元）

炎熱午後，浮現在腦海中的消暑甜品就是這碗─綠豆湯，選擇加料增加口感層次。

以份量最有存在感的鬆軟綠豆為主角，添加手工粉粿、大豆等配料增加豐富度，配著甜度適中(大約飲料店3~5分糖)的綠豆汁，好幸福。

豆漿豆花 60元

花生、粉圓、粉粿、綠豆、大紅豆

調整飲食也可以放心吃！

大量綿密豆花為基底，接著依序鋪上珍珠、手工粉粿、大豆等配料，最後淋上無糖豆漿增加自然黃豆香氣、平衡整體甜度，很搭！

檸檬愛玉 60元

嚴選來自於阿里山的愛玉籽，純手工搓洗自製入口即化愛玉凍，搭配帶有豐富水果香氣的檸檬汁堆疊沁涼酸甜好滋味，迎戰酷暑喝一杯很殼以。

消費資訊

用餐日期：2025/04/10(四)

付款方式：現金、LinePay、街口支付

低消：一份餐點

2025公園粉條甜品專賣夏季菜單

新北泰山區冰店_公園粉條甜品專賣夏季菜單，攝於2025/04/10(四)

新北泰山區冰店相關資訊

公園粉條甜品專賣

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⏰ 營業時間

每天12：00~21：00 (下午無休息，食材售完提早打烊）

📍 地址：新北市泰山區泰林路二段37-3號

📞 電話：02 2297 0051

品牌資訊

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