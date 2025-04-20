久違的開箱新口味的OREO夾心餅乾了

是期間限定的奧利奧 「太空限定版-綜合水果」口味，實體門市目前也僅有7-ELEVEN(的樣子)

以綜合水果冰淇淋汽水風味夾心，搭配火箭、星星、望遠鏡和太空人等五款太空系列餅殼

享受一番消暑清涼滋味

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產品名稱：奧利奧太空限定版-綜合水果口味夾心餅乾 (定價NT 55)

相關連結：官方蝦皮商城 Carrefour家樂福線上購物

營養成分：熱量532 kcal/ 110.4 g(480 kcal/ 100 g)；

※過敏原：豆、麩質；產線過敏原：奶、花生

原產地：印尼

購買商家：7-ELEVEN

▲奧利奧太空限定版-綜合水果口味夾心餅乾 包裝外觀

外盒角落有備註：期間限定是紙本產品僅在2025/3-2025/6期間生產，期間過後就不再生產，但並非意味僅在這個期間販售，就看各販售通路何時賣完囉

▲奧利奧太空限定版-綜合水果口味夾心餅乾 包裝外觀

側面包裝上印著五款太空餅紋圖樣，並印說是「隨機出現」

但只要是聰明的商家，怎麼可能會機率一致的隨機出現呢？當然會是讓五款比例懸殊，且故意設計某一款為並非每包都有的「隱藏版」，就是要讓我這種有收集圖鑑癖好的人不甘心，會為了那稀有圖案而多買好幾包

▲奧利奧太空限定版-綜合水果口味夾心餅乾 營養資訊

成分有小麥麵粉、砂糖、非氫化棕梠油、果糖糖漿、可可粉、玉米澱粉、高果糖糖漿、......等等，前面大多跟其他口味OREO一樣，僅差在最後幾項成分，通常就是「香料」用的口味

題外話，所有的奧利奧口味都沒有蛋和「奶製品」(所以可說是全素食囉)，也就是說沒有奶油、牛奶、奶粉，所以那塊夾心主要就是植物油和澱粉(玉米澱粉)製成。第二件事實則是商品名稱幾乎都冠上「○○風味」來避免標示不符而違法。當然這些○○風味就來自成分上的「香料」啦

「綜合水果口味」這款的香料有三種：綜合水果香料、冰淇淋香料和香草香料

▲奧利奧太空限定版-綜合水果口味夾心餅乾 拆封狀態

每包總共有12塊夾心餅乾，每塊夾心餅乾約44.33 kcal

▲奧利奧太空限定版-綜合水果口味夾心餅乾 拆封狀態

果然讓其中一款(火箭)就佔超過一半(7片)，而其中一款(星星)我這包是沒有的

好在我對OREO多是偶爾嚐鮮新口味的心態，且它就是高熱量零食，所以我會格外理智，因此OREO使出這套路對我就沒什麼用啦哼哼哼哼哼哼

▲奧利奧太空限定版-綜合水果口味夾心餅乾 風味口感

夾心呈現淡藍色，感覺比其他夾心含水量略多，表層有點濕濕的感覺，並飄散著淡淡藍色冰淇淋汽水氣味，口感仍是大多OREO夾心的那種軟質油滑中帶有細綿沙感；起初吃到的就是甜味和比聞的還更淡的汽水味，讓人一開始納悶「何綜合水果味之有？」

但就在咀嚼到約第五、六下時，真的會冒出一股「綜合水果」氣味，以及淡淡的酸和更細微的涼感。若硬要分析這「綜合水果」是哪些水果的話，我只能說最明顯的是檸檬、柑橘這類有酸味的香氣，其次可能就是鳳梨、芒果等熱帶水果吧？總之不論有什麼水果的風味，這味全都是來自名為「綜合水果香料」的添加物便是

▲奧利奧太空限定版-綜合水果口味夾心餅乾

再度~出現餅乾反面的NG夾心餅乾

因為我是先在7-ELEVEN粉專看到廣告文宣：「...綜合水果風味加上獨特酷涼口感，咬上一口彷彿置身外太空...(後略)」，才會在親自買來吃的時候特別去留意這個「涼感」。但實際上是：這涼感實在些微到易被忽略。因為這款口味的成分並未添加薄荷，我猜是就是由綜合水果香料、冰淇淋香料、香草香料組合成的這股「冰淇淋汽水風味」給人連帶有冰涼消暑的關聯性而產生的錯覺吧？

畢竟真的做薄荷口味，一是在台灣的喜好受眾較小，二則是可能會讓有些人想起曾經被同學惡整、吃到牙膏夾心OREO的回憶吧？(我的國中麻吉有做過這事)

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以上。