台中燒肉餐廳推薦這家「精誠壹山海鮮燒肉專門店」！主打活體海鮮、高檔肉品的精誠壹山，復古60年代老宅的氛圍超棒，最重要的是全程專人代烤，掌握頂級食材的完美熟度，讓人邊吃邊讚美！過來精誠壹山用餐不必動手，輕鬆聊天、享用美味，聚餐約會都適合；慶生再送超有誠意的壽星禮。

期間限定優惠：四月平日限定，身分證2個2，單點薄切牛舌 買一送一，點餐時需出示身分證核對，每桌限使用一次，可跟壽星禮同步使用。

精誠壹山在哪裡/停車場

精誠壹山就在精誠路與精誠五街交叉口，入口處在精誠五街。老宅的灰白外觀低調卻又顯眼，進店前需先穿過仙人掌群及舊鐵窗，彷彿把精誠路的車水馬龍分隔成兩個時空。

精誠路上有汽車、機車路邊停車格，精明一街旁有東興收費停車場，步行只要三分鐘，停車很方便。

精誠壹山環境

走進店裡，就先看到知名藝人、網紅的簽名打卡牆，還有我喜歡的玖壹壹春風耶

老宅整建的精誠壹山，用餐區的設計讓人好像走進60年代一般，老宅原有的磨石子地板、復古磁磚，搭配半開放式的皮沙發座位、復古吊燈等元素，營造出典雅又懷舊的氛圍。

精誠壹山的桌位規劃以四人座為主，座位空間相當寬敞，六個人一起用餐也沒問題。

一樓最裡區，有間半開放式包廂。

二樓提供大型桌位與一間和室包廂，很適合10人以上的親友聚餐、或公司部門行號聚會用餐。

精誠壹山菜單/訂位

精誠壹山菜單餐點除了套餐外，也有供應豐富的單點菜色，可先瀏覽精誠壹山訂位網站裡的完整菜單，並順手訂位：https://inline.app/booking/13/13yakiniku

想吃燒肉配點酒的朋友，現場也有許多酒款可依喜好挑選，或是請服務人員推薦。

精誠壹山餐點分享

▼快樂的出帆-豪華海鮮雙人套餐＄3880+10%

我們這次來吃精誠壹山新菜單上，快樂的出帆套餐餐點包括：海鮮飛魚卵蒸蛋、炙壽司、爆爆海鮮粥、兩款肉品、超浮誇的豪華海鮮盤及飲料甜點；全程專人桌邊代烤，海鮮與肉品都在最恰到好處的階段入口，超級好吃有記憶點，且份量很足，我們還沒吃完打包呢。

精誠壹山搭配燒肉的醬料有：香麻油、白松露鹽、蒜味醬、特製辣椒醬，以及生菜與泡菜。服務人員會告知每款佐料的風味與適合的搭配食材，好讓食材風味更加分。

新鮮生菜與酸甜泡菜搭配油香的燒肉，爽脆解膩超完美！我個人大推再沾點用大紅袍與花椒製作的特製辣椒醬，花椒香氣濃郁又帶勁，提味提香有夠讚。

▼海鮮飛魚卵蒸蛋

口感細緻滑嫩的蒸蛋，上頭有大量的飛魚卵，裡頭有香菇、蛤蜊、小干貝等食材。

蛋香交織著海味的鮮美，飛魚卵嗶嗶啵啵的口感，發揮畫龍點睛的效果，讓蒸蛋的層次豐富了起來。

▼松葉蟹膏比目魚鰭邊炙壽司

油脂偏多的鰭邊，炙燒後油脂大爆發，一大口吃下，感受到海味與蟹膏香，脆香的蝦卵讓風味更上一層，好正點。

▼海膽滿載+＄199

超吸睛的海膽滿載，醋飯上的海膽量給得超多，再綴上金箔，相當鮮美奢華組合。濃郁鮮甜的海膽完全不帶腥味，有夠好吃！視覺、味覺都滿足的海膽滿載，身為海膽控的我直接給滿分。

▼套餐肉品

套餐肉品是伊比利橡實豬梅花，搭配自選的美國牛小排，中間還有櫛瓜、彩椒、香菇等時蔬，均衡營養。

精誠壹山全程專人桌邊代烤，不用擔心自己會烤不好，浪費了極品食材。

▼伊比利橡實豬梅花

吃橡實長大的伊比利豬，有豬肉界勞斯萊斯的美名。

富含油脂的伊比利橡實豬梅花肉質香嫩多汁，嚼起來還能感受到獨特的堅果甜香，說有多好吃就有多好吃。

▼美國牛小排

光看美國牛小排的油花，就知道等級很不錯。炙烤到約五分熟的牛小排，肉質細嫩多汁，濃郁的牛脂香氣在口中四溢，超過癮。

▼豪華海鮮盤

豪華海鮮盤的食材有：帝王蟹腳、松葉蟹腳、野生大花蝦、生食級日本北海道干貝、生食級野生砲管大軟絲，一看個頭就知道有特別挑過，賣相好浮誇。

▼野生大花蝦

比手指還粗的野生豪大大花蝦，已經貼心去殼、去蝦腸，吃起來很方便。

只有專人代烤才能做到的恰好熟度！肥美的蝦肉Q彈帶脆，相當紮實飽口，鮮美的蝦膏更是讓我們吮指回味。

▼野生砲管大軟絲（生食級）

可以直接生吃的野生砲管大軟絲，烤得香噴噴後還會幫忙分切。

又厚又大塊的軟絲，肉質彈嫩帶點脆，燒烤的焦香和海味鮮甜，在咀嚼間完美融合，好好吃，大口嚼起來爽度十足。

▼日本北海道干貝

這日本北海道干貝真的超巨大，用50元銅板一對照，就知道這干貝的個頭有多大。

肥碩的大干貝刻意把表面烤得微焦脆，內裡肉質仍維持鮮嫩多汁的五分熟度，大口咬下感受到脆嫩交疊的極致口感，好讚。

▼帝王蟹腳

帝王蟹腳用石燒料理，把蟹腳鋪在燒熱的鵝卵石上，再淋上用海南白胡椒、私房藥材與紹興花雕酒調製的醬汁，快速悶熟的帝王蟹腳，蟹肉細嫩飽滿，鮮甜海味與酒香交織，但醬香不會過於厚重搶味，越吃越涮嘴。

▼爆爆海鮮粥

帶著淡淡麻油香的爆爆海鮮粥裡，有肥美的蛤蜊、Ｑ彈的鮮蝦及軟絲、小干貝等食材，每種海鮮的份量都不少，每湯匙撈下都能撈到海鮮，吸飽大海精華的粥品鮮美極了，讓我們雖然已經超飽，但還是一碗又一碗。

▼海鮮嗶咔嗶咔

超特別的嗶咔嗶咔目前只在精誠壹山吃得到！

把軟法抹上橄欖油＋奶油的特製醬汁、包夾入海鮮盤的松葉蟹腳、鮭魚卵，在鐵鍋上乾烙至金黃色，淋上乳酪醬後，再現刨帕瑪森乳酪增加香氣。

軟法的口感酥脆嫩軟，蟹肉份量很多，奶油香氣交織著海味鮮甜，大口嚼起來有夠滿足，再來三個我都沒問題。

▼半世紀正港臺冬瓜檸檬、可爾必思

酸甜清爽的冬瓜檸檬與香甜順口的可爾必思；不喝酒就點選擇也不少的無酒精飲料，依舊能感受敲杯氛圍唷～

▼檸檬奇亞籽愛玉

甜點我們選了檸檬奇亞籽愛玉，來自阿里山的手洗愛玉，軟Q滑順，和新鮮檸檬汁、奇亞籽的組合風味，清新爽口又解膩，非常加分。

▼生乳銅鑼燒

可愛討喜的草莓銅鑼燒是卷卷烘焙的造型生乳銅鑼燒，餅皮微Q、生乳內餡奶香濃郁，爽口不油膩，還帶淡淡草莓香氣，拿來當燒肉大餐的結尾甜點，相當完美。

▼精誠壹山當日壽星禮：日本北海道海膽小蛋糕

壽星來精誠壹山過生日，就送日本海膽鮭魚卵蛋糕！厚厚的海膽、滿滿鮭魚卵與金箔點綴，每一口都能吃到極品海鮮的鮮甜滑順，奢華感滿分。不敢吃海膽的朋友，也有日本北海道干貝蛋糕可選擇！（提前訂位告知有當日壽星，壽星禮免費送）

▼日本果實酒盛合

壽星禮的另一選擇「日本果實酒盛合」，每份提供12杯果實酒，酒品依當天為主。我們喝到的是柚子酒、黑醋栗烏龍酒、梅酒清酒、草莓清酒，酒品單喝順口，與海鮮肉品也很合拍，愛小酌的壽星，一定會喜歡精誠壹山的禮物。（提前訂位告知有當日壽星，壽星禮免費送）

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒

精誠壹山整體心得

精誠壹山真是家值得大力推薦的台中燒肉餐廳！從生猛海鮮、優質燒肉食材、典雅的環境、料理創意到燒烤師高水準的烤功，還有誠意十足的壽星禮，每個細節都相當到位，讓我們吃得開心滿足。想要好好品嚐頂級海鮮燒肉，推薦你來精誠壹山，過來約會聚餐、慶生也超適合。

期間限定優惠：四月平日限定，身分證2個2，單點薄切牛舌 買一送一，點餐時需出示身分證核對，每桌限使用一次，可跟壽星禮同步使用。

精誠壹山 13 Yakiniku 店家資訊

粉絲專頁、線上訂位

營業時間：週一至週五：17：00～23：00；週六日：11：00～15：30、17：00～23：00

電話：04-23296913

地址：台中市西區精誠路13號