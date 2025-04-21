【東石蚵王烤鮮蚵吃到飽】200元烤蚵吃到飽！還能川劇變臉看到飽！上百道熱炒、甕窯雞、創意料理，選擇真的多到不行，三五好友、家庭聚餐首選推薦！

這間「東石蚵王烤鮮蚵吃到飽」竟然只要200元，就能讓你川劇變臉看到飽、烤鮮蚵吃到飽！重點是平日用餐不限時！假日現場不定期還有駐唱歌手、假日市集活動，而且停車場超大，不用怕不好停車！他們家的鮮蚵顆顆飽滿又大顆，東石蚵王烤鮮蚵吃到飽還有將近上百種的熱炒、甕窯雞、鹽烤魚，就連麻辣海鮮鍋也吃得到，其中還有不少以鮮蚵為主題的創意菜餚以及季節限定料理，真的超適合三五好友、全家大小一起來用餐，絕對是嘉義東石最強烤鮮蚵吃到飽！

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🔔東石蚵王烤鮮蚵吃到飽4/5有市集活動唷！

「東石蚵王烤鮮蚵吃到飽」就位在東石最重要的信仰中心「先天宮」的正後方，開車來也完全不用擔心，有專屬的超大停車場。

「東石蚵王烤鮮蚵吃到飽」整個用餐空間是以鐵皮屋搭建，總共高達80桌，還有預備桌20桌，完全不怕找不到位子！小桌可坐4-6人、大桌更能容納10-12人，每桌都配有專屬炭烤爐，座位區呈現ㄇ字型圍繞，正中央還規劃了一塊大草地，不管是小朋友還是毛小孩，都有地方可以放風奔跑，而且這樣設計通風良好，夏天來海風一直吹也不會悶熱。

一籃籃洗得乾乾淨淨的鮮蚵都放在冰箱裡，隨時都能自取，完全不用擔心吃不夠！

當天烤下來，每一顆鮮蚵都超新鮮，完全沒踩雷，重點是外殼都已經洗得很乾淨，拿起來就能直接上烤爐，超方便！

不得不說，他們家鮮蚵真的很大顆！每顆都飽滿又多汁，一口咬下，滿滿鮮甜海味在嘴裡爆開，而且來用餐兩次都覺得沒腥味～

很推薦搭配芥末醬油一起享用，那股微嗆的鮮甜層次，真的會讓人一顆接一顆停不下來。對了！鮮蚵最肥美的季節是農曆三月到中秋節，現在來吃正是時候！

🔺蚵仔菜頭粿 $180

「蚵仔菜頭粿」表面煎至恰恰的，味道很像港式蘿蔔糕，但裡面的主角變成了蚵仔，搭配自家製的老虎醬，酥脆、鮮甜、微辣的層次感一次滿足，真的很讓我驚豔，推薦必點！

🔺哈密瓜蚵球 $360

「哈密瓜蚵球」這道可是去年有去參加比賽，榮獲第一名的鮮蚵創意料理，底層鋪滿香甜多汁的哈密瓜肉，上層擺滿金黃酥脆的炸鮮蚵，最後淋上美乃滋，好吃到被我秒殺吃光，能拿下比賽第一名真的實至名歸！

🔺松露芥末唐揚雞 $280

「松露芥末唐揚雞」炸得金黃酥脆裡頭是彈牙的放山雞腿肉，咀嚼時能感受到濃郁松露風味再加上蜂蜜芥末醬的微甜與辛辣感，吃起來特別涮嘴！

🔺涼拌綠竹筍 $180

這裡還點得到季節限定的「涼拌綠竹筍」，淋上美乃滋，整體是脆脆甜甜的清爽滋味，誰能不愛？

🔺轎篙筍東坡肉 $380

「轎篙筍東坡肉」選用嘉義阿里山產的轎篙筍，結合鹹香的東坡肉，每一口都香噴噴，真的超級下飯！

🔺紹興醉雞腿 $180

「紹興醉雞腿」，將雞腿捲成一圈切成薄片，每一口都帶有濃郁酒香，還有一點藥材香氣，沒想到喜宴菜常吃的涼拌前菜，這裡也能吃到。

🔺和風綜合海鮮沙拉 $280

不愧是靠海的餐廳，連「和風綜合沙拉」都是滿滿海鮮，中卷、花枝、蝦仁、鮭魚、海澡，整盤滿滿都是好料，淋上日式紫蘇梅和風醬相當開胃。

🔺糖醋烏鯧魚 $290

「糖醋烏鯧魚」這烏鯧魚真的有夠大尾，上桌時有夠霸氣！炸至外皮金黃香酥，筷子下去還能聽到脆脆的聲音，裡頭的魚肉卻依舊保留細嫩多汁，淋上開胃的糖醋醬，真的會想來上一碗白飯。

🔺雨夜菇筍(情人的眼淚) $120

這道「雨夜菇筍」是隱藏版菜色，俗稱情人眼淚的雨來菇，下雨後才會從地上冒出來，真的是稀有又神秘的食材，口感相當嫩脆，拿來炒雞蛋，簡單調味就很美味。

🔺川味麻辣海鮮痛風鍋 $799

「川味麻辣海鮮痛風鍋」直接給你一個大方盆，裡頭裝滿了海鮮，有整隻鱸魚、白蝦、中卷、鮮蚵，底層還放滿高麗菜，整鍋滿滿都是料，麻辣湯頭鹹辣適中，沒想到烤鮮蚵還有生猛海鮮麻辣鍋可以點，真的太狂啦！

飲料區更是放滿四大台雙門冰箱，以冷泡茶、果汁、啤酒為主，竟然還喝得到無添加的大苑子果汁，每個品項價格清楚標示，拿好後記得先到隔壁櫃檯結帳。

天氣越來越熱，又到了吃蚵的季節啦！一定要來鮮蚵的故鄉東石吃一次炭烤鮮蚵吃到飽，特別是這間「東石蚵王烤鮮蚵吃到飽」，各位絕對不能錯過！這裡不僅有超新鮮的大顆鮮蚵，還有全東石只有的川劇變臉、駐唱歌手和假日市集等活動，根本就是烤蚵界的海底撈～對了，「東石蚵王烤鮮蚵吃到飽」也是寵物友善餐廳喔！