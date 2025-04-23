苗栗低調寶藏店「阿發西式小館」，絕對是約會聚餐首選推薦！每道精緻擺盤的料理都只要$100~$200，真的相當平價，重點還很好吃又有特色！

苗栗這間低調寶藏小店「阿發西式小館」，開了11年，我竟然現在才發現它，真的是相見恨晚！阿發西式小館主打新派西式小食，每道料理都像米其林餐廳、Fine Dining，份量小巧又精緻，重點是每道菜都只要$100-$200元，這根本是熱炒價格了！點餐完全沒壓力！當天點了滿滿一桌，將近20道菜色，包含甜點以及調酒飲料，竟然只要$2000出頭，而且不收取服務費，CP值真的高到不行～而且你吃到的食物、飲料都是店家自己手工製作的，真的好吃又有特色，擺盤也很精美，我有預感，「阿發西式小館」絕對會是苗栗下一間會爆紅的餐廳！想找苗栗約會聚餐餐廳，來這包準不會讓你失望！

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「阿發西式小館」就位在苗栗巨蛋體育館附近台13線道上，店門口其實相當低調，不過搭配大地色系歐式遮陽棚，看上去還是很有氛圍感，路過會不經意地多看兩眼！

走進店裡，彷彿有歐式鄉村木質調裝潢，那股溫馨氛圍，真的讓人不自覺地放鬆下來，沒想到在苗栗山城裡就有如此精緻而浪漫的歐式鄉村小館。內用座位不多，有2~6座位，最多可容納18人，若人數6位以上，建議透過官方LINE聯繫，多利用包場方式訂位，以免撲空，而且包場餐點可以客製化！(包場低消1萬元)

▲阿發西式小館菜單價格

阿發西式小館以QR Code方式點餐，當天晚上六點多時就有不少品項售完，後來問老闆娘才知道，他們的菜單基本上參考用，因為食材都是與在地小農合作，菜色基本上是看每天食材決定，因此販售品項不固定，賣完就沒了，所以建議各位早點去啊！餐點以單點為主，不管義大利麵、飯類、肉類、調酒都在$100~$200之間，精緻甜點更是只要銅板價$50，真的是外面看不到的價格。上菜時，老闆娘還會介紹每道料理的食材跟吃法，親切感十足，真的每道菜都會給你不同的驚喜感。

🔺發酵大根濃雞湯 $50

每日隱藏版的湯品會依照當天食材隨機供應，當天喝到的是「發酵大根濃雞湯」，使用苗栗在地產的客家食材黑金40年老菜脯，結合西餐料理手法，煮出這碗醇厚又甘甜的雞湯。

🔺可可酒鷄胸 $100

「可可酒鷄胸」讓我很驚艷！雞肉有先經過舒肥，所以口感很嫩，上頭的醬料苦中帶點若隱若現的酒香，可說是「大人味」的雞肉料理，還能淋上青花椒油享用，讓整體口感層次提升到新的高度。

🔺脆皮魚細捲 $150

「脆皮魚細捲」一上桌熱熱吃外皮相當酥脆，中間包著虱目魚柳漿，這根本就是高級版的魚薯條。

🔺桑椹酥鴨胸 $200

「桑椹酥鴨胸」也很有水準，外皮金黃酥脆，中間則是鮮嫩又多汁，重點是完全沒有一絲腥味，搭配的手工桑椹醬，是選用後龍在地小農種植的桑椹，酸甜果香平衡了鴨胸的油脂感，讓整道菜吃起來很和諧，重點是這一大片鴨胸肉只賣你$200元，我就問老闆有賺錢嗎？

🔺雞慕斯烘蛋 $200

「雞慕斯烘蛋」是道非常有創意的特色料理，將雞肉泥、雞蛋、起司與香料完美融合，外型像是蛋糕般，整體份量還不少，很適合大家點一份來分食。

🔺仁當牛臉頰 $200

「仁當牛臉頰」這可是道舉世聞名的印尼國菜，廚師把它做成符合台灣人的口味，多點蔬菜清甜以及椰奶香氣，讓整個南洋醬料香氣溫和許多，珍貴的牛臉頰肉彈牙又充滿膠質感，一旁還有手工黃豆麵包可以搭配享用。(題外話，連超好吃的麵包都是老闆自己做的XD)

🔺櫛瓜封豬舌 $200

「櫛瓜封豬舌」使用法式油封手法來料理豬舌，完美地保留了豬舌軟中帶脆的獨特口感，搭配焦糖化的洋蔥醬，同時帶有百里香香草風味，櫛瓜增添了清爽元素，融合傳統與創新、東方食材與西方技法的創意料理。

🔺烏魚子軟足 $150

下酒菜必點「烏魚子軟足」，裹上薄薄的粉與冬天盛產的白花椰菜一起油炸，起鍋後刨上烏魚子粉，吃起來鹹香柚涮嘴，軟足口感非常彈牙，主廚火侯控制的很好，吃起來完全不油膩，推一個。

🔺雞軟骨薯格 $150

「雞軟骨薯格」主廚特別保留一些肉在雞軟骨上，吃起來格外Q脆，還有又酥又鬆的薯格，搭配柑橘香氣的塔塔醬，真的有夠好吃，必點！

🔺杏鮑菇軟絲 $200

「杏鮑菇軟絲」每一口都能感受到那令人滿足的彈牙觸感，最讓人印象深刻的是那道醬料，涮嘴程度，簡直是讓人一口接一口停不下來～

🔺蝦味杜蘭麵 $150

「蝦味杜蘭麵」一入口就被濃濃蝦味爆擊！怎麼可以如此濃郁但又不覺得膩口，麵條外表乍看很像麵線，其實是義大利天使細麵，咬下去超彈牙且吸飽蝦汁，真的很開胃好吃。

🔺藥香豚皮飯 $100

「藥香豚皮飯」可是有加入世界上最貴的香料番紅花，還選用日本越光米製作，搭配的是充滿膠質感的豬頭皮，沒想到可以如此和諧好吃，重點是百元價格就能吃到！

🔺小魚香墨飯 $100

「小魚香墨飯」乍看是燉飯，其實是道炒飯，墨魚汁可是現殺現取出來，吃起來新鮮沒腥味，米飯鹹香且粒粒分明，最讓我驚豔的是有添加檸檬，完全有畫龍點睛的效果，非常清爽好吃。

🔺精釀漢方草本氣泡 $100

🔺精釀漢方果香氣泡 $100

「精釀漢方草本氣泡」這杯氣泡飲料是用天然的食材製作的，調配出類似可樂的味道，沒想到喝飲料也可以很健康，喜愛嘗鮮的朋友一定要試試。「精釀漢方果香氣泡」是使用冬天盛產的柑橘、柚子來製作出的氣泡飲料，酸酸甜甜帶有淡淡漢方香氣，相當爽口好喝。

想來點調酒，很推薦這杯「小琴賞花」，融合了芭樂乳清的清新果香、金盞花的微妙甜味、銅鑼杭菊的淡雅花香，再以微苦韻的蜂花粉點綴，喝起來酒感不會太重，還能幫助消化，非常適合配菜的一道調酒。

阿發西式小館手工甜點每道都只要$50元，真的CP值爆棚！而且每道都很精緻好吃，請問外面的甜點店還要活嗎？拜託各位飯後甜點一定要點爆！「桑椹洛神莓酪塔」是道冰品甜點，外層是藍莓、洛神花口味的乳酪霜，咬開來是桑椹冰糕，塔底用酥脆的最中餅包覆，整體口感、香氣都很有層次。球型「生巧克力瑪德蓮」上半部是脆口的奇犽籽生巧克力，下半部是鬆軟紅茶口味的瑪德蓮，一口一顆剛剛好。「奇異芭樂檬慕斯」精緻的圓球慕斯，以白巧克力外殼包覆，裡面是奇異果慕斯以及芭樂內餡，也非常清爽好吃。

「阿發西式小館」整體餐點可以說是小巧又精緻，並且融入當地特色食材，也拉低了餐點價格，讓一般大眾都能輕鬆享受這高貴不貴的高級料理。題外話，我覺得主廚根本是醬料達人，這裡的每道料理香氣都很有深度，精緻的擺盤更是讓視覺、味覺饗宴更上一層樓，客人不只是享用了一道佳餚，更還品嚐到了苗栗山城的風土滋味。老闆堅持新鮮，所以食材都是每天跟在地小農採買，料理每天新鮮現做，餐點都是限量供應，售完為止，想品嚐的饕客們得記提早來報到。