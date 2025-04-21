如果想念韓國的布帳馬車小吃
可以來KATZ卡司 台中勤美店
不管是要外帶還是內用都可以在KATZ卡司享用到
用平價的價位就能在很韓風的環境下吃到韓國傳統小吃
真的要好好跟大家介紹一番啦~
門口就有濃濃的韓風建築
一進來更有那個氛圍
這裡的廚房是半公開式
所以店員在製作料理
衛生都是可以看出來的
採點餐機來選擇要內用還是外帶
點餐結帳之後
內用的話需到二樓才有內用區
然後就先挑位子等店家叫號再去取餐
2樓的內用區是不是更有韓國咖啡廳的感覺呢
我特別喜歡靠窗那個位子~~
感覺在那邊拍的美食或是人物都特別的好看
這裡的餐點用完之後
採自助式分類
一旁還有洗手台~滿貼心的
我們三人點了挺多的~
雖然上個月才剛從韓國玩回來
但這次行程完全沒有吃到布帳馬車的韓國小吃
所以在台灣就滿足一下囉
飲品也選擇三款不同口味
很適合搭配炸雞吃的氣泡飲
分別是水蜜桃烏龍、蜂蜜檸檬、海鹽柚子
韓拾炸雞/韓式甜辣紅醬
大家有吃過韓國的甜辣醬吧
他雖然看起來非常紅
光看就感覺最嘴巴都要腫起來這樣
但是其實吃起來並不會這麼辣
還帶點甜~
每一份炸雞都有兩大塊
也會附加好多現炸薯片~
炸雞現吃熱熱的果然肉質很鮮嫩~
韓拾炸雞/蒜香奶油鹹醬
韓國人最愛的鹹甜鹹甜口味
果然一吃下去
會讓人停不下來
雖然裹醬但是外脆內軟真的超讚
韓拾炸雞/卡司肯瓊醬
這三款炸雞我最愛這款
口味獨特又很對味
醬我超愛~~
搭配一起吃真的有夠唰嘴
韓食濃鍋/韓式辣嫩豆腐:手作牛肉丸
這一鍋真得紅通通視覺上真的感覺很辣
但喝了一口之外
沒有狠辣且還滿能接受的耶
豆腐吃起來的口感比較像豆花一樣嫩~
個人極愛~~~
這一鍋真的是白飯小偷~~
且手作牛肉丸有夠好吃~~
一次一顆剛剛好~~
韓石米拌/韓式水梨豬(奶油照燒醬)
有看過韓劇的人都知道
韓國人長輩一點的都會在家自己做很多小菜
然後韓國人很愛吃米飯
所以只要不知道吃什麼時
就會拿一個大鐵碗先鋪白飯在底下
然後拿出各種小菜往裡面丟
還能煎個荷包蛋或是半熟蛋
再來一些肉淋上喜歡的醬汁之後
均勻攪拌就成為好吃的韓國拌飯비빔밥
這一道水梨豬加上奶油照燒醬
整個好對味
也是會讓人不知不覺吃光光XD
韓石米拌/辣炒豬五花(韓式招牌辣醬)
比較能接受辣度的朋友
可以點辣炒豬五花搭配韓式招牌辣醬試試看
其實吃起來不太辣
因為韓式辣醬會比較像甜辣醬這樣
微辣加上微微甜
很神奇的是
在韓國這樣的組合可是非常超人氣的呢
韓藝小點/辣炒年糕
在韓國最經典的布帳馬車小吃
絕對是辣炒年糕第一名
這一份裡面除了有年糕還有魚板以及鳥蛋
醬汁真的是很稠稠的
有夠入味
我覺得辣炒年糕最迷人的地方就是
它非常辣~~但是會有讓人不禁一口接著一口的魔力
冷冷的在韓國街頭上
吃著辣炒年糕再配上一杯用紙杯裝的熱騰騰高湯
真的是超幸福的
韓藝小點/DIY捏飯糰
我個人還滿喜歡這個捏飯糰diy耶~
捏捏這個動作好療癒
如果帶小朋友一起去還能增進親子關係
可以跟小朋友有美好的互動
滿滿的海苔加上韓國麻油真的好好吃呢