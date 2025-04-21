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[台中韓式料理推薦]KATZ 卡司勤美店-韓拾炸雞x韓石米拌/韓國炸雞、鍋巴飯、拌飯、豆腐鍋、韓國小點外帶專門店/想念韓國布帳馬車小吃就趕緊來嚐嚐

2025-04-21 14:30:00 文字：星晴小步
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星晴小步

星晴小步

[台中韓式料理推薦]KATZ卡司 · 勤美 (外帶店，韓石米

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如果想念韓國的布帳馬車小吃

可以來KATZ卡司 台中勤美店

不管是要外帶還是內用都可以在KATZ卡司享用到

用平價的價位就能在很韓風的環境下吃到韓國傳統小吃

真的要好好跟大家介紹一番啦~

[台中韓式料理推薦]KATZ 卡司勤美店-韓拾炸雞x韓石米拌

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門口就有濃濃的韓風建築

一進來更有那個氛圍

這裡的廚房是半公開式

所以店員在製作料理

衛生都是可以看出來的

採點餐機來選擇要內用還是外帶

點餐結帳之後

內用的話需到二樓才有內用區

然後就先挑位子等店家叫號再去取餐

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2樓的內用區是不是更有韓國咖啡廳的感覺呢

我特別喜歡靠窗那個位子~~

感覺在那邊拍的美食或是人物都特別的好看

這裡的餐點用完之後

採自助式分類

一旁還有洗手台~滿貼心的

點我看短片介紹

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我們三人點了挺多的~

雖然上個月才剛從韓國玩回來

但這次行程完全沒有吃到布帳馬車的韓國小吃

所以在台灣就滿足一下囉

飲品也選擇三款不同口味

很適合搭配炸雞吃的氣泡飲

分別是水蜜桃烏龍、蜂蜜檸檬、海鹽柚子

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韓拾炸雞/韓式甜辣紅醬

大家有吃過韓國的甜辣醬吧

他雖然看起來非常紅

光看就感覺最嘴巴都要腫起來這樣

但是其實吃起來並不會這麼辣

還帶點甜~

每一份炸雞都有兩大塊

也會附加好多現炸薯片~

炸雞現吃熱熱的果然肉質很鮮嫩~

[台中韓式料理推薦]KATZ 卡司勤美店-韓拾炸雞x韓石米拌

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韓拾炸雞/蒜香奶油鹹醬

韓國人最愛的鹹甜鹹甜口味

果然一吃下去

會讓人停不下來

雖然裹醬但是外脆內軟真的超讚

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韓拾炸雞/卡司肯瓊醬

這三款炸雞我最愛這款

口味獨特又很對味

醬我超愛~~

搭配一起吃真的有夠唰嘴

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韓食濃鍋/韓式辣嫩豆腐:手作牛肉丸

這一鍋真得紅通通視覺上真的感覺很辣

但喝了一口之外

沒有狠辣且還滿能接受的耶

豆腐吃起來的口感比較像豆花一樣嫩~

個人極愛~~~

這一鍋真的是白飯小偷~~

且手作牛肉丸有夠好吃~~

一次一顆剛剛好~~

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韓石米拌/韓式水梨豬(奶油照燒醬)

有看過韓劇的人都知道

韓國人長輩一點的都會在家自己做很多小菜

然後韓國人很愛吃米飯

所以只要不知道吃什麼時

就會拿一個大鐵碗先鋪白飯在底下

然後拿出各種小菜往裡面丟

還能煎個荷包蛋或是半熟蛋

再來一些肉淋上喜歡的醬汁之後

均勻攪拌就成為好吃的韓國拌飯비빔밥

這一道水梨豬加上奶油照燒醬

整個好對味

也是會讓人不知不覺吃光光XD

[台中韓式料理推薦]KATZ 卡司勤美店-韓拾炸雞x韓石米拌

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韓石米拌/辣炒豬五花(韓式招牌辣醬)

比較能接受辣度的朋友

可以點辣炒豬五花搭配韓式招牌辣醬試試看

其實吃起來不太辣

因為韓式辣醬會比較像甜辣醬這樣

微辣加上微微甜

很神奇的是

在韓國這樣的組合可是非常超人氣的呢

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韓藝小點/辣炒年糕

在韓國最經典的布帳馬車小吃

絕對是辣炒年糕第一名

這一份裡面除了有年糕還有魚板以及鳥蛋

醬汁真的是很稠稠的

有夠入味

我覺得辣炒年糕最迷人的地方就是

它非常辣~~但是會有讓人不禁一口接著一口的魔力

冷冷的在韓國街頭上

吃著辣炒年糕再配上一杯用紙杯裝的熱騰騰高湯

真的是超幸福的

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韓藝小點/DIY捏飯糰

我個人還滿喜歡這個捏飯糰diy耶~

捏捏這個動作好療癒

如果帶小朋友一起去還能增進親子關係

可以跟小朋友有美好的互動

滿滿的海苔加上韓國麻油真的好好吃呢

KATZ卡司 · 勤美
(外帶店，韓石米拌、韓拾炸雞)
地 址：台中市西區公益路171號
營業時間：11：30-21：30
電 話：04 2302 7575
粉 絲 團：
 
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KATZ卡司勤美店

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place台中市西區公益路171號
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美味度
5.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
5.00
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