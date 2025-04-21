近日終於抽空至髮廊整理頭髮，距離上次剪髮已有一段時間，髮尾因受損而顯得毛躁無光，整體造型也略顯雜亂

為了提升整體形象並改善髮質狀況，決定前往TiAM進行剪髮及燙髮，並嘗試改變以往的風格

設計師在初步了解我的需求後，針對我的臉型與髮質給予專業建

先洗髮,洗髮後檢測髮質狀況

燙髮的部分，此次選擇的是自然微捲的溫塑燙

設計師細心說明每個步驟，並嚴格控制藥劑使用及加熱時間，確保燙髮後的髮質依然柔順不毛躁

最後進行了修剪，將多餘的厚重髮量適度打薄，並重新調整層次，讓髮型更具立體感與流動感

剪髮完成後，不僅整體輪廓變得清爽，頭髮也輕盈許多過程約三個多小時，完成後效果相當理想

此次剪燙髮的經驗十分滿意，不僅外觀有所提升，日常整理也變得簡便許多

髮尾呈現自然彎度，增加了整體造型的柔和度與層次感

設計師也提供居家護理與造型建議，有助於維持髮型的完整與質感

過去總覺得整理頭髮是件麻煩事，適當的造型不僅能改變外在，更能帶來內在的愉悅與自信

未來也會定期保養頭髮，嘗試更多不同風格，讓每一次改變都成為生活中的小確幸

TiAM Hair中壢中平·燙髮專門店

地址: 桃園市中壢區中平路155號

電話:03-4229768

營業時間:周一到周日 11:00-20:00