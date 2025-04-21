從多年前第一次造訪【馬崗潮間帶】後，我們家每年夏天幾乎都會來報到，已經變成固定行程。

馬崗漁港不只有豐富的潮間帶生態，還有平價海鮮小吃、可愛的九孔池能美拍，還保留著海女文化與珍貴的石頭屋，很適合親子一起來一場輕鬆又有趣的自然探索。

東北角親子旅遊推薦「馬崗潮間帶」生態觀察超好玩! 小螃蟹、海星陪你玩水探索!

馬崗潮間帶位於台灣最東邊的新北小漁村，緊鄰馬崗漁港，整排沿海的風景真的很迷人。

港邊還有幾間在地餐廳供應新鮮又平價的海鮮小吃，另外還有在地人熟悉的「阿萬柑仔店」，可以買冰、滷鮑魚，甚至還有魚網可以買給小孩玩。

交通部分，除了自行開車，也能搭乘大眾運輸：

• 福隆車站轉乘 F836 至「馬崗市民活動中心」下車

• 搭乘 856 台灣好行黃金福隆線至「馬崗（三貂角燈塔）」站下車

另外，從福隆車站租腳踏車沿著海岸線騎過來也很不錯，山海景色超級療癒！

■ ADD:新北市貢寮區馬崗

抓好退潮時間，才能玩得盡興！

想玩潮間帶，一定要先查好潮汐時間，等退潮後才會露出大範圍的海蝕平台，這時才方便觀察海洋生物、漫步在礁岩間。

潮間帶旁的九孔池很適合拍網美照，很多人都會走進九孔池拍攝，拍照真的美但也務必要注意腳步，小心安全。

每一季來，看到的海岸樣貌都不同。

這次造訪，海蝕平台覆滿了翠綠的石蓴與藻類，就像鋪上一層天然的綠地毯，景色美得像幅畫。

潮池與礁岩間常藏著許多驚喜：像是小魚、海葵、海兔、海星、寄居蟹和螃蟹等生物。

其中這季節的海星和海兔好像特別多，發現了好多，真的太開心了！

馬崗潮間帶有數量超驚人的陽隧足，幾乎到處都是！

雖然外觀有點嚇人，但牠其實是海星的近親，屬於棘皮動物的一種。

這次讓我最驚喜的，莫過於首次看到的「密紋泡螺」，那艷麗的色帶完全藏不進殼裡，很漂亮！

還看到一顆活生生的芋螺（雞心螺），以前大都是見到空殼，這次看到活動的覺得驚喜。

另外，石頭上也附著許多密集的白色生物，數量很多，如果有密集恐懼症的人可能會覺得有點可怕。

馬崗潮間帶地形相對平穩，行走不難，還蠻適合親子一同探索。當天就看到很多家庭一起來玩，孩子們開心踩水、觀察小螃蟹，整個氣氛非常熱鬧。

不過，海邊活動還是要注意安全，務必穿著防滑、有包覆性的鞋子，每一步都要小心，尤其小孩更需要大人陪同。

漫步馬崗潮間帶處處可以見到小魚、寄居蟹、海螺，但不是所有的生物都會直接露出來給你看，很多都是要翻翻石頭等才會有更多的驚喜。

潮間帶探索注意事項（貼心小提醒）：

• 查好潮汐時間：建議退潮後1～2小時內探索，避開漲潮危險。

• 穿著防滑鞋：不穿拖鞋，選擇底部止滑、包覆性好的鞋款。

• 觀察為主，不隨意抓生物：某些海洋生物可能會夾人或具毒性，避免直接接觸。

• 防曬補水不可少：紫外線強，記得戴帽、擦防曬，多補水。

• 保持環境整潔：不帶走、不破壞、不留下垃圾，一起守護海洋。

• 看好小孩與長者：礁岩區地形不一，務必陪同行動，避免危險。

離開馬崗前別錯過阿萬柑仔店的滷鮑魚！

結束探索後，我們總會走回馬崗漁港附近的阿萬柑仔店，買上一兩顆滷鮑魚享用，鮑魚不只新鮮還超大顆，價格也實在。

回程若經過福隆車站，也可以順便買個福隆便當，簡單又滿足，我兒子很喜歡。

如果你正在找一個不花錢、又能讓孩子開心玩水、接觸自然生態的親子景點，馬崗潮間帶真的很值得一訪。這裡不只有風景，還有滿滿的學習與發現，來一次就會愛上！

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