心月懷石日本料理

店家地址：台北市大安區信義路四段466號1樓

聯絡電話：02-87807756

營業時間：每日 11:45-14:00 17:45-21:00 周二公休

官方臉書： 心月懷石日本料理

官方IG： xinyue_sushi

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三月底就是母親大人的生日，想帶他體驗一下平常從沒吃過的料理，

上網做了一下功課，發現這家位於信義區已經有廿年歷史的 心月懷石日本料理 ，

是許多網友推薦的口袋名單，馬上就決定是他了

因為我們來的時候是六點，幾乎還沒有客人進來，天色也正好從白天轉變到黑夜，

可以一次欣賞到兩種氛圍，這也是我很愛選擇傍晚五六點左右到餐廳裡用餐的原因。

用餐人數較少，也可以選擇和師傅近距離接觸，坐在吧檯區。

這裡的服務人員都很親切，整家餐廳給人的氛圍也是很有人情味的那種，很喜歡~

走到最深處有長桌一點的桌型，還有門簾可以放下來變成包廂。

我們今天坐在外面四人座，很舒適寬敞。

還沒開始上菜就已經準備好熱茶和熱毛巾

這次來用餐，我選擇的是2500元的套餐，母親大人的是3500元的。

首先上的是五色前菜，有很多食材在裡面，讓人每一口都有小驚喜的感覺。

像是蘆筍搭配了他們特製的胡麻醬，一點也不覺得膩口。

還有南瓜蛋蛋，好好吃喔。

黑豆也是飽滿又大顆，微微的甜蜜感，很討喜。

那一小杯是口感豐富，酸酸的醋飲，感覺像是在為接下來的餐點做好口腔裡的沐浴。

附有一盤醃漬小菜可以搭配生魚片一起享用，但我個人是更愛簡單搭配芥末和一點醬油。

這些醃漬小菜單吃就很好吃，母親大人很愛~

喜歡生魚片的朋友，看到會充滿愛心的綜合生魚片

這款可以看到他有一些白色小泡沫，他的點綴吃起來像是使用了山藥，很特別~

生魚片都很新鮮，有許多平常沒吃過的品項，口感也都不一樣，

有的咬起來好有韌性，有的特別有彈性，覺得很新奇有趣

特別注意到他們的炙燒干貝，熟度拿捏的很好。

因為在外面吃過的，有的會過熟，變的乾硬，

但他們烤的能讓他帶有炙燒的香氣還能保留一樣柔軟的柔情，

店員特別交代要沾這個鹽一起享用，我覺得這樣的吃法更能帶出他本身的鮮甜，感受他肉體的細嫩。

蝦頭他雖然會一起附上，不過他最後會收走，再烤給我們，品嘗他們的腦子。

好喜歡吃這個金殼蝦，有點像甜蝦，冰涼的鮮甜滋味

美美的綜合魚捲鮭魚卵

母親大人的套餐多了熊本生蠔和黑鮪魚海膽壽司撒淡雪鹽，這兩道。

因為是由母親大人品嘗，所以我也不清楚他們的味道如何。

不過母親大人說熊本生蠔和我們平常在其他餐廳吃到的不太一樣，口感上他吃起來是脆的。

黑鮪魚海膽壽司光看他黑鮪魚的色澤呈現，就覺得這一定很好吃，

母親大人給的評論是，入口即化，配上覺得非常好吃的表情和動作，哈，笑死。

母親大人的是烤日本青甘下巴，他烤的顏色很美，一掰開，你看看這肉汁，令人讚嘆。

這應該是我目前吃過肉量最多，最嫩口又湯汁馥郁的魚下巴了，

因為魚下巴通常都會烤的很乾，以嗑他烤的香酥的口感和氣味居多。

細細品嘗，覺得他在深處的微微澀感，有一點點像虱目魚的感覺。

我的是午魚烤烏魚子粉。

一開始我沒看出上面那層是什麼，吃了以後猜想是魚鬆嗎? 結果原來是烤烏魚子粉。

突然覺得，以後在家自己做烤魚的話，可以這樣做，改成撒魚鬆，

做個平價家庭版的，這吃法真的好讚喔，可以一次品嘗到兩種風味的魚。

既能解膩又能融合的很完美，味道還很有層次感，真是太聰明了。

細緻的肉感，讓人不知不覺就把半片吃光光~

接下來的這道干貝球。

他把很多干貝捏成一球下去酥炸，用餐具去單碰他會覺得很乾硬，

但你把他用筷子打開了以後，再使用他附的小湯勺，小口小口的和底層的湯一起挖起來進嘴裡，

那一瞬間，你會突然明白，這道料理被設計的多美妙多用心。

他被酥炸到這個硬度是必須的，因為只有這樣，他才能在與湯一起送進嘴裡的時候，

不會一下就被泡軟失去口感，而是呈現恰到好處的，

雖然我身處在湯裡還是能保有自我的酥脆外皮，接著他們在咀嚼間釋放著干貝的鮮甜。

小湯勺的搭配也很絕，一開始母親大人還在說，怎麼給我們這麼小的湯匙。

但真的就是要這樣一小口一小口的細品，

才能看見料理人想帶給我們的獨家饗宴，只存在自己口中的小小慶典。

這道我覺得是越吃越好吃，而且會讓人回味無窮的一道好料理，

當你發現這個慶典的入口，並走了進去之後，真的很有驚艷的感覺。

品嘗到這裡，服務人員幫我們換上了日式煎茶，

綠油油的好清新的感覺，味道也和前面喝的茶不一樣，都很好喝。



看到這個轉場就知道，主餐要來囉~

母親大人的是蒸波士頓龍蝦。

這個龍蝦的大小我覺得中等，肉很飽滿有韌性，

料理人也很貼心的把殼都有敲開，所以食用起來很輕鬆，不會吃的很狼狽。

身體的部分用筷子就可以夾起來，肉量很讓人滿意。

底下鋪了一點粉，吸飽了湯頭的風采和龍蝦的精華，口感也很有彈性，

整體的調味風格是偏向一點點的重口味，

不過還是以大量的清幽為底色，讓我們能品嘗到他最原始的鮮甜滋味。

我的是松葉蟹具足煮。

具足這兩個字在日文中是盔甲的意思，所以多半會選用甲殼類的海鮮，

縱切後，帶殼下去使用半蒸煮的方式料理。

我覺得他添加了這個滑蛋的作法非常值得讚揚，

因為當我把他身體上的肉使用工具全部刮進碗裡的時候，整個像是羹湯一樣稍作攪拌，再連湯一同入口。



松葉蟹細嫩的肉感，甜妹般的甜美滋味，就這樣隨著蛋蛋與清湯的隊伍在口中散開，

感受自己的味蕾逐漸被拿下的插旗叛變。

有一種，他們在我口腔裡放煙火的感覺。

哇~ 簡直是人間美味

真的是喝到最後讓人想舔盤子，一滴都不想放過的美好。

母親大人的是乾煎牛，上蓋肉。

為此，我特地去做了一下功課，什麼是上蓋肉。

據說源自於肋眼部位，沿著筋膜所切下來的上蓋肉（Top Cap Steak），

是在幾十年前由鄧有癸所發現，從此之後這個來自肋眼的上蓋肉有了華麗的老饕牛排之名。

鄧有癸曾談到，這塊肉是精華中的精華，一頭將近700公斤的牛隻，僅能取出約1公斤，

加上耗損率相當高，因此可說是非常奢華，嫩度絕佳的頂級部位。

牛排的世界，就算沒有多深入，也知道價位上有多懸殊，也知道越貴的牛排，

他的呈現絕對不會是一個鐵板上面塞滿滿。

這個上蓋肉，一上桌就被他漂亮的顏色給吸引，這牛排也煎的太美了吧。

一翻開，看到他剖面的粉嫩和呼之欲出的濕潤，更是驚為天人。

真的，不需要多餘的沾醬，簡單搭上蒜片，就已足矣。

一點也不會有瘦肉的柴感，也不會有和牛那種油脂過於豐富的膩感，

恰到好處的肉汁在你咀嚼間溫柔的滲出，和肉體一起煙消雲散，他就是這麼完美的存在。

母親大人的評價是，入口即化。

我知道，已經出現第二次了。

長輩的詞彙有限嘛

我的是美國牛肉。

可以看到他的顯色比一般牛排更白些。

搭配他們特製的醬汁，在口中交織成以前從來沒有品嘗過的滋味。

這個醬汁真的好加分喔，我很喜歡。

因為他是厚切的關係，所以肉肉本身咬起來肉感十足，很有彈性。

也是吃了會讓人想要一直點頭的一道美味肉品

接下來這道都是蟹肉白醬焗烤時蔬。

隱藏在濃郁的蟹肉白醬底下，只有到夾起來或是進嘴裡的時候，

你才會知道自己吃進了什麼，我覺得很有意思。

蟹肉白醬多了蟹肉的香甜加持，味道真的很香。

母親大人的是特色壽司三貫。

每一款看起來都很厲害的樣子耶

最後一款和我的是一樣的。

的是小海鮮蓋飯和他可愛的小跟班。

因為很多道菜，所以這道就是只有一小碗，避免我們撐死，哈

不過吃到這裡，就算他只有一小碗，我還是覺得挺多的。

但因為很好吃，我還是有吃光光~

小小一碗就可以吃到很多新鮮的食材，很超值，是我的菜

吃完，就要開始進入尾聲囉~



喝個湯。

這個蛤蠣湯真的美的像一幅畫，尤其是現場看的時候。

因為那個薑絲非常細，蔥花也很碎，還有那可愛的小圓點，他們在整個畫面上形成不可或缺的精緻細節，

帶點霧感的湯色，猶如半披薄紗的朦朧美，在整片無彩色中，點上翠綠的亮點，

再撈起看起來吹彈可破的蛤蠣，像是瞥見了正準備出浴的少女一樣令人想多看幾眼。

放進嘴裡，就是不會讓人失望的飽滿鮮甜，真的就算很飽了還是會把他喝光光的美味。

甜點與水果。

這個紅豆抹茶奶酪，他是走很質樸的路線。

就是他的紅豆蜜不會過於甜膩，抹茶也不會為了強調自己的存在感而強烈的要命，

整體都是很食物原味的呈現，整個基調很溫和柔軟。

我覺得在我們吃飽飽之後，真的不適合個性太過鮮明的甜點，

所以來這麼一道溫柔的小甜品，真的能很好的轉換飯後的口味和心情。

就像從小大人常對你說的，吃飽飽不能做劇烈運動，可以慢慢走幫助消化。

他們家的咖啡是酸感偏重的那種，整體喝起來給我的感覺，是比較偏清淡一點的。

他們也有提供奶球可以自己加~

在這裡用餐和一般餐廳最大的不同，就是這裡的服務很有效率，換茶換的很勤。

你的茶喝完了他會補，或是過了太久了，他覺得你的茶冷了，他也會幫你換上一杯熱的，

旁邊一樣會一直幫你換上熱熱的毛巾，你隨時想擦手，永遠都熱呼呼的，好舒服喔，

和那種冷冰冰的溼紙巾完全不同的感受，就覺得很溫暖，尤其是較冷的天。

我覺得在這裡用餐，沒有感覺到有什麼雷點，服務也很好，是一家會讓人想再來的餐廳。

記得我們離開前，還聽到隔幾桌的客人，他們正在稱讚餐點，

聽談話內容，近期已經來過很多次了的樣子，感覺他們對這裡很滿意呢。

母親大人也對這次的慶生的用餐體驗很滿意，我也很開心

正在尋找一家比較有品味，能提供高級日式料理的餐廳的朋友，

很推薦可以來 心月懷石日本料理 用餐喔~

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