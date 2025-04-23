哈囉大家好，今天咬咬要來跟大家報一個超級重要的好消息喔！

各位敲碗已久的2025司馬庫斯櫻花季終於要開放訂房啦！說到司馬庫斯這個被譽為「上帝的部落」的美麗泰雅族部落，每到櫻花季真的是一位難求，想在櫻花季期間成功訂房，簡直就像在搶演唱會門票一樣刺激！聽說每年開放司馬庫斯訂房的時候，電話線都會被打爆，有人打上千通都還不一定訂得到呢！所以各位想要在2025櫻花季入住司馬庫斯，欣賞絕美櫻花小木屋的朋友們，拜託一定要記住這個時間：2024年的10月1日（星期二）早上9點整，拿起你的電話狂撥訂房專線 03-5847688！而且要注意喔，司馬庫斯訂房只能用電話預訂，沒有網路預訂這個選項喔。

司馬庫斯｜交通方式



司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔大約有1500公尺喔。 前往司馬庫斯只能自己開車，不然就是參加旅行社的包車服務。 如果從內灣出發，大約需要兩個半小時到三個小時的車程。 而且要注意喔，司馬庫斯是有交通管制的，大家一定要留意一下管制時間，才不會白跑一趟喔！



管制路段：司馬庫斯產業道路（竹60線39K起，就是泰崗岔路口到司馬庫斯部落之間的路段喔）

管制時段：一般車輛（四輪以上）：



可上山時間：中午12:40以前、下午3:00以後。

在上山管制時間之外，不能開車越過泰崗岔路口進入司馬庫斯產業道路喔。



可下山時間：下午2:00以前、下午4:20以後。

在下山管制時間之外，不能從司馬庫斯部落開車出發喔。



中型巴士：可上山時間：下午3:00到3:20。

在中巴上山管制時間之外，不能開車越過泰崗岔路口進入司馬庫斯產業道路喔。



可下山時間：下午1:40到2:00。

在中巴下山管制時間之外，不能從司馬庫斯部落開車出發喔。

司馬庫斯｜房價、訂房方式

司馬庫斯的房間真的是超級難訂的，尤其是在櫻花季的時候！

而且訂房方式只有電話訂房這個管道，大家一定要記住訂房專線：03-5847688。 服務時間是早上9:00-12:00、下午1:30-5:00。

小編在這裡偷偷跟大家說一個小撇步，打電話之前最好先想好兩到三個可以入住的日期，只要有房間就趕快先訂下來再說，不然很快就會被搶光啦！ 平日的話相對來說比較容易訂到房間喔。 平日預訂可以提前半年，預訂週六、國定假日、連續假期的住宿，開放預訂的時間是這樣的：



11/1開放預訂隔年1、2、3月的房間



2/1開放預訂4、5、6月的房間



5/1開放預訂7、8、9月的房間



8/1開放預訂10、11、12月的房間



訂房其實也沒有什麼特別的技巧，就是瘋狂打電話就對了！ 只要電話一接通，不用考慮太多，有房間就先搶下來吧！ 訂完房間之後記得要匯訂金，然後加入司馬庫斯的Line好友，之後的聯繫都是透過Line喔！ （因為雪季、櫻花季期間來玩的人真的很多，所以部分聯外道路的路況和承載量會有管制，入住前幾天他們會透過Line請你提供車牌號碼辦理通行證）

司馬庫斯的房型選擇如下，大家的首選通常是迦南小木屋，因為它離餐廳最近，停車也最方便，而且巨木群步道的登山口就在旁邊，地勢也比較高，所以風景是最美的，不過房間數量比較少，價位也不會很貴

現在的司馬庫斯產業道路已經不像以前那麼難開了，大部分都鋪上了水泥地，所以不管是開車還是騎車都比較安全。 不過還是要注意有些路段有高低落差，底盤比較低的車子要小心一點，不然可能會磨到底盤喔。 因為有車輛管制時間，建議大家最好在中午12:40前就抵達司馬庫斯喔。 沿著產業道路開到底就可以看到司馬庫斯部落的大門，上面寫著大大的 『歡迎光臨上帝的部落司馬庫斯』。

我們2024年2月13號去的時候剛好是櫻花滿開的時候，道路兩旁的櫻花真的是爆炸美，一路拍不停！ 大概到二月底前應該都還是盛開的狀態，想去的朋友要趕快把握時間喔！ 還沒進到房間，光是入口處的櫻花就已經美到讓人快門按不停，隨便拍都是超美的櫻花照片，真的超級好拍啦！

司馬庫斯｜雙拼木屋房型

能夠打通訂房電話已經很厲害了，我們原本想訂美式風格的閣樓房，結果早就被訂光了，所以只好退而求其次選擇了雙拼木屋四人房。 雙拼木屋四人房其實是由兩間四人房組成的，非常適合大家庭一起出遊，而且它還有一個獨立的大露台，走出去就可以看到超美的山景喔！

原本以為在高山上，房間的維護可能不會太好，但實際進到房間真的覺得維持得非常好，一點霉味都沒有。 而且房間相當寬敞舒適，雙拼小木屋是四人房型，裡面有兩張大雙人床，雖然沒有暖氣，但是床鋪都有電熱毯喔！ 房間裡面也有熱水壺跟高山茶、咖啡，衣櫃裡也有電風扇跟室內拖鞋。 要提醒大家一下，因為山上的電壓比較不穩定，所以在使用熱水壺或吹風機的時候，電熱毯不可以同時開啟喔。 浴室也很乾淨，熱水供應時間是晚上6:30到10:00，其他時間是沒有熱水可以洗澡的喔。 住宿方面比較簡單，除了水電供應之外，有提供毛巾和浴巾。 但是請大家務必自己準備盥洗用具（牙膏、牙刷、沐浴乳、洗髮精等等用品）喔！

司馬庫斯｜景點介紹

司馬庫斯以它獨特的自然風光和豐富的原住民文化聞名。 根據我的了解，司馬庫斯的景點主要可以分成兩個區域：部落裡面和巨木群步道。



部落內景點： 在部落裡面，大家可以體驗到當地的原住民文化，像是傳統的建築、藝術品、手工藝品，還有傳統的美食。 部落裡面有時候也會有文化表演或解說活動，而且部落裡面也有商店可以逛喔。



巨木群登山步道： 巨木步道需要比較長的時間，大約要4到5個小時才能走完。 這條步道可以讓遊客深入森林，欣賞台灣特有的壯觀巨木群。 走在步道上，你可以看到茂密的森林，還有機會看到當地的植物、野生動物和美麗的自然景觀。 因為司馬庫斯地區的天氣變化比較大，建議大家事先查看天氣預報，並且準備好雨具或防曬用品喔。

從登山口進去大約一公里左右，就可以看到一片超美的桂竹林，很多人都說這裡是台灣版的嵐山呢！ 高聳入天的茂密竹林真的很壯觀，風吹過的時候搖曳生姿，真的很像電影臥虎藏龍的場景。 再往前走1.7公里有一間廁所，很特別的是這間廁所是蓋在山邊的，讓你上廁所的時候還可以邊欣賞山景，是不是超酷的！ 再往前走2.3公里就是司馬庫斯的櫻花園了，這裡種植了非常多的櫻花，綿延好幾十公尺的櫻花隧道美不勝收！ 不過我覺得櫻花的密集度好像沒有入口處的櫻花那麼高，而且這裡的櫻花樹也比較小株，反而是門口處的櫻花看起來更壯觀。

司馬庫斯的巨木群也是一個非常值得去的地方喔！ 從部落出發，來回大約11公里，需要花費4到5個小時。 這裡總共有9棵壯觀的巨木，其中最有名的是擁有2500年歷史的Yaya Qparung，在泰雅族語裡它的意思是「媽媽」，是台灣第四大的神木喔！ 如果時間允許，而且你的體力還可以，我超級推薦大家一定要來這裡走走，這裡的景色真的會讓你感到非常震撼！

晚上的司馬庫斯因為沒有光害，所以抬頭就可以看到滿天的星星，如果你是攝影愛好者，想要拍銀河的話，這裡也是一個非常棒的拍攝地點喔！

司馬庫斯｜餐飲服務

司馬庫斯有兩間餐廳，分別是 雅竹餐廳 和 迦南咖啡美食屋。 雅竹餐廳主要是提供合菜服務，比較適合家庭或是人數比較多的遊客。 我們這次選擇的是迦南咖啡美食屋，因為司馬庫斯在運送食材上比較不容易，所以他們的餐點都需要事先在網路上預訂喔（住宿的早餐也是在迦南咖啡美食屋享用）。

提供早餐、午餐、下午茶跟晚餐，餐點都需要事先預訂，菜單價目表如下

來到司馬庫斯，這個遠離都市喧囂，彷彿更接近上帝的地方，在這裡，夜晚的寧靜會讓你聽到大自然的聲音，滿天的星斗陪伴著你，泰雅族人的熱情和對家園的守護真的會讓人很感動。 如果你想要逃離都市的喧鬧，那就找個時間來司馬庫斯體驗一下簡單純粹的生活吧！

司馬庫斯

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

電話：03 584 7687