為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

2025-04-23 00:13:00 文字：mika
share
mika

mika

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

哈囉各位吃貨朋友們，今天熊編要帶大家來挖寶一家厲害的 宜蘭美食 啦！這間叫做 德合記蜜餞舖，聽說是從日治時期就開到現在的百年老店耶！身為一個愛吃蜜餞的螞蟻人，這種有歷史的 宜蘭美食 怎麼可以錯過！他們家的招牌必買就是那個超特別的 微燻李，光聽名字就覺得很厲害了對不對！而且除了 微燻李 之外，他們還有好多古早味的蜜餞，保證讓你一吃就愛上，趕快跟著我一起來看看這間厲害的 德合記蜜餞舖 到底有什麼魅力吧！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

德合記蜜餞舖 的店址在宜蘭市區的東港路二段389號，電話是039383050，營業時間是早上八點到晚上八點喔。他們在宜蘭也算是老字號了，從日治時期就開始經營，一直傳承到現在已經是第四代了，真的是很厲害！不過開車來的話，路邊停車可能要碰碰運氣。店面的風格就是那種很樸實的感覺。

 

 

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

他們家的產品超級多，看得我眼花撩亂。不過說到招牌，絕對是他們的 微燻李 啦！除了李子之外，他們還有 微燻鳳梨，聽起來也很特別！而且啊，他們還有一個超級限定的 蜜Q地瓜，這個在官網上還沒有喔，聽說是要剛好有熟客預訂才會做，我們那天去剛好幸運買到最後四包！另外，他們的喉糖系列也很受歡迎，有烏梅跟綠茶金桔兩種口味。綠茶金桔喉糖跟傳統的八仙果很不一樣，他們是用真的金棗跟金桔磨成烘烤的，感覺就很真材實料。

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

 

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

古早味金棗養生果

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

 

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

他們家的 招牌微燻李，是特別選用優質的李子，去核之後再經過醃製跟燻烘。吃起來的口感是甘甜中帶點酸味，而且還有一點點相思木的煙燻香氣。跟一般那種偏甜又黏牙的李子蜜餞很不一樣，他們的 微燻李 吃起來是酸甜中多了淡淡的煙燻味，而且去殼了，吃起來超級方便！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

 

 

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

德合記特別選用本土種植優質鳳梨，經過切片、醃製、燻烘後讓原本容易咬舌的鳳梨，進一步改善此一缺點，經過燻烘後更讓原本的鳳梨有更多的風味。

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

再來這個 微燻鳳梨 一包才100元，真的是很佛心耶！他們選用的是台灣本土種植的優質鳳梨，切片醃製之後再去燻烘。這樣做可以改善鳳梨容易咬舌的缺點，而且經過燻烘之後，鳳梨的味道會變得更有層次。我朋友超愛吃他們家的 微燻鳳梨，這次特地來買好幾包要帶去美國。結果我們自己也忍不住買了一堆。

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

這個 極限定 蜜Q地瓜 真的很推！聽店員說是熟客預訂才會做的，我們剛好幸運買到。吃起來的口感是很紮實又軟糯，甜度剛剛好，不會膩。

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

 

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！喉糖系列也很受歡迎
有烏梅跟 綠茶金桔兩種喉糖。

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

他們家的喉糖也有兩種口味，烏梅跟綠茶金桔。我買了綠茶金桔喉糖，它跟傳統的八仙果很不一樣，是用真的金棗跟金桔絞碎後烘烤製成的，吃得到真實的果肉。這樣一小包很適合放在包包裡面隨身攜帶。

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！
宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

我們這次買了這麼多才六百多元，真的很划算耶！下次來宜蘭玩，伴手禮又多了一個新選擇啦！

宜蘭百年老店【德合記蜜餞舖】，必買微燻李等古早味宜蘭美食大公開！

德合記蜜餞舖

地址：宜蘭縣宜蘭市東港路二段389號
電話：039383050
時間：08:00–20:00
官網：宜蘭德合記蜜餞Facebook

延伸閱讀：

更多宜蘭美食請按此：/category/宜蘭美食
更多宜蘭遊記請按此：/category/出走宜蘭
 

宜蘭旅遊｜優惠票券行程推薦

 

 

 

 

 

歡迎來信洽談商業合作

Mika 粉絲團►https://www.facebook.com/mikatogotw
Mika  信箱►

延伸閱讀

點擊便能為這篇文章進行評等！
 
[評等總次數: 0，平均評等: 0]
 
 
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
台北市南港美食【金春發牛肉店】百年老店清燉牛肉麵。
 Cheng chun
基隆人日常～50年老店，巷仔內人氣古早味美食，必吃孝三大腸圈！ - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
百品傢俱！彰化這間低調到不行的30年家具老店，台中人都特地衝來買，價格親民超佛心
 nana
[嘉義食記] 初和風精緻咖哩~嘉義火車站美食推薦！在地17年老店！80年日式老屋餐廳！炸物一級棒！
 狡兔
新北樹林【山佳煙燻雞腳】百年車站前必吃！七十年老店獨門煙燻滷味。
 小虎食夢網
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

德合記蜜餞舖

phone
place宜蘭縣宜蘭市東港路二段389號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up