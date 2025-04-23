哈囉各位吃貨朋友們，今天熊編要帶大家來挖寶一家厲害的 宜蘭美食 啦！這間叫做 德合記蜜餞舖，聽說是從日治時期就開到現在的百年老店耶！身為一個愛吃蜜餞的螞蟻人，這種有歷史的 宜蘭美食 怎麼可以錯過！他們家的招牌必買就是那個超特別的 微燻李，光聽名字就覺得很厲害了對不對！而且除了 微燻李 之外，他們還有好多古早味的蜜餞，保證讓你一吃就愛上，趕快跟著我一起來看看這間厲害的 德合記蜜餞舖 到底有什麼魅力吧！

德合記蜜餞舖 的店址在宜蘭市區的東港路二段389號，電話是039383050，營業時間是早上八點到晚上八點喔。他們在宜蘭也算是老字號了，從日治時期就開始經營，一直傳承到現在已經是第四代了，真的是很厲害！不過開車來的話，路邊停車可能要碰碰運氣。店面的風格就是那種很樸實的感覺。

他們家的產品超級多，看得我眼花撩亂。不過說到招牌，絕對是他們的 微燻李 啦！除了李子之外，他們還有 微燻鳳梨，聽起來也很特別！而且啊，他們還有一個超級限定的 蜜Q地瓜，這個在官網上還沒有喔，聽說是要剛好有熟客預訂才會做，我們那天去剛好幸運買到最後四包！另外，他們的喉糖系列也很受歡迎，有烏梅跟綠茶金桔兩種口味。綠茶金桔喉糖跟傳統的八仙果很不一樣，他們是用真的金棗跟金桔磨成烘烤的，感覺就很真材實料。

古早味金棗養生果

他們家的 招牌微燻李，是特別選用優質的李子，去核之後再經過醃製跟燻烘。吃起來的口感是甘甜中帶點酸味，而且還有一點點相思木的煙燻香氣。跟一般那種偏甜又黏牙的李子蜜餞很不一樣，他們的 微燻李 吃起來是酸甜中多了淡淡的煙燻味，而且去殼了，吃起來超級方便！

德合記特別選用本土種植優質鳳梨，經過切片、醃製、燻烘後讓原本容易咬舌的鳳梨，進一步改善此一缺點，經過燻烘後更讓原本的鳳梨有更多的風味。

再來這個 微燻鳳梨 一包才100元，真的是很佛心耶！他們選用的是台灣本土種植的優質鳳梨，切片醃製之後再去燻烘。這樣做可以改善鳳梨容易咬舌的缺點，而且經過燻烘之後，鳳梨的味道會變得更有層次。我朋友超愛吃他們家的 微燻鳳梨，這次特地來買好幾包要帶去美國。結果我們自己也忍不住買了一堆。

這個 極限定 蜜Q地瓜 真的很推！聽店員說是熟客預訂才會做的，我們剛好幸運買到。吃起來的口感是很紮實又軟糯，甜度剛剛好，不會膩。

喉糖系列也很受歡迎

有烏梅跟 綠茶金桔兩種喉糖。

他們家的喉糖也有兩種口味，烏梅跟綠茶金桔。我買了綠茶金桔喉糖，它跟傳統的八仙果很不一樣，是用真的金棗跟金桔絞碎後烘烤製成的，吃得到真實的果肉。這樣一小包很適合放在包包裡面隨身攜帶。





我們這次買了這麼多才六百多元，真的很划算耶！下次來宜蘭玩，伴手禮又多了一個新選擇啦！

德合記蜜餞舖

地址：宜蘭縣宜蘭市東港路二段389號

電話：039383050

時間：08:00–20:00

官網：宜蘭德合記蜜餞 ｜ Facebook

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