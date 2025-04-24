哈囉各位吃貨朋友們，今天YUNO要帶大家來去新竹竹北一家超夯的火鍋店「李鐵柱火鍋村」啦！這間店厲害的地方就在它是新竹竹北一帶非常有名的重慶老火鍋，而且還獨創了「以茶入鍋」的吃法，真的是讓人耳目一新！說到新竹竹北的麻辣鍋，這間絕對是榜上有名，位於熱鬧的光明一路，想吃的朋友記得要提早卡位喔！「李鐵柱火鍋村」最特別的就是把四川麻辣火鍋的精髓跟成都茶館那種悠閒的氛圍完美結合，不只湯底香麻過癮，還加入了茶葉，讓整個火鍋的風味更有層次，像是主打的「牛油底+茉莉花茶」或是「牛油底+老鷹茶」，那種微麻微辣的滋味，真的是會讓人越煮越愛，就算平常不太敢吃辣的朋友也能輕鬆享受，而且他們家的板栗雞湯鍋，濃郁的香氣也是超級誘人！還有那個「冒煙小茶壺」，一端上來就超吸睛，整個用餐的儀式感瞬間提升，而且喝完還可以把可愛的小茶壺帶回家作紀念喔！店裡的裝潢也是走一個古色古香的風格，搭配茶館文化的元素，真的會讓人感覺好像置身在成都的茶館裡面，可以很放鬆的在這裡享受火鍋的「慢活」時光。

李鐵柱火鍋村在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:李鐵柱丨火鍋村（竹北店）

李鐵柱火鍋村電話:03-657-5005 想要嚐鮮的小夥伴們 可以加入line社群：https://lihi.cc/eNkDJ

李鐵柱火鍋村營業時間:16:30–22:30 詳見官網或google商家資訊

李鐵柱火鍋村訂位: 點我

李鐵柱火鍋村ＦＢ: 點我

李鐵柱火鍋村ＩＧ: 點我

李鐵柱火鍋村地址:新竹縣竹北市光明一路266號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以李鐵柱火鍋村為主

文章內有李鐵柱火鍋村地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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李鐵柱老火鍋村就位於新竹縣竹北市光明一路266號，這邊附近超多美食，人潮一直都很多！

開車來的朋友也很方便，除了路邊停車格，還有光明商圈停車場（嘟嘟房），停好車走過來大概3分鐘就到啦！附近還有遠東百貨跟美術館這些地方，吃完飯前後都可以去散散步，享受一下悠閒的時光。

李鐵柱用餐環境，店裡的木質桌椅讓整個用餐環境感覺很溫暖，跟古色古香的裝潢超級搭！ 真的會讓人覺得好像在充滿韻味的古老茶館裡面，感覺很放鬆，不管是家庭聚餐還是跟朋友一起來都很適合。

餐檯這邊弄得很乾淨，火鍋的撈具、餐具都準備得很齊全。

李鐵柱火鍋村的調料區更是吃火鍋的重點！ 他們提供了超多種特色調料，像是紅/白浙醋、香油、香菜、蠔油、碎蒜、蔥花、小米辣、麻醬、白糖…等等。 而且服務人員還會很貼心地教客人怎麼搭配最道地的沾醬喔！

常見的搭配方式有：

1.蒜頭加香油，簡單又經典！

2.蒜泥打底，加上蔥花、小米辣、碎蒜、蠔油，然後再淋上一點浙醋跟火鍋的紅油。

3.以麻醬為底，加上蔥花、小米辣、白浙醋、白糖跟碎蒜，整個風味超有層次！

當然大家也可以依照自己的喜好調配出獨一無二的沾醬啦！

李鐵柱火鍋村菜單價位 訂位：點我 他們家主打成都新派老火鍋，菜單上的菜色種類超級多，湯底可以選牛油全紅鍋或是鴛鴦鍋。 湯底主要有四種不同的辣度可以選，小辣、中辣、大辣跟爆辣，保證可以滿足各種喜歡吃辣的朋友！ 菜色分成「嚐鮮必點」、「獨家招牌」、「功夫特色菜」、「溫體限量」、「無肉不歡」、「手做系列」、「海味」、「主食」、「素菜」、「特色甜品」、「解辣飲料」…等等。

來到「以茶入鍋」的李鐵柱火鍋村，當然也要品茶一下囉！

用蓋碗泡茶的時候，重點就是要掌握好泡茶的節奏，不要悶泡太久， 這樣才能讓茶葉在蓋碗的大空間裡面充分舒展開來，而且整個茶席的過程也會看起來更優雅。 他們針對男生跟女生的喝茶方式還有不同的講究喔！男生通常會用「抓碗法」，整隻手掌握住蓋杯， 一次提起蓋杯的三個部分，感覺很大氣很豪邁，這種方法特別適合手比較大的男生。 女生則是會輕輕滑幾下杯口，把茶葉撥開，讓熱氣散出來避免燙到嘴巴，然後再調整好蓋子的開口，最後一手托住杯底，很優雅地品茶。

李鐵柱火鍋村｜川滷

那天吃到的是鵪鶉蛋跟豆干，他們家的川滷跟一般的台式滷味不太一樣，川滷是用油滷的， 主要可以提供更高的層次感，香、麻、辣的感覺更明顯，而且不會讓人辣到不舒服。 另一款是醃蘿蔔，在四川跟成都當地，因為吃的東西都比較重油重辣，加上用大紅浙醋泡的泡菜更能去油解膩又開胃。

李鐵柱火鍋村｜鴛鴦鍋(牛油全紅鍋VS板栗雞湯)

李鐵柱老火鍋村的主打湯底就是牛油全紅鍋，牛油底加上老鷹花茶的組合，靈魂就在那個牛油跟特製的麻辣辛香料還有茶香！ 食材放到湯裡面煮，吸附了牛油，讓肉片吃起來更嫩更入味，而且隨著時間越煮會越香，花椒的麻香跟辣椒的鮮辣，吃進嘴裡滿滿都是麻辣的豐富層次感， 特別適合喜歡吃麻辣鍋的朋友！如果覺得辣度不夠，還可以請現場的服務人員調整辣度喔。 中間那個是板栗雞湯，是用板栗跟雞湯一起熬煮的，帶有一點沙沙的口感，特別適合不吃辣的朋友，拿來煮肉或是蔬菜都可以吃到食材本身的甜味。

李鐵柱火鍋村｜高麗菜&柳松菇

高麗菜煮過之後會釋放出自然的甜味，搭配板栗雞湯底會更顯得鮮美。 柳松菇則是帶來清爽的口感，吸附了湯底濃郁的風味，吃起來層次更豐富。

李鐵柱火鍋村｜農家土鷄蛋餃

蛋餃的外皮是用土雞蛋做的，口感很滑嫩，裡面的內餡也很飽滿， 咬下去的時候，可以吃到雞蛋的香氣跟餡料的鮮味，不管是搭配麻辣湯底還是板栗雞湯都很適合。

李鐵柱火鍋村｜手打鴨肉貢丸

這款貢丸是用新鮮的鴨肉手工製作的，口感很紮實很有彈性， 咬下去還可以感受到鴨肉的鮮甜跟濃郁的風味。

李鐵柱火鍋村｜世鵬嫩鴨血

吃麻辣鍋必點的好物！口感超細嫩，入口即化，特別會吸附麻辣湯汁的香氣，滋味濃郁，讓人一吃就愛上。

李鐵柱火鍋村｜土豆片(馬鈴薯片)

是一道簡單但是很美味的火鍋配料，薄薄的土豆片放到湯裡面煮，吸收了湯的風味，口感軟糯，讓湯頭變得更好喝。

李鐵柱火鍋村｜老油條

麻辣鍋必搭的靈魂單品－老油條！吸飽湯汁之後，外層還是保持一點點的脆度，裡面則是變得軟糯又入味，吃起來超過癮。

李鐵柱火鍋村｜Q彈紅薯粉

煮熟之後吃起來Ｑ彈又有嚼勁，特別會吸附湯底的麻辣跟香味，滑嫩而且不容易煮爛，超有嚼勁。

李鐵柱火鍋村｜火箭鮮小卷

新鮮的小卷口感Ｑ彈，稍微涮一下就可以吃了，麻辣湯底更能凸顯它的鮮美。

李鐵柱火鍋村｜水牛黑毛肚

水牛黑毛肚表面佈滿細小的絨毛，非常適合拿來涮麻辣鍋，滾燙的紅油熱湯可以停留在毛肚之間， 帶來滿口鮮香又刺激的口感，獨特的彈性跟咬勁讓人越嚼越有味道。

李鐵柱火鍋村｜秘製嫩牛肉

這款牛肉經過秘製工藝處理，涮過之後口感特別柔嫩多汁， 而且可以充分吸收湯底的麻辣鮮香，每一口都讓人回味無窮。

李鐵柱火鍋村｜雪花牛肉

雪花牛肉有著細緻的脂肪紋理，涮過之後口感鮮嫩多汁，而且帶有豐富的油香。

李鐵柱火鍋村｜鐘水餃

用餐的過程中，那天還吃到了免費的鐘水餃，是服務人員現場煮給客人吃的，這道「鐘水餃」是來自四川成都的， 聽說是以前有一位鐘先生發明的特殊水餃吃法，所以就這樣流傳下來了，搭配的酸酸辣辣醬汁超級涮嘴，會讓人忍不住一口接一口。

李鐵柱火鍋村｜鹹檸氣泡飲、爆打檸檬飲、烏梅汁

冰涼的檸檬手搖飲，酸酸甜甜的滋味，相當解膩解辣，還可以讓口感更清爽， 是搭配麻辣鍋的不二選擇！搭配上冒煙小茶壺有夠療癒，喝完小茶壺還可以帶回家喔！

李鐵柱老火鍋村真的是結合了四川重慶的麻辣風味跟成都的茶文化，為我們這些吃貨提供了一個既有傳統特色又有創新元素的用餐體驗！ 餐廳主打的牛油全紅鍋，搭配老鷹茶…等湯底，濃郁麻辣的滋味完全融入每一片涮肉跟蔬菜裡面！ 從水牛黑毛肚、秘製嫩牛肉到手工鴨肉貢丸、Ｑ彈紅薯粉…等等特色配料， 樣樣都沒雷，超級值得一吃！喜歡吃麻辣鍋的朋友，經過附近時不妨也來李鐵柱火鍋村嘗嘗看吧！

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