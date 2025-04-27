哈囉各位甜點控、肉桂捲愛好者們！今天要來跟大家聊聊最近超夯的肉桂捲啦！沒錯，就是那個香氣撲鼻、一口咬下幸福感爆棚的肉桂捲！這幾年啊，肉桂捲真的是紅遍大街小巷，好多厲害的咖啡廳都推出了自家的招牌肉桂捲，身為一個專業的吃貨，怎麼能不跟上這波熱門的肉桂捲風潮呢？

所以今天就幫大家整理了 2025年最新的肉桂捲推薦名單，精選了台北、新竹、台中、台南、花蓮、宜蘭這些地方的肉桂捲人氣店家，讓想嚐鮮的朋友們可以好好參考一下喔！

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聽說啊，以前「肉桂」可是很珍貴的東西，後來大量種植才變成我們日常生活中平價又好用的香料。二次大戰後，北歐人就把糖、奶油跟肉桂這三樣東西mix在一起做成了「肉桂捲」，結果就變成他們的國民麵包了！而且瑞典還特別把每年的10月4號訂為「肉桂捲日」，就知道他們有多愛肉桂捲了吧！

台北肉桂捲推薦

Fly’s Kitchen

地址：台北市大安區大安路一段16巷4號 營業時間：11:00-18:00，週一公休。 電話：(02)2775-3277

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他們家可是頂著「台北市最好吃肉桂捲」這個超強稱號耶！聽說蒼蠅哥老闆每天都是限量供應，不只難吃到，還超難搶到！他們家的肉桂捲，肉桂香氣超濃郁，麵包口感又很濕潤，裡面包的是經典的核桃跟黑糖，聞起來香甜，吃起來卻一點都不會膩口，再配上一杯帶有檸檬香氣的西西里咖啡，那就是他們家的超人氣組合啦！ 而且「Fly’s Kitchen」不只有甜點，鹹食也超推，像是鮪魚三明治在網路上也有一大票粉絲呢！

Miss V Bakery

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓 營業時間：11:30-20:30 電話：(02)2559-7391

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再來這間「Miss V Bakery」也是很多網友心目中的第一名喔！他們家的肉桂捲常常都是一顆難求！創始店在捷運中山站附近的赤峰街49巷22號1樓，營業時間是早上11點半到晚上8點半，電話是(02)2559-7391。店裡的風格很清新，除了肉桂捲，還有早午餐、烤起司三明治跟很多季節限定的甜點，選擇超豐富，而且聽說每一樣都表現得很厲害！ 他們家的肉桂捲口味超多，有原味、糖霜、奶油起司、義式濃縮咖啡、焦糖黏黏包，還有假日限定的「Double肉桂捲」總共六種！ 外表沒有特別浮誇，但是用全蛋黃跟動物性鮮奶油做的湯種麵團，吃起來的口感有蛋糕的綿密又有麵包的紮實，肉桂的味道是很溫和的那種，非常值得試試看！

新竹肉桂捲推薦

吉十咖啡

地址：新竹市北區北門街36號 營業時間：12:00-20:00，週二公休 電話：(03)2523-2288

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接下來帶大家到新竹！這間「吉十咖啡」在新竹城隍廟旁邊的北門街上，地址是新竹市北區北門街36號，營業時間是中午12點到晚上8點，禮拜二公休，電話是(03)2523-2288。「吉十咖啡」店裡的風格很有特色，會讓人忍不住多看幾眼，而且他們家就是以賣很多不同口味的肉桂捲出名的！店裡除了有各式各樣的茶跟咖啡、精釀啤酒，餐點也有肉桂捲跟好吃的早午餐可以選，而且他們還有甜點烘焙課程跟教學，在新竹可是超人氣的打卡名店喔！ 他們家的肉桂捲是老闆每天手工現做的，口味超多，像是蘋果、太妃糖、巧克力太妃糖、丹麥、抹茶、黑糖核桃佐白醬等等，聽起來就超誘人！ 而且他們用的奶油很高級，所以吃起來奶香味很濃，加上焦糖的焦香味，濕潤又鬆軟的口感真的是一絕！ 甚至還可以加冰淇淋一起吃呢！

江山藝改所

地址：新竹市東區興達街1號 營業時間：12:00-20:00，週三、四公休 電話：(03)2526-6456

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這間店在新竹是很多文青會去的地方，因為他們不只賣咖啡，還有獨立刊物、小誌跟書籍，也是音樂表演跟展覽的空間，三樓還有背包客棧！ 老闆吃素很多年，也很堅持環保跟自由的理念，從店裡的擺設跟書刊就可以感受到那種懷舊的氛圍。 他們家的「純素肉桂捲」是用公平貿易的斯里蘭卡有機肉桂粉跟豆奶做的，加價還可以吃到他們自己做的素食冰淇淋！ 肉桂捲外表看起來超可愛，吃起來外皮有點酥酥的，裡面很溫軟，口感很紮實綿密，深受很多人的喜愛！

台中肉桂捲推薦

This Guy 這傢伙

地址：台中市西區大忠南街82巷40號 營業時間：10:30-18:00，週二、三公休

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來到台中，這間叫做「This Guy 這傢伙」的店一定要認識一下！地址在台中市西區大忠南街82巷40號，營業時間是早上10點半到下午6點，禮拜二、三公休。這間店是把公園旁邊的老宅改建成很鄉村風的小店，現在主要就是賣肉桂捲跟可頌麵包。 他們家的肉桂捲size超大，上面灑滿了肉桂粉跟黑糖粉，看起來就超吸睛！ 裡面吃起來很像千層麵包，一層一層薄薄的，整個吃起來很濕潤又很Q，肉桂味超濃郁，吃起來超滿足

Nunchuk 拿翹咖啡

地址：台中市西區中興街285巷13弄13號 營業時間：週日至週二14:00-23:00，其他日14:00-00:00，週四公休。 電話：0919-464-259

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Nunchuk 拿翹咖啡這是一間開了快十年的深夜咖啡館，有很多老客人。 老闆是丹麥人，因為在2016年很想念家鄉的肉桂捲，所以就開始自己研發跟販售。 他們家的肉桂捲從一開始簡單的歐式口味，慢慢改良成現在比較偏美式的口感，因為最近的肉桂捲風潮，意外變成了一間打卡名店！ 他們家的肉桂捲吃起來很柔軟蓬鬆，上面的奶油糖霜很甜，吃起來很療癒但是也很罪惡！ 如果你喜歡吃比較甜又鬆軟的美式肉桂捲，非常推薦來試試看喔！

Chai Pù 茶部

地址：台中市西區五權六街61巷5號 營業時間：週四至週六10:10-18:00。 電話：(04)2378-0279

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他們家是專賣印度香料奶茶的店，位在台中美術館後面，但是他們家的肉桂捲也非常有名，而且非常搶手，聽說要事先預訂才吃得到！ 「Chai Pù 茶部」除了肉桂捲，還有賣烤餅跟香料奶茶等等印度美食。 他們家的肉桂捲是歐式的，吃起來比較乾爽，其中蘋果焦糖口味的肉桂捲酥脆又香甜，熬煮過的蘋果肉跟杏仁片搭配起來超加分！ 檸檬口味的肉桂捲上面的糖霜帶點酸味，跟濃濃的肉桂味結合起來非常清爽！ 如果你是超級肉桂控，一定要試試看他們的重度肉桂捲，滿滿的肉桂香氣，味道甜而不膩！ 而且他們每天提供的口味都不太一樣，像是還有靜岡抹茶、青檸檬、松柏嶺烏龍、香蕉巴諾妃等等，建議去之前可以先跟店家確認一下當天有什麼口味喔！

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台南肉桂捲推薦

Lefty’s Cafe左撇子咖啡吧

地址：台南市中西區民族路三段289號後車庫 營業時間：11:00-18:00，週二、三公休。 電話：0925-920-563

照片來源：IG@leftyscafe

台南的小店總是特別吸引人，「Lefty’s Cafe 左撇子咖啡吧」就在阿星鹹粥旁邊，是用車庫改裝的，店裡佈置得很溫馨可愛。 他們家除了賣很多不同的飲料，還有隨著季節變換的甜點，當然也有熱壓吐司跟泰式涼拌麵這些鹹食。 現烤出爐的肉桂捲外皮酥酥的，裡面很軟，裹滿了肉桂黑糖醬，層次不會太複雜，但是吃起來很有誠意！ 裡面還有大顆的蘋果或鳳梨果肉，剛好中和了黑糖的甜味，表現真的很棒！

夫水二木。咖啡館

地址：台南市中西區民權路四段136號1樓 營業時間：10:30-18:00，週四公休 電話：(06)350-1368

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他們家可是台南第一間肉桂捲專賣店喔！店面很寬敞明亮，主要就是賣司康跟肉桂捲。 他們家的肉桂捲口味超多，總共有八種，每天的出爐時間是早上10點半跟下午3點半這兩個時段。 他們家的肉桂捲外型很精緻，麵包體比較薄，會依照不同的口味加入不同的內餡，最上面再淋上奶油起司。 「夫水二木」創造了很多特別的口味，像是威士忌桂圓、熱紅酒蘋果、蘭姆葡萄等等，口味都比較濃郁，香甜但是不會膩，口感比較偏乾，但是不會硬，每一口都充滿了肉桂的香氣。

WOM SALONE

地址：台南市中西區中華西路二段12巷30號 營業時間：10:00-18:00，週一、二公休。 電話：(06)299-8485

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WOM Salone他們家有「台版塞納河畔咖啡廳」的美稱，裝潢設計充滿濃濃的歐洲氣氛，因為開在彩色河畔民宿樓下，外觀很像威尼斯的彩色船塢。 他們家是採會員預約制的，這樣才能確保每個客人都可以吃到限量的甜點，挪威蛋糕、荷蘭鬆餅、肉桂捲都是必點，聽說他們家的肉桂捲是跟丹麥師傅學的，所以有非常道地的口味喔！

宜蘭肉桂捲推薦

袋鼠咖啡 Kangaroo Café

地址：宜蘭縣羅東鎮忠孝路99號 營業時間：10:00-18:00，週一、五公休。 電話：(03)953-0210

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這間店是很明亮又溫馨的下午茶咖啡廳，因為甜點做得太優秀了，所以在網路上也變成了一間熱門店家。 他們家的甜點有很多選擇，像是生乳捲、提拉米蘇跟布朗尼，當然還有深受大家喜愛的濃郁焦糖肉桂捲！ 剛烤好的肉桂捲，把核桃碎跟焦糖牛奶醬加到麵包體裡面，肉桂跟黑糖的組合真的是絕配，吃起來又酥脆又濃郁！

花蓮肉桂捲推薦

小和好點 dot.dot. Bakery & Café

地址：花蓮縣壽豐鄉平和一街119號 營業時間：14:00-18:00，週三、四公休

照片來源：IG@emiiiwenwen

他們家在「小和農村」民宿園區裡面，店裡的風格是很浪漫的鄉村風，氣氛很悠閒，用餐空間也很舒服。 他們家的肉桂捲非常有名，甚至有「LV級的肉桂捲」這個稱號！ 人氣必吃的「招牌雪山肉桂捲」比一般的肉桂捲還要大，烤過之後外皮會變得焦脆，上面淋上乳酪跟焦糖醬，搭配台灣柴燒黑糖混肉桂，吃起來外酥內軟，口感很細膩，麵包體很溫潤濃郁！ 而且「小和好點」還有提供肉桂捲宅配服務，如果沒辦法到現場買的朋友可以考慮一下喔。

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在隱巷

地址：花蓮縣花蓮市建中街28巷6號 營業時間：10:00-18:00 電話：0960-582-217

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他們家在花蓮火車站附近，是一間老宅改建的早午餐店，外觀有很復古的圓圈鐵花窗跟紅磚牆，裡面裝潢是走簡單活潑的鄉村風格，營造出很舒適的用餐空間。 他們家的早午餐、義大利麵、脆餅、磚餅都很好吃，但是每日限量出爐的肉桂捲更是聲名遠播，讓他們家漸漸變成花蓮的肉桂捲名店！ 他們家的肉桂香氣很獨特但是不會太嗆，黑糖威士忌口味的酒香跟黑糖香氣融合在一起，讓人一吃就忘不了！ 太妃糖堅果口味是比較美式的外型，吃起來很紮實，香氣跟甜度都很剛好，喜歡肉桂捲的朋友來花蓮玩千萬不要錯過啦！

偷偷告訴大家，肉桂這種香料植物其實很古老，在中國、越南、印度都有種植喔！ 聽說它有促進腸胃蠕動、幫助消化、抑制細菌等等的功效，在中醫上屬於性質比較熱的，適合風濕痛跟糖尿病患者食用。 不過因為肉桂性熱，所以體內比較乾燥、容易口乾舌燥、便秘的人就不太適合吃。 另外，因為肉桂有促進血液循環的效用，孕婦、產婦跟有出血性疾病的人要盡量避免喔！



希望今天的肉桂捲推薦大家會喜歡啦！趕快把這篇熱門的肉桂捲店家收藏起來，找時間去把這些超讚的肉桂捲都吃過一輪吧！保證讓你愛上這個迷人的滋味！