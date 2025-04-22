日本知名連鎖"樂雅樂"居然有出早餐就在台北站前店，早餐190元起，不管你要中式西式都有，飲料還可以無限喝，CP值也太高了，切記10:30前才能享用。用餐環境寬廣舒適，招牌必點經典樂雅樂餅，讓人一秒神遊回日本，享受充滿儀式感的美好早晨，除此之後還有供應兒童餐，提供圖畫紙和彩色筆，為親子友善餐廳，地點就在台北車站旁YMCA一樓，加入會員送禮物，填寫問卷送甜點，成為台北CP值高早餐。

源自日本的樂雅樂餐廳，從早到晚都有提供餐點，地點就在台北車站捷運站旁YMCA一樓，相當便利。

招牌必點：經典鬆餅190元，原汁原味的日式鬆餅，一秒神遊回日本，上面有一球鮮奶油，遇熱融化後加上楓糖超級美味～

多項經典早餐190元起，就可在充滿日式氛圍環境下享用餐點。

最新DM，實際DM以店家為主，早餐選擇多樣化，有蔥鹽燒牛排朝定食、早粥元氣朝定食、蕃茄水果優格沙拉、經典鬆餅、吐司等，價位從190元起就可以享受一個美好悠閒的早晨。

加入會員送禮物，填寫問卷送甜點

內用飲料喝到飽，不管你要牛奶、美式咖啡、拿鐵、巧克力牛奶等應有盡有。

也有提供茶包、汽水飲料等自助吧無限暢飲。

用餐環境日系簡約風格，寬敞舒適，擁有大片的落地窗，採光良好，乾淨明亮，讓人有回家般的舒適感。

我們選擇坐靠窗的位置，姿意沐浴在陽光下，感受充滿儀式感的美好早晨時光。

招牌必點：山型吐司附果醬，單點35元，早餐盤吐司可更換，補差價15元。

鬆餅早餐190元，附楓糖漿一整罐，讓你可以無限制淋上淋在鬆餅上，真是有夠邪惡，讓人我一秒神回日本，超級想念～影片分享

招牌必點：晨光嫩烤雞胸與嫩蛋白260元，除雞胸肉還有生菜沙拉、芒果奶酪、美式炒蛋、山型麵包等營養又豐盛。

山型麵包Q彈酥脆鬆軟，可以塗抹草莓醬或奶油，享受多層次口感。

嫩煎鮭魚朝定食270元，主餐鮭魚附生菜沙拉、美式炒蛋、附味噌湯、海苔、白飯等。

和風杏力蛋吐司260元，有歐姆蛋、生菜沙拉、芒果奶酪、吐司等。

早粥元氣朝定食190元，一碗白粥加五宮格小菜，傳統稀飯配小菜。

除了有兒童餐，還提供圖畫紙和彩色筆給小朋友，相當貼心。

正宗日本樂雅樂餐廳，也是親子友善餐廳。

日本樂雅樂菜單

日本當地樂雅樂家庭餐廳。

周邊景點：台北地下街最新東森廣場K區地下街。

樂雅樂餐廳 站前店：台北市中正區許昌街19號；營業時間：08:30-20:00，周五周六到21：00

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