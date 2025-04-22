這間「花佈院」真的是最近在田尾景點中竄紅的一顆星啊！這間店就藏在田尾鄉的民族路上，一靠近就被它那充滿中國風的庭院給深深吸引住啦。走進「花佈院」，你絕對會驚呼連連，因為這裡不只有全台灣首創的「屋瓦花園」，讓你可以在古色古香的庭院裡散散步，還能同時享受到看起來就超厲害的烤魚和火鍋美食。不誇張，這裡真的是隨便拍都好看，難怪會變成網美們的拍照熱點，而且也很適合帶小朋友一起來玩喔。

【花佈院】

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花佈院特色介紹｜中式庭園裡的花卉饗宴

他們是以「花」跟「茶」為主題，打造了一個充滿文藝氣息又綠意盎然的夢幻空間。最厲害的就是那個用回收屋瓦做成的「屋頂上的花園」，上面種了好多可以吃的花和香草，走進去真的就像走進一幅會呼吸的山水畫一樣。而且啊，園區裡面還融入了好多中式建築的元素，像是拱門、水池，還有漂亮的花窗造景，每一個角落都超好拍的啦！被網友們稱為「彰化最美中式庭園餐廳」真的是一點都不為過。

田尾花佈院菜單

「花佈院」主要的餐點就是烤魚跟火鍋。不過要注意喔，室內空間目前只能點茶品和火鍋、烤魚，想吃豆花的話就只能在戶外用餐區享用。

一走進去真的會覺得自己好像穿越到古代一樣。之所以這麼受歡迎，除了餐點好吃以外，戶外的造景跟腹地在田尾這邊也算是數一數二的。

從造景設計到餐廳的建築跟室內都可以感受到濃濃的中國風。室內用餐區還掛著充滿書法的布簾，而且你還可以看到櫃檯的人員很仔細地在泡茶。

「屋頂上的花園」是用回收的屋瓦打造的，如果你剛好在等位置，園區裡面真的有很多地方可以讓你拍拍照。像這個屋瓦屋頂上就種滿了花花草草，還設計了階梯式的座位，不只能拍照，等候的客人也可以坐在那邊休息。

他們還有一個很有中國風的水池造景，叫做枯山水池景。那邊還有一個小瀑布，前面也設計了幾個用餐區，不過這一區的位置聽說要提早預訂而且有低消限制喔。

接下來要介紹他們家的招牌餐點啦！像是火鍋、酸菜魚，還有豆花，聽說都很厲害。酸菜魚還有分2到3人份，魚的種類可以選江團烤魚或是烏鱧烤魚。



江團烤魚系列(香甜蕃茄口味)：980元

他們家的烤魚上桌後，要先用大火悶煮，等到裡面煮滾了之後再轉成小火。接著就要用旁邊的計時器倒數8分鐘，時間到了服務人員就會來幫你開蓋，香噴噴的烤魚就完成啦。

番茄口味是裡面唯一比較不辣的，湯底是用單純的番茄去熬製的。配菜也很豐富，有豆皮、豆芽、青菜、豆腐等等。

你可能會好奇「江團魚」是什麼？它可是被譽為長江四鮮之一耶，原本生長在長江流域，現在台灣彰化地區也有引進養殖。聽說「不食江團，不知魚味！」。它又叫做長吻鮠，是淡水魚裡面的上品，肉質非常細嫩肥美，而且沒有細小的刺跟魚鱗。它的含肉率很高，而且是高蛋白、低脂肪，富含多種維生素和微量元素，是非常滋補的食材。而且它有豐富的膠原蛋白，營養價值很高，肉質鮮嫩就算煮久了也不會爛，重點是只有大魚刺沒有小刺喔。

飲料的部分，我看到櫃檯有人一壺一壺地在煮茶水，打開蓋子是真的有泡開的茶葉，裡面還加入了柳橙、百香果、紅冰糖調製而成，喝起來有著天然的水果酸甜香氣，我點的是橙香青茶290元，而且啊，點一壺茶還會附上茶點可以搭配享用喔。

他們家還有一個很特別的小點，叫做台式肉夾饃85元，這是陝西的特色麵食，酥脆的餅皮夾著紅燒豬肉、酸菜、香菜、花生粉。你可以把它想像成是陝西的刈包，但吃起來很不一樣，滿好吃的。

整體來說，「花佈院」在田尾公路這邊的餐廳規模算是數一數二的。位置非常搶手，很多人騎著腳踏車在田尾公路逛的時候，都會特地來「花佈院」稍微停留拍拍照和吃個飯。烤魚跟肉夾饃的味道都還不錯，如果你來田尾玩，非常推薦你進來拍拍照、吃個飯。

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花佈院餐廳資訊

營業時間：週三~週日 11:0~21:00(週一~週二公休)

地址：彰化縣田尾鄉民族路一段618號

電話：04-823-0228

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交通資訊