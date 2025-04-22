這間隱藏在台北市萬華區91巷的「91巷甜不辣」，真的是在地人才知道的銅板價美食！如果你是搭捷運龍山寺站來玩，想找點特別的萬華美食，那這家你絕對要收藏起來，他們家的甜不辣湯頭超清甜，配料又豐富，下午茶或點心來一份剛剛好。聽說還是老饕級的長輩帶路才知道的，阿伯推薦的果然沒讓我失望，一吃就愛上，而且加了他們家的辣椒更是讚到不行，吃完甜不辣一定要記得請老闆加湯，保證讓你超滿足。

91巷甜不辣 108臺北市萬華區大理街91巷5號

0936 347 954

10:30–19:00 (週日休息)

91巷甜不辣，地址是台北市萬華區大理街91巷5號。如果你搭捷運來，從龍山寺站二號出口出來後往和平西路左轉。過個馬路，就會看到之前介紹過的那間超棒酒吧。再往前走一點點，有個斜斜的小巷子就是91巷啦，走進去馬上就能看到他們家。如果你是從一號出口出來，就要斜著跨過和平西路，要等兩次紅綠燈才能到喔。店裡有內用座位，外面也有一個；天氣熱的話，當然是選裡面吹冷氣比較舒服啦。

這間91巷甜不辣的本業其實是印刷廠，所以在你享受美食的時候，可能會聽到印刷機運作的聲音喔。他們家的餐點很簡單，就只有分大小碗，小碗50元，大碗65元。不過最近他們有個新品，是手工魚漿高麗菜卷，身為黑輪店必點的我當然要試試看。

老闆還很貼心地畫了點菜單呢，點好餐就看老闆在那邊一塊塊夾料，光看就覺得超誘人的啦。

他們的甜不辣配料當然少不了煮到透爛、超甜的蘿蔔，還有Q彈的油豆腐。重點是那個手工魚漿高麗菜卷，我超愛！一半是因為他們的醬汁跟菜卷超級搭。

他們家的甜不辣之所以好吃，除了用料實在之外，那個獨門醬汁也是一大功臣，一定要多沾一點才夠味。換個角度拍一下，你看這個料是不是超級多啊！

這個白白圓圓的就是很多人都愛的九層塔花枝丸，口感Q彈又香，我也很喜歡。小根的甜不辣也有，聽說有朋友很愛這種的，但我個人還是偏愛大塊的，咬起來比較過癮。

最後，一定要記得加他們家的辣椒！加進去整個味道層次又提升了一個檔次，超級好吃。

他們的魚漿品質很好，是從基隆來的，難怪這麼厲害。但更讓我驚豔的是那個高麗菜，吃起來脆甜又不會太硬，口感剛剛好。

吃完所有料，最重要的就是加湯啦！他們的湯頭之所以好喝，是因為是用煮過很多料的鮮美湯頭。而且啊，那個沾過甜不辣的醬汁和辣椒，融入熱湯裡，那個味道真的是絕配！天氣冷的時候，我一定會多喝好幾碗。

總結一下，雖然萬華這邊好吃的東西真的太多了，但這間「91巷甜不辣」絕對是值得你特地來試試看的一間。他們的甜不辣好吃，醬汁讚，加了辣椒更是無敵，最後再來一碗熱湯，真的是大大的滿足啊。

店家/景點資訊

店家名稱： 91巷甜不辣

所在地址：108臺灣台北市萬華區大理街91巷5號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:30-19:00

店家電話：0936 347 954

備註資訊：

91巷甜不辣

108臺北市萬華區大理街91巷5號

0936 347 954

10:30–19:00 (週日休息) Google即時導航

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