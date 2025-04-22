這次的東部鐵道旅遊，從花蓮到池上是搭乘山嵐號，從台東到枋寮是搭乘藍皮解憂號，「藍皮解憂號」是台灣鐵路管理局推出的觀光列車，由經營，行駛於南迴線，連接屏東枋寮與台東之間的路段。​這列車以其復古的藍色車廂和可開啟的窗戶著稱，讓乘客能夠直接感受海風，欣賞壯麗的海岸風光。

藍皮解憂號｜路線

我們這次搭乘的是從台東出發前往枋寮的路線，沿途停靠金崙站、大武站與枋山站。金崙站附近有著名的金崙溫泉與原住民部落文化；大武站則鄰近蔚藍海岸，是欣賞太平洋海景的絕佳地點；而枋山站則坐擁山海交界的迷人風光，是許多鐵道迷必拍的車站之一。

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藍皮解憂號｜時刻表

藍皮解憂號是一列超有復古感的觀光列車，行駛在南迴鐵路上，從屏東的枋寮一路到台東，也可以反向從台東開到枋寮，兩邊都可以選擇。這次我們參加的是旅咖安排的東部鐵道之旅，選的是從台東出發開到枋寮的方向，接著再一路往北回到台中。

藍皮解憂號｜票價

藍皮解憂號是台鐵委託雄獅旅行社經營的觀光列車，想搭的話可以直接到雄獅的官網上訂票，超方便。單程票價是699元，如果是6歲以下的小朋友，只要99元就能一起搭車，超划算。

藍皮解憂號｜列車編組

藍皮解憂號總共有四節車廂，分別是策展車廂、混合式車廂、旋轉椅車廂，還有長條椅車廂。我們這次被安排坐在長條椅車廂，其實座位還蠻多的，不會覺得太擠，坐起來也蠻舒服的。整體氣氛很悠閒，還可以邊看海邊聊天，很chill～

藍皮解憂號｜搭乘時間

報到時間是13:30到13:50，13:55可以開始進站，列車則是14:10準時出發。其實現場流程蠻簡單的，拿到票之後就可以直接憑票進站了。進去之後還有一點時間，建議可以趁這時候先去拍拍藍皮解憂號的列車，整台復古藍色的車身超好拍，隨便拍都是復古鐵道感！

詳細地的各站停留時間。

藍皮解憂號｜集合地點

如果你是從台東出發搭乘藍皮解憂號的話，集合地點就在台東車站左手邊的自行車補給站裡面。現場會有工作人員協助報到，整個動線算蠻清楚的，不會太難找～只要提早一點到。

快到搭車時間的時候，外面會擺上藍皮解憂號的標示牌，上面「解憂」兩個字超大超醒目，一眼就能看到，完全不怕找不到集合地點。

藍皮解憂號｜享受鐵道之旅

報到的時候，除了拿到藍皮解憂號專屬車票，還會收到一些小禮物，像是明信片、藍皮與日本吉野川聯名的貼紙、口罩，還有導覽耳機。這些小物都很有特色，感覺像是加入了一場專屬的旅行活動，讓整趟旅程更有紀念價值！

這張明信片背後不僅有非常復古的火車票設計，還附有藍皮解憂號的路線圖，超有特色！而且很多旅客都會拿明信片去蓋印章，就像一個小小的紀念儀式，這樣可以把整趟旅行的回憶留存下來，超適合當作紀念品或送人喔！

拿這藍皮的車票我們就先進入月台拍照囉，藍皮解憂號的列車車頭是深藍色的，整體風格非常復古且簡潔，散發著懷舊的氛圍。

車身為淺藍色，設計沒有過多的裝飾，讓它看起來既質樸又經典。這種簡單的藍色外觀，加上列車的獨特形狀，讓它在任何場景下都顯得格外引人注目，讓人一眼就能認出來，充滿了悠閒的旅行感覺。

以前的火車不像現在有電子看板，都是由人員手動更換的。這次我們是從台東搭藍皮解憂號往枋寮方向開，火車上的看板就會顯示「開往枋寮」，這種傳統的做法讓整個旅程多了點復古的感覺，超有趣的！

列車車身上也會標住藍皮解憂號的搭車日期喔。

從來沒搭過這麼復古的火車，當下真的超興奮的！

在台東火車站巧遇環島之星的萌旅號，下次有機會來搭搭看。

搭乘藍皮解憂號的整段旅程都有導覽服務，所以在上車前，工作人員會發放導覽器，只要把隨附的耳機接上去就可以開始聽導覽了。整趟車程中，導覽會介紹沿途的地點、歷史故事還有鐵道小知識，邊搭車邊聽真的超有趣，不只放鬆還長知識！

因為藍皮解憂號的列車跟月台之間有一段落差，站務人員都會特地放上鐵板銜接，讓大家上下車比較方便、不會踩空。這個小細節其實蠻貼心的，尤其對長輩或是帶小孩的旅客來說，走起來更安心也更順暢。

這次搭的藍皮解憂號，是重新修復過、超過五十年的老普快車，整台車保留了以前那種古早味，真的一上車就超有感覺，像是回到爸媽那個年代的火車旅行。

車廂裡頭是吊掛式的老風扇，當風扇一轉起來，整個就有那個復古味出來了。

最加分的就是海景窗，窗戶可以開，海風吹進來真的很舒服，一邊聽導覽一邊看著東海岸的海天一線，心情整個超放鬆，完全可以理解為什麼叫「解憂號」。

座位是那種很經典的軍綠色長條椅，雖然不是軟墊的高級座椅，但其實還蠻好坐的，很符合那種普快車的樸實感。

整台車不管是外觀還是內裝，都充滿濃濃的懷舊風，真的很有台味，也讓人重新認識到台灣鐵道的魅力。這種慢慢走、慢慢看的旅行方式，很療癒也很難得！

車上也可以買到藍皮解憂號的周邊產品喔，大家都很捧場，到最後商品幾乎銷售一空。

列車行時後遠眺台東娜路彎大酒店。

台灣東部花蓮至知本之間目前仍有多處路段為單軌鐵路，主要包括：花蓮－壽豐（約17.1公里）、光復－瑞穗（約19.7公里）、三民－玉里（約11.3公里）、東里－關山（約31.1公里）、關山－山里（約21.8公里）以及台東－知本（約11.6公里），總長約112.6公里，佔整體區間的約70%。由於單軌限制，列車必須在特定站點等待對向列車通過，導致班次較少，行車時間較長，尤其在假日與旅遊旺季，經常出現一票難求的情況。

太平洋跟台灣海峽一起入鏡，這種只有在南迴線上才看得到的無敵海景，真的太美了！一路上海景超遼闊，左邊就是太平洋，根本像在看明信片現場版，搭著藍皮解憂號看風景，完全是一種視覺享受～

搭乘藍皮解憂號的其中一個亮點，就是中途會停靠金崙站，安排大家一起來一場超有趣的部落走讀。其實走讀的範圍沒有很大，差不多就是從金崙火車站出來前面那條街走一圈，不過沿路的內容真的很豐富！像我們有看到排灣族種植的紅藜田，還會經過當地的特色建築。重頭戲是在金崙聖若瑟天主堂，當地的猶長（部落長老）會親自出來帶導覽，超認真地介紹排灣族的文化、圖騰代表的意義，每一幅圖像背後都有故事，大家都聽得很入神，也對原民文化有了更深一層的認識。走讀的最後，猶長還帶大家一起跳排灣族的傳統舞蹈，每個人都跳得超開心，現場氣氛超歡樂，真的很有參與感又難忘！

部落走讀結束上車後，每個人都拿到一份小米甜甜圈跟飲料，甜甜的、QQ的口感超療癒～搭配窗外的風景，邊吃邊聊天，剛剛好放鬆一下。整趟行程不只玩得開心，也學到不少東西，真的很有深度又不會太累，完全是那種一天剛剛好的微旅行，玩得剛好、記憶剛好、心情也剛剛好！

說真的，以台灣的鐵道旅遊來說，東部真的美到不行！沿途都能看到太平洋的海岸線，那種一邊搭火車、一邊看海的感覺，真的超放鬆。海天一線的景色配上慢慢行駛的列車，整個就是悠閒又愜意，讓人完全捨不得下車～這才是真正的療癒系旅程啊！

這段南迴鐵路可以說是全台穿越最多橋樑和隧道的路段，整段路線長達98.2公里，號稱是「微笑曲線」，真的很有意思。整條路線由上百座橋樑和30多座隧道串連起來，一下穿山、一下過海，沿途的風景變化超豐富，從山景一路切換到海景。

到了枋山站的時候，列車會特地停下來讓大家下車拍照，這裡可是有名的極南車站，標誌牌一定要拍一張打卡留念！而且因為時間差不多接近傍晚，這裡也超適合拍夕陽，海景加夕陽的組合真的美炸，整個氛圍浪漫又放鬆，是旅程中超值得期待的一站。

也因為我們是搭下午的班次，時間剛好接近傍晚，如果你是從台東搭回枋寮的方向，運氣好的話真的有機會看到超美的夕陽海景！陽光灑在海面上閃閃發亮，整個天空漸層變色，那畫面真的美到不像話，是這趟旅程最浪漫、最療癒的時刻之一～

這趟藍皮解憂號的旅程真的很難忘！從台東到枋寮，沿途的太平洋海岸線和橋樑隧道讓每一刻都充滿驚喜。尤其在夕陽下，看著海景的瞬間，真的覺得所有煩憂都消失了。車廂復古的設計，加上導覽的介紹，讓這趟旅程不僅是視覺上的享受，還能學到很多有趣的歷史故事。整體而言，這是一次放鬆心情、享受台灣美景的完美旅行！