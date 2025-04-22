↑您喜歡鐵板燒嗎~現點現做~熱騰騰上菜

價格親民份量多~鐵板熱炒的味道

聞著就是香~讓人食指大動的不想停筷~

↑114年4月3日週四~清明連假第1天

小青和爸爸沒有回南部~到桃園藝文特區附近覓食

看上南平路上的3樂鐵板燒~

↑傳統鐵板燒似乎都長這樣~食客圍著鐵板燒坐

可以近距離的看著大廚們~製做食物的精彩表演~

↑現在時間已經是下午1點多~店內還是熱鬧滾滾的

食客真多~

↑點菜單一大張~價格真的很平實不浮誇~點主餐~附2樣青菜

湯品+飲料自助無限續~菜單上最高單價特級干貝250元

難怪~聽說住附近的民眾~把3樂當成自家後廚

隨時可光臨~

↑小青不解的是~鐵板燒的自助區~竟沒有白飯

沒錯~小青沒看錯~白飯需另計費~每碗10元

↑點了餐~碗筷~飲料~湯品等在自助區~都請自取~

↑今日湯品是海帶蛋花湯

↑很快的2樣青菜上桌~沒有意外~就是高麗菜+豆芽菜

主廚炒的清爽不油膩~也不會太鹹~

↑爸爸點的香煎扁鱈160元~主廚手藝了得

煎的洽洽熟度也剛剛好~新鮮好吃~

↑小青點的蝦仁140元~大廚熱炒的蝦仁加入大量的蒽薑蒜

香氣十足~蝦量也給的大器~

↑這樣的菜品~一碗飯哪夠呢~爸爸當然再來一碗

3樂與一般鐵板燒不同的地方~不是白飯吃到飽

也算是平價鐵板燒中~殺出一條藍海~

↑每吃鐵板燒必點的九層塔蛋20元

↑荷苞蛋20元

↑放假第1天~外食合影~在桃園3樂鐵板燒~

↑店家資訊

店名~3樂鐵板燒

地址~桃園巿桃園區南平路292號

電話~03-3468699

營業時間~11:00-零晨01:00

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