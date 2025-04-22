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桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

2025-04-22 14:35:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑您喜歡鐵板燒嗎~現點現做~熱騰騰上菜

    價格親民份量多~鐵板熱炒的味道

    聞著就是香~讓人食指大動的不想停筷~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑114年4月3日週四~清明連假第1天

    小青和爸爸沒有回南部~到桃園藝文特區附近覓食

    看上南平路上的3樂鐵板燒~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑傳統鐵板燒似乎都長這樣~食客圍著鐵板燒坐

    可以近距離的看著大廚們~製做食物的精彩表演~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

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  ↑現在時間已經是下午1點多~店內還是熱鬧滾滾的

    食客真多~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

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  ↑點菜單一大張~價格真的很平實不浮誇~點主餐~附2樣青菜

    湯品+飲料自助無限續~菜單上最高單價特級干貝250元

    難怪~聽說住附近的民眾~把3樂當成自家後廚

    隨時可光臨~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑小青不解的是~鐵板燒的自助區~竟沒有白飯

    沒錯~小青沒看錯~白飯需另計費~每碗10元

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   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑點了餐~碗筷~飲料~湯品等在自助區~都請自取~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

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  ↑今日湯品是海帶蛋花湯

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  ↑很快的2樣青菜上桌~沒有意外~就是高麗菜+豆芽菜

    主廚炒的清爽不油膩~也不會太鹹~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑爸爸點的香煎扁鱈160元~主廚手藝了得

    煎的洽洽熟度也剛剛好~新鮮好吃~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑小青點的蝦仁140元~大廚熱炒的蝦仁加入大量的蒽薑蒜

    香氣十足~蝦量也給的大器~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

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  ↑這樣的菜品~一碗飯哪夠呢~爸爸當然再來一碗

    3樂與一般鐵板燒不同的地方~不是白飯吃到飽

    也算是平價鐵板燒中~殺出一條藍海~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑每吃鐵板燒必點的九層塔蛋20元

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  ↑荷苞蛋20元

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑放假第1天~外食合影~在桃園3樂鐵板燒~桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

   桃園藝文特區3樂鐵板燒~平價美食~白飯另計每碗10元~

  ↑店家資訊

    店名~3樂鐵板燒

    地址~桃園巿桃園區南平路292號

    電話~03-3468699

    營業時間~11:00-零晨01:00

文章標籤
3樂鐵板燒 藝文特區 總圖對面 南平路 平價鐵板燒
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3樂鐵板燒

phone03-3462699
place桃園市桃園區南平路292號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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