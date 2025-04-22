高雄起家的元榆牧場，首間門市販售每日新鮮溫體黑羽雞 甘蔗雞、鹽水雞熟食

元榆牧場堅持使用黑羽雞，需要養殖超過16週才使用的雞隻

讓雞隻可以健康的長大，才會有有豐富的營養蛋白質

相對也會發現 元榆牧場的雞隻營養蛋白質會更豐富

而且來這裡採買每日新鮮配送到門市的甘蔗雞、鹽水雞都格外軟Q

都會帶有豐富的雞凍，這也是很多傳統市場的雞隻沒有營養成分

一般市面上販售的白雞，都是養殖只有5~6週的雞

元榆牧場使用16週的天然放牧熟齡羽土雞，3小時溫體保鮮製程鎖住關鍵營養

現場販售的甘蔗雞很搶手，一天最高可以販售出上百隻

很多婆婆媽媽拜拜都會直接買整隻雞不切，或者上班族都會來買回家加菜

小家庭都買半隻，新鮮吃營養成分最多

近期澄清店門市搶先開賣生鮮雞肉

元榆牧場 高雄澄清店 台灣黑羽土雞領導品牌

位置：高雄市鳳山區文鳳路36號

電話號碼： 07 780 8136

營業時間 ：10:00~19:00

粉絲團：Facebook

元榆牧場官網：https://www.yuanyuco.com/



所有門市據點：https://www.yuanyuco.com/pages/shops

高雄起家的元榆牧場，最知名的就是 現切雞 甘蔗雞、鹽水雞

不用跑傳統市場，首創於門市每日新鮮配送、現切新鮮帶回家

使用的是米其林三星餐廳主廚御用黑羽土雞，不是一般白雞

很多重視健康或者嘴巴很刁的饕客，一吃就知道口感跟風味完全大不同

元榆牧場高雄起家超過10年，從早期於型農市集起家

到現在有20多家直營門市，主婦聯盟黑羽土雞供應商亦可買到 元榆牧場部分商品

元榆牧場目前全台有20多間門市，雞隻都是每天中央工廠新鮮配送

很多朋友敲碗的生鮮溫體雞，店家也開始供應了

便利很多上班族、家庭、婆婆媽媽無法前往市場

就可以於元榆牧場門市買到生鮮雞肉唷!

回家可以做料理、烹飪，真的很便利

澄清門市有重新改裝過，很明亮舒適

一進門就覺得很乾淨鮮明，重新升級改裝明亮舒適好逛、採買也很方便

文山特區很多熟客都會持續回流購買的優質雞肉美食

自然放養、低密度飼養

加上甘蔗雞就是台灣傳統美食，也就是傳統市場的煙燻雞

不用跑傳統市場，新鮮好吃的還保有甘蔗雞雞凍的熟食煙燻雞就在元榆牧場

餐盒也都是使用環保餐盒唷!很不錯~

價格都是公開透明化，最熱銷的就是甘蔗雞

可以全雞、半隻、小份量，還有很多饕客最愛買的雞翅

元榆牧場首創土雞肉專賣店，不是在傳統市場

是乾淨舒適的門市，堅持每日配送

元榆牧場自家開發的雞肉冷凍食品、滴雞精

近期開始販售生鮮雞肉，都是每日新鮮的溫體黑羽雞

採用新鮮真空包裝，新鮮採買帶回家便利料理

很多人敲碗的生鮮雞肉開市販售，都是黑羽土雞

生鮮冷藏雞、無添加無藥殘

冷藏雞肉便利家庭主婦新鮮料理、烹飪

由於文山特區鄰近長庚醫院，許多民眾也都會來買滴雞精

天然放牧黑羽土雞肉，遵循古法製作的滴雞精

手工製作搭配慢火 細燉12小時以上

有冷凍滴雞精禮盒

還有常溫的滴雞精可選擇

很受歡迎的舒肥雞胸，多種口味可選

像我在增肌減脂時期都可以來買，直接常溫退冰就可以大口享用

低溫烹調舒肥嫩雞胸，比市面上的雞胸的蛋白還要高出30%

口感軟Q細緻不柴~

回家直接退冰就可以大口享用

很多健身、減脂的饕客都會特地採買

秋冬最熱賣的雞湯，一包大概都是兩人份量

可以回家當雞湯底，加入蔬菜、麵食就很大份

不用自己熬雞湯，直接來元榆牧場購買

最熱賣是蒜頭雞湯、回甘黑蒜雞湯(土雞)

雞湯口味還蠻多的，媽媽們都很愛買雞湯回家當湯品

這裡可以買到全雞料理，直接退冰就可以吃的甘蔗雞、手撕雞

居然還有獨創的雞滷味唷!

擁有30年飼養土雞經驗的元榆牧場

飼養出快樂的黑羽衝浪雞

開發出很多台灣傳統美味的雞料理

像是招牌煙燻甘蔗雞、鹽水雞、紹興雞腿、雞胸肉、雞湯等等食品

產地直送、低溫宅配，幫很多婆婆媽媽都打理好

不需要加熱、退冰就可以大口享用

也是現代人最需要的快速，又能攝取到營養

很多懶人料理直接搞定，上山輕鬆露營野餐

還有整隻的嫩鮮鹹水雞，都是土雞肉

回家解凍可以拜拜或者直接切片、手撕就可以上桌加菜

元榆牧場都是使用黑羽雞，也是土雞

自然放養的土雞口感相對會比較豐富，軟Q

16週以上自然熟齡土雞肉質Q彈，完全不柴唷!

一天可以熱賣超過百隻的甘蔗雞，都是使用土雞

挑選過的母雞，才會有豐富高蛋白、還會有雞凍

每日中央廚房新鮮烹飪配送，門市都可以買到熟食甘蔗雞、鹽水雞

你有吃過會爆汁的甘蔗雞雞凍嗎?!就在 元榆牧場

過年過節或者拜拜，幾乎是一隻難求啊!

數量多可以早點預定，高雄唯一門市販售 黑羽雞煙燻甘蔗雞、鹽水雞

很多熟客來買都會挑，說要肥美一點的甘蔗雞雞凍

放養的黑羽雞，堅持使用16週放牧長大的母雞

會擁有豐富的雞凍膠原蛋白，這次一般白雞無法擁有的營養膠質

尤其是靠近屁股跟大腿附近，飽滿的地方就是天然的雞凍

光是看服務人員手捏雞隻，流出來的不僅是雞肉湯汁

還有滿滿的豐富膠質雞凍，真的是天然的

沾板上都是肉汁、雞凍

純天然滿滿的膠原蛋白，讓雞肉吃起還格外的軟嫩帶Q度

很簡單的鹽巴、甘蔗、糖下去煙燻，製作出的甘蔗雞

人體需要的天然膠原蛋白，可以來吃元榆牧場的甘蔗雞、鹽水雞

亦可買一整隻回家當手扒雞，以及很多婆婆媽媽拜拜

都會直接買整隻雞，袋子打開來就可以直接拜拜

現在講求環保，購買半隻雞有贈送環保袋

門市購買滿額會贈送元榆牧場的保冷袋(活動依據現場為主)

高雄最知名的元榆牧場 甘蔗雞，買回家加菜

野餐露營或者朋友家作客，都可以加碼餐點

買了半隻雞，會附贈元榆老滷汁

元榆老滷汁可以另外煮湯或者煮麵添加

因為甘蔗雞本身就很夠味好吃，不用添加元榆老滷汁

我婆婆最愛使用元榆老滷汁煮湯，加菜頭、貢丸就可以煮一鍋湯

現在只要買半隻雞，就送元榆牧場環保購物袋(限量贈送)

保有傳統台灣味的美食 甘蔗雞，就是最熟悉的煙燻雞

遵循古法製作，挑選優質的黑羽土雞，使用母雞肉更肥美

簡單的鹽巴、糖、甘蔗下去鹽焗，打開就可以開吃的熟食甘蔗雞

金黃色澤還能看出雞隻飽滿的份量，都是使用天然放牧飼養的黑羽雞

肉質很飽滿，而且保有甘蔗雞雞凍

外皮帶出甘甜煙燻鹹香風味，很順口

肉質軟Q細嫩，整個帶出自然雞隻的甜味

保有雞凍的膠質，抿在嘴裡整個化開來

雞肉帶飽滿Q度，肉質很細嫩，格外香甜好吃

雞腿都會搶先給孩子吃，外皮帶Q度引出雞凍滑嫩口感，滿滿的膠質、豐富的蛋白質

外皮好吃不油膩，帶出鹹香風味唷!

連雞翅都很美味，肉質很多好咀嚼

對了!!甘蔗雞當天沒有吃完，還可以熬煮雞湯

味道就很像鴨肉湯一樣，肉一樣很鮮美~

老滷汁可以用煮湯、拌麵唷!

門市多，好採買

新鮮好吃的甘蔗雞、鹽水雞熟食，都可以早點來門市新鮮採買回家加菜

門市還可以新鮮採買高雄在地型農特產蔬菜、肉品、海鮮

近期也開賣生鮮雞肉，都是中央廚房新鮮處理配送的黑羽土雞

便利很多家庭主婦喜歡在家料理烹飪，不用跑傳統市場

最新鮮配送的生鮮雞肉就找 元榆牧場

像跟朋友露營出發前，都可以來這裡採買~~

這裡的冷藏冷凍食品都是挑選過的，很多台灣小農產品、高雄在地小農食材

雞蛋、無毒食材都有

元榆牧場 高雄澄清店 台灣黑羽土雞領導品牌

位置：高雄市鳳山區文鳳路36號

電話號碼： 07 780 8136

營業時間 ：10:00~19:00

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元榆牧場官網：https://www.yuanyuco.com/



所有門市據點：https://www.yuanyuco.com/pages/shops