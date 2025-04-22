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高雄起家元榆牧場 唯一門市販售現切 甘蔗雞、鹽水雞，新推出 生鮮溫體雞肉 X 高蛋白雞肉、滴雞精、高雄在地特產 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-04-22 17:48:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄起家元榆牧場 唯一門市販售現切 甘蔗雞、鹽水雞，新推出 生鮮溫體雞肉 X 高蛋白雞肉、滴雞精、高雄在地特產 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄起家的元榆牧場，首間門市販售每日新鮮溫體黑羽雞 甘蔗雞、鹽水雞熟食
元榆牧場堅持使用黑羽雞，需要養殖超過16週才使用的雞隻
讓雞隻可以健康的長大，才會有有豐富的營養蛋白質
相對也會發現 元榆牧場的雞隻營養蛋白質會更豐富

而且來這裡採買每日新鮮配送到門市的甘蔗雞、鹽水雞都格外軟Q
都會帶有豐富的雞凍，這也是很多傳統市場的雞隻沒有營養成分

一般市面上販售的白雞，都是養殖只有5~6週的雞
元榆牧場使用16週的天然放牧熟齡羽土雞，3小時溫體保鮮製程鎖住關鍵營養
現場販售的甘蔗雞很搶手，一天最高可以販售出上百隻
很多婆婆媽媽拜拜都會直接買整隻雞不切，或者上班族都會來買回家加菜

小家庭都買半隻，新鮮吃營養成分最多

近期澄清店門市搶先開賣生鮮雞肉

元榆牧場 高雄澄清店 台灣黑羽土雞領導品牌
位置：高雄市鳳山區文鳳路36號
電話號碼： 07 780 8136
營業時間 ：10:00~19:00
粉絲團：Facebook

元榆牧場官網：https://www.yuanyuco.com/

所有門市據點：https://www.yuanyuco.com/pages/shops

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高雄起家的元榆牧場，最知名的就是 現切雞 甘蔗雞、鹽水雞
不用跑傳統市場，首創於門市每日新鮮配送、現切新鮮帶回家

使用的是米其林三星餐廳主廚御用黑羽土雞，不是一般白雞
很多重視健康或者嘴巴很刁的饕客，一吃就知道口感跟風味完全大不同

元榆牧場高雄起家超過10年，從早期於型農市集起家
到現在有20多家直營門市，主婦聯盟黑羽土雞供應商亦可買到 元榆牧場部分商品

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元榆牧場目前全台有20多間門市，雞隻都是每天中央工廠新鮮配送
很多朋友敲碗的生鮮溫體雞，店家也開始供應了
便利很多上班族、家庭、婆婆媽媽無法前往市場
就可以於元榆牧場門市買到生鮮雞肉唷!

回家可以做料理、烹飪，真的很便利

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澄清門市有重新改裝過，很明亮舒適

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一進門就覺得很乾淨鮮明，重新升級改裝明亮舒適好逛、採買也很方便
文山特區很多熟客都會持續回流購買的優質雞肉美食

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自然放養、低密度飼養
加上甘蔗雞就是台灣傳統美食，也就是傳統市場的煙燻雞

不用跑傳統市場，新鮮好吃的還保有甘蔗雞雞凍的熟食煙燻雞就在元榆牧場
餐盒也都是使用環保餐盒唷!很不錯~

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價格都是公開透明化，最熱銷的就是甘蔗雞
可以全雞、半隻、小份量，還有很多饕客最愛買的雞翅

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元榆牧場首創土雞肉專賣店，不是在傳統市場
是乾淨舒適的門市，堅持每日配送

元榆牧場自家開發的雞肉冷凍食品、滴雞精

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近期開始販售生鮮雞肉，都是每日新鮮的溫體黑羽雞
採用新鮮真空包裝，新鮮採買帶回家便利料理

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很多人敲碗的生鮮雞肉開市販售，都是黑羽土雞

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生鮮冷藏雞、無添加無藥殘
冷藏雞肉便利家庭主婦新鮮料理、烹飪

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由於文山特區鄰近長庚醫院，許多民眾也都會來買滴雞精

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天然放牧黑羽土雞肉，遵循古法製作的滴雞精
手工製作搭配慢火 細燉12小時以上
有冷凍滴雞精禮盒

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還有常溫的滴雞精可選擇

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很受歡迎的舒肥雞胸，多種口味可選
像我在增肌減脂時期都可以來買，直接常溫退冰就可以大口享用

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低溫烹調舒肥嫩雞胸，比市面上的雞胸的蛋白還要高出30%
口感軟Q細緻不柴~
回家直接退冰就可以大口享用
很多健身、減脂的饕客都會特地採買

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秋冬最熱賣的雞湯，一包大概都是兩人份量
可以回家當雞湯底，加入蔬菜、麵食就很大份

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不用自己熬雞湯，直接來元榆牧場購買
最熱賣是蒜頭雞湯、回甘黑蒜雞湯(土雞)
雞湯口味還蠻多的，媽媽們都很愛買雞湯回家當湯品

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這裡可以買到全雞料理，直接退冰就可以吃的甘蔗雞、手撕雞
居然還有獨創的雞滷味唷!

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擁有30年飼養土雞經驗的元榆牧場
飼養出快樂的黑羽衝浪雞
開發出很多台灣傳統美味的雞料理
像是招牌煙燻甘蔗雞、鹽水雞、紹興雞腿、雞胸肉、雞湯等等食品
產地直送、低溫宅配，幫很多婆婆媽媽都打理好
不需要加熱、退冰就可以大口享用
也是現代人最需要的快速，又能攝取到營養

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很多懶人料理直接搞定，上山輕鬆露營野餐

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還有整隻的嫩鮮鹹水雞，都是土雞肉
回家解凍可以拜拜或者直接切片、手撕就可以上桌加菜

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元榆牧場都是使用黑羽雞，也是土雞
自然放養的土雞口感相對會比較豐富，軟Q
16週以上自然熟齡土雞肉質Q彈，完全不柴唷!

一天可以熱賣超過百隻的甘蔗雞，都是使用土雞
挑選過的母雞，才會有豐富高蛋白、還會有雞凍

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每日中央廚房新鮮烹飪配送，門市都可以買到熟食甘蔗雞、鹽水雞
你有吃過會爆汁的甘蔗雞雞凍嗎?!就在 元榆牧場

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過年過節或者拜拜，幾乎是一隻難求啊!

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數量多可以早點預定，高雄唯一門市販售 黑羽雞煙燻甘蔗雞、鹽水雞

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很多熟客來買都會挑，說要肥美一點的甘蔗雞雞凍
放養的黑羽雞，堅持使用16週放牧長大的母雞

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會擁有豐富的雞凍膠原蛋白，這次一般白雞無法擁有的營養膠質
尤其是靠近屁股跟大腿附近，飽滿的地方就是天然的雞凍

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光是看服務人員手捏雞隻，流出來的不僅是雞肉湯汁
還有滿滿的豐富膠質雞凍，真的是天然的

沾板上都是肉汁、雞凍

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純天然滿滿的膠原蛋白，讓雞肉吃起還格外的軟嫩帶Q度

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很簡單的鹽巴、甘蔗、糖下去煙燻，製作出的甘蔗雞

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人體需要的天然膠原蛋白，可以來吃元榆牧場的甘蔗雞、鹽水雞

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亦可買一整隻回家當手扒雞，以及很多婆婆媽媽拜拜
都會直接買整隻雞，袋子打開來就可以直接拜拜

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現在講求環保，購買半隻雞有贈送環保袋
門市購買滿額會贈送元榆牧場的保冷袋(活動依據現場為主)

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高雄最知名的元榆牧場 甘蔗雞，買回家加菜
野餐露營或者朋友家作客，都可以加碼餐點

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買了半隻雞，會附贈元榆老滷汁
元榆老滷汁可以另外煮湯或者煮麵添加
因為甘蔗雞本身就很夠味好吃，不用添加元榆老滷汁

我婆婆最愛使用元榆老滷汁煮湯，加菜頭、貢丸就可以煮一鍋湯

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現在只要買半隻雞，就送元榆牧場環保購物袋(限量贈送)

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保有傳統台灣味的美食 甘蔗雞，就是最熟悉的煙燻雞
遵循古法製作，挑選優質的黑羽土雞，使用母雞肉更肥美
簡單的鹽巴、糖、甘蔗下去鹽焗，打開就可以開吃的熟食甘蔗雞

金黃色澤還能看出雞隻飽滿的份量，都是使用天然放牧飼養的黑羽雞

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肉質很飽滿，而且保有甘蔗雞雞凍

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外皮帶出甘甜煙燻鹹香風味，很順口

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肉質軟Q細嫩，整個帶出自然雞隻的甜味

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保有雞凍的膠質，抿在嘴裡整個化開來

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雞肉帶飽滿Q度，肉質很細嫩，格外香甜好吃

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雞腿都會搶先給孩子吃，外皮帶Q度引出雞凍滑嫩口感，滿滿的膠質、豐富的蛋白質

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外皮好吃不油膩，帶出鹹香風味唷!

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連雞翅都很美味，肉質很多好咀嚼

對了!!甘蔗雞當天沒有吃完，還可以熬煮雞湯
味道就很像鴨肉湯一樣，肉一樣很鮮美~

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老滷汁可以用煮湯、拌麵唷!

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門市多，好採買
新鮮好吃的甘蔗雞、鹽水雞熟食，都可以早點來門市新鮮採買回家加菜

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門市還可以新鮮採買高雄在地型農特產蔬菜、肉品、海鮮
近期也開賣生鮮雞肉，都是中央廚房新鮮處理配送的黑羽土雞
便利很多家庭主婦喜歡在家料理烹飪，不用跑傳統市場
最新鮮配送的生鮮雞肉就找 元榆牧場

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像跟朋友露營出發前，都可以來這裡採買~~

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這裡的冷藏冷凍食品都是挑選過的，很多台灣小農產品、高雄在地小農食材

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雞蛋、無毒食材都有

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元榆牧場 高雄澄清店 台灣黑羽土雞領導品牌
位置：高雄市鳳山區文鳳路36號
電話號碼： 07 780 8136
營業時間 ：10:00~19:00
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元榆牧場官網：https://www.yuanyuco.com/

所有門市據點：https://www.yuanyuco.com/pages/shops

 

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服務品質
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裝潢氣氛
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