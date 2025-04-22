chochoco 巧克力專賣店｜金銀寶貝，都是甜心寶貝

▸ chochoco 彌月蛋糕禮盒：請點我

chochoco 巧克力專賣店｜品牌介紹

chochoco 巧克力專賣店｜懷孕可以吃巧克力蛋糕嗎？ 適量的黑巧是被允許的喲！尤其是富含抗氧化劑和鐵質的高純度巧克力，對孕媽咪來說，適量享用也是一劑安放心靈的甜心妙方！在chochoco的彌月蛋糕禮盒系列，找到孕媽咪的幸福貪饞時刻～

位於五權西路上的chochoco 巧克力專賣店，是台中在地的巧克力名店指南，專售生巧克力與美味蛋糕，還有手作烘焙和浪漫法式喜餅，另外寶貝彌月禮盒也是當家人氣招牌，像是金寶貝禮盒就是孕媽咪們的好評推薦，用心滿足人生各種佳節巡禮與珍愛小日子～

將頂級可可結合優質食材，就成了融妳口也融妳心的臻品chochoco！感受可可的風味變化與鼻腔口舌產生曼妙聯動，連結美入心坎的真摯情意，讓人生每個幸福時刻，都能有甜入心扉的chochoco巧克力相伴！

彌月禮盒推薦、台中伴手禮底加、濃情巧克力

chochoco 巧克力 彌月禮盒推薦

濃情巧克力

台中伴手禮加

chochoco 巧克力專賣店｜品牌資訊

chochoco 巧克力專賣店 法式手工喜餅 (美術店)

評分： / 4.5

地址：403台中市西區五權西路一段122號( 地圖 )

電話：04 2375 4848

營業時間

星期一: 11:00 – 20:00,



星期二: 11:00 – 20:00,



星期三: 11:00 – 20:00,



星期四: 11:00 – 20:00,



星期五: 11:00 – 20:00,



星期六: 11:00 – 20:00,



星期日: 11:00 – 20:00

星期一: 11:00 – 20:00, 星期二: 11:00 – 20:00, 星期三: 11:00 – 20:00, 星期四: 11:00 – 20:00, 星期五: 11:00 – 20:00, 星期六: 11:00 – 20:00, 星期日: 11:00 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎官網：chochoco巧克力 彌月禮盒

🅿️ 鄰近收費停車場：CITY PARKING、城市車旅國美站

◍━━ 分店資訊 ​━━◍

▎chochoco 台中美術門市

電話：04-23754848

地址：台中市西區五權西路一段122號

▎chochoco 台中市政門市

電話：04-23138777

地址：台中市台灣大道三段62號

▎chochoco 台北大安門市

電話：02-27113303

地址：台北市大安區大安路一段105號1樓

chochoco 巧克力專賣店｜彌月申請步驟

▎MENU：請點我

▎彌月申請步驟

▸ 申請辦法：【官網申請】→【挑選品項】→【送出申請】→【完成匯款】→【等待收禮】

▸ 相關問題詢問： 請點我

(取自 chochoco 官方)

chochoco 巧克力專賣店｜彌月蛋糕介紹

▎金寶貝禮盒-金寶貝生巧克力蛋糕＄458

▸ 巧克力 x 巧克力 x 巧克力

這條色呈黑金、宛若藝術品般的巧克力蛋糕，是以70%比利時巧克力和新鮮雞蛋純粹製成，沒有加入麵粉。豪邁切塊來享用，情緒價值給滿滿滿！

入口有著極為醇厚的可可香氣，濃滑濕潤且緩緩融於嘴，可以感受到兩種質地與層次，濃情苦味先行讚歌，而優雅甜度在尾韻漫舞，佐杯好茶舒心平衡，直入巧克力米的好球帶！

▎捲蛋糕禮盒-法式生巧克力蛋糕捲＄458

▸ 生巧克力 x 濃厚香堤拉巧克力內餡 x 日本戚風蛋糕

將鬆柔戚風捲入輕柔可可內餡，於中心佈放濃滑生巧，

感受如雲朵般輕甜柔彈滋味，漸漸遞進至純苦盪漾，接受度極高的輕甜系蛋糕，也很好滿足孕媽咪的貪嘴時刻

▎期間限定-彌月小布朗尼派對＄468

▸ 巧克力15球 x 香濃乳酪球 15球

▸ 期間限定，2025/04/30前售完為止

試吃兩款小布朗尼球都是米的心中A賞，提供巧克力與香草乳酪兩款口味，大人小孩可以一起吃的很開心！兩款布朗尼球是分開包裝不用擔心竄味，一口一顆嘟嘟好，一個不小心就會吃光光～

70%巧克力&可可膏，紮實又略帶膏狀的蛋糕口感，在嘴裡緩緩融化幸福，好愛巧克力球啊～而香濃純粹乳酪+馬達加斯加香草籽，結合鹽之花的鹹度來加乘美味細膩度，兩種口味搭配的真好！

chochoco 巧克力專賣店｜店家地圖

chochoco 巧克力專賣店｜4月活動好康

◍━━ 當月活動好康 ​━━◍

▸ 彌月蛋糕85折試吃優惠

憑媽咪手冊封面+產檢頁32週以上，或醫院出生證明(出生一個月內)

▸ 4/14-4/23期間，申請試吃享免運

▸ 下訂彌月小布派對，優惠價NT.428 (原價NT.468)

▸ 試吃後10天內下訂，滿20盒贈一盒(以此類推)