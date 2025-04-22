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台中市西區chochoco 巧克力專賣店｜淚推金寶貝生巧克力蛋糕超好吃，2025台中彌月蛋糕推薦，彌月禮盒試吃，台中伴手禮

台中母親節蛋糕推薦 彌月蛋糕推薦 彌月禮盒推薦 台中彌月蛋糕 more
2025-04-22 21:46:00 文字：小米食
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小米食

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台中市西區chochoco 巧克力專賣店｜淚推金寶貝生巧克力蛋糕超好吃，2025台中彌月蛋糕推薦，彌月禮盒試吃，台中伴手禮台中市西區chochoco 巧克力專賣店｜淚推金寶貝生巧克力蛋糕超好吃，2025台中彌月蛋糕推薦，彌月禮盒試吃，台中伴手禮
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chochoco 巧克力專賣店金銀寶貝，都是甜心寶貝

▸  chochoco 彌月蛋糕禮盒：請點我

 

 

台中巧克力名店指南chochoco 巧克力專賣店，專致於巧克力的美味呈現，除了提供生巧克力、手作蛋糕烘焙與浪漫法式喜餅之外，也在彌月蛋糕與彌月禮盒部分下足功夫，像是金寶貝禮盒就是好評推薦，幫助孕媽咪實現小確幸，滿足每個貪饞時刻～

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chochoco 巧克力專賣店｜品牌介紹

chochoco 巧克力專賣店｜懷孕可以吃巧克力蛋糕嗎？ 適量的黑巧是被允許的喲！尤其是富含抗氧化劑和鐵質的高純度巧克力，對孕媽咪來說，適量享用也是一劑安放心靈的甜心妙方！在chochoco彌月蛋糕禮盒系列，找到孕媽咪的幸福貪饞時刻～

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位於五權西路上的chochoco 巧克力專賣店，是台中在地的巧克力名店指南，專售生巧克力與美味蛋糕，還有手作烘焙和浪漫法式喜餅，另外寶貝彌月禮盒也是當家人氣招牌，像是金寶貝禮盒就是孕媽咪們的好評推薦，用心滿足人生各種佳節巡禮與珍愛小日子～

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將頂級可可結合優質食材，就成了融妳口也融妳心的臻品chochoco！感受可可的風味變化與鼻腔口舌產生曼妙聯動，連結美入心坎的真摯情意，讓人生每個幸福時刻，都能有甜入心扉的chochoco巧克力相伴！

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彌月禮盒推薦台中伴手禮底加濃情巧克力

chochoco 巧克力專賣店｜品牌資訊

  • chochoco 巧克力專賣店 法式手工喜餅 (美術店)
  • 評分： / 4.5
  • 地址：403台中市西區五權西路一段122號( 地圖 )
  • 電話：04 2375 4848
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 20:00,

    星期二: 11:00 – 20:00,

    星期三: 11:00 – 20:00,

    星期四: 11:00 – 20:00,

    星期五: 11:00 – 20:00,

    星期六: 11:00 – 20:00,

    星期日: 11:00 – 20:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

官網：chochoco巧克力 彌月禮盒

🅿️ 鄰近收費停車場：CITY PARKING城市車旅國美站

◍━━ 分店資訊 ​━━◍

 ▎chochoco 台中美術門市
電話：04-23754848
地址：台中市西區五權西路一段122號

 ▎chochoco 台中市政門市
電話：04-23138777
地址：台中市台灣大道三段62號

 ▎chochoco 台北大安門市
電話：02-27113303
地址：台北市大安區大安路一段105號1樓

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chochoco 巧克力專賣店｜彌月申請步驟

▎MENU：請點我

彌月申請步驟

 ▸  申請辦法：【官網申請】→【挑選品項】→【送出申請】→【完成匯款】→【等待收禮】
 ▸  相關問題詢問： 請點我

(取自 chochoco 官方)

chochoco 巧克力專賣店｜彌月蛋糕介紹

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 ▎金寶貝禮盒-金寶貝生巧克力蛋糕＄458

 ▸  巧克力 x 巧克力 x 巧克力

這條色呈黑金、宛若藝術品般的巧克力蛋糕，是以70%比利時巧克力和新鮮雞蛋純粹製成，沒有加入麵粉。豪邁切塊來享用，情緒價值給滿滿滿！

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入口有著極為醇厚的可可香氣，濃滑濕潤且緩緩融於嘴，可以感受到兩種質地與層次，濃情苦味先行讚歌，而優雅甜度在尾韻漫舞，佐杯好茶舒心平衡，直入巧克力米的好球帶！

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 ▎捲蛋糕禮盒-法式生巧克力蛋糕捲＄458

 ▸  生巧克力 x 濃厚香堤拉巧克力內餡 x 日本戚風蛋糕

將鬆柔戚風捲入輕柔可可內餡，於中心佈放濃滑生巧，

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感受如雲朵般輕甜柔彈滋味，漸漸遞進至純苦盪漾，接受度極高的輕甜系蛋糕，也很好滿足孕媽咪的貪嘴時刻

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 ▎期間限定-彌月小布朗尼派對＄468

 ▸  巧克力15球 x 香濃乳酪球 15球
 ▸  期間限定，2025/04/30前售完為止

試吃兩款小布朗尼球都是米的心中A賞，提供巧克力與香草乳酪兩款口味，大人小孩可以一起吃的很開心！兩款布朗尼球是分開包裝不用擔心竄味，一口一顆嘟嘟好，一個不小心就會吃光光～

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70%巧克力&可可膏，紮實又略帶膏狀的蛋糕口感，在嘴裡緩緩融化幸福，好愛巧克力球啊～而香濃純粹乳酪+馬達加斯加香草籽，結合鹽之花的鹹度來加乘美味細膩度，兩種口味搭配的真好！

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chochoco 巧克力專賣店｜店家地圖

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chochoco 巧克力專賣店｜4月活動好康

◍━━ 當月活動好康 ​━━◍

 ▸  彌月蛋糕85折試吃優惠
憑媽咪手冊封面+產檢頁32週以上，或醫院出生證明(出生一個月內)
 ▸  4/14-4/23期間，申請試吃享免運
 ▸  下訂彌月小布派對，優惠價NT.428 (原價NT.468)
 ▸  試吃後10天內下訂，滿20盒贈一盒(以此類推)

 

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美味度
4.50
服務品質
4.43
裝潢氣氛
4.23
CP值
4.27
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